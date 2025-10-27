Đồng USD chạm đỉnh hai tuần khi thị trường chờ tín hiệu từ Fed và Mỹ - Trung

Đồng USD lại tăng mạnh so với yen Nhật

Đồng USD tăng 0,1% lên 153,03 yen, đạt mức cao nhất kể từ ngày 10/10, trong khi chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác ổn định quanh 98,90.

Sự tăng giá của USD diễn ra khi nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn giữa lúc các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang thu hút sự chú ý. Giới phân tích cho rằng đồng USD vẫn có khả năng duy trì sức mạnh trong ngắn hạn, đặc biệt khi việc Fed cắt giảm lãi suất trong các cuộc họp tháng 10 và 12 đã được thị trường “tính trước”.

Mahjabeen Zaman, Trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối của ANZ, nhận định: “Nếu Fed phát tín hiệu thận trọng, điều đó thậm chí còn củng cố thêm sức mạnh cho đồng USD trong ngắn hạn.”

Đồng đô la Úc tăng 0,4% lên 0,6541 USD nhờ kỳ vọng tích cực quanh các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, trong khi đồng bảng Anh nhích nhẹ 0,1% lên 1,3327 USD.

Đồng yen Nhật lại chịu áp lực giảm mạnh, xuống mức thấp kỷ lục so với euro (178,13 yen/euro) và franc Thụy Sĩ (192,27 yen/franc) – cho thấy nhu cầu tìm kiếm tài sản có lợi suất cao hơn đang trở lại.

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc trong khuôn khổ hội nghị APEC vào thứ Năm. Tại đây, hai nhà lãnh đạo được kỳ vọng sẽ hoàn thiện khuôn khổ cho thỏa thuận thương mại sơ bộ vừa đạt được cuối tuần qua.

Tình hình đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang tiến triển như thế nào?

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, các cuộc thảo luận bên lề hội nghị ASEAN tại Kuala Lumpur đã loại bỏ khả năng Washington áp thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11. Ông cũng cho biết Bắc Kinh có thể hoãn việc áp dụng cơ chế cấp phép xuất khẩu đất hiếm thêm một năm để xem xét lại chính sách.

“Chúng ta đang chứng kiến một khởi đầu tích cực cho tuần mới nhờ tin tức khả quan về đàm phán thương mại,” Ray Attrill – Trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối của Ngân hàng Quốc gia Úc – nhận định. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng tâm lý lạc quan này có thể khiến USD chịu áp lực giảm nhẹ trong ngắn hạn khi nhà đầu tư tăng khẩu vị rủi ro.

Fed sẽ quyết định điều gì trong cuộc họp chính sách tuần này?

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ tiếp tục hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa mức lãi suất cơ bản từ 4% xuống 4,25%, sau khi dữ liệu lạm phát công bố cuối tuần trước thấp hơn dự kiến.

Với động thái này đã được thị trường dự tính trước, giới đầu tư sẽ tập trung vào phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell để tìm manh mối về hướng đi lãi suất trong tương lai – đặc biệt là khả năng có thêm một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, Ngân hàng Trung ương (BOJ) dự kiến giữ nguyên lãi suất ở mức 0,5% trong cuộc họp cuối tháng 10. Thủ tướng Sanae Takaichi đã kêu gọi BOJ phối hợp nhằm thúc đẩy lạm phát thông qua tăng trưởng tiền lương, thay vì chỉ dựa vào chi phí hàng hóa.