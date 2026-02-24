Bắt bề bề toàn con to bự, cá thờn bơn tươi rói, cá trích nhặt mỏi tay ở bờ biển Thanh Hóa

Sau Tết dân ra đánh bắt hải sản, cá khoai, cá chai, bề bề

Khoảng 9 giờ sáng mỗi ngày, sau nhiều giờ bám biển, những chiếc bè mảng bắt đầu cập bờ. Trên khoang là cá thờn bơn (cá chai), cá khoai, cá trích, tôm, mực, bề bề… còn tươi rói. Dưới bãi, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười nói rộn vang mỗi khi thuyền vừa chạm cát.

Sau Tết, ngư dân xã Hoằng Thanh vươn khơi “hái lộc” biển. Ảnh: HD

Ông Lê Công Thuấn, xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa vừa thoăn thoắt gỡ cá khỏi lưới vừa chia sẻ: “Chuyến biển đầu năm với ngư dân có ý nghĩa đặc biệt lắm. Gia đình tôi ra khơi từ mùng 4 Tết. Đầu năm giá hải sản cao, cá vừa lên bờ đã có thương lái và du khách tranh nhau mua, giá tốt hơn ngày thường”.

Sau những chuyến vươn khơi, các bà mảng lại đầy ắp cá, tôm... Ảnh: HD

Theo nhiều ngư dân, những ngày sau Tết, giá hải sản nhích lên khá cao. Với sản lượng khá, không ít thuyền thu tiền triệu chỉ sau một buổi vươn khơi gần bờ.

Hải sản được bày bán ngay bãi cát. Ảnh: HD

Sau những ngày sum họp bên gia đình, bà con lại tất bật vá lưới, sửa ngư cụ, kiểm tra nhiên liệu, khởi động máy móc để chuẩn bị cho những chuyến biển tiếp theo. Không khí lao động đầu năm rộn ràng, trên những khuôn mặt sạm nắng ánh lên niềm tin vào một mùa biển mới thuận lợi.

Cá trích vào mùa, thuyền nhỏ cũng có lãi

Những ngày đầu năm, dọc bờ biển Hoằng Thanh, mỗi sáng sớm lại có nhiều thuyền nhỏ, bè mảng chở đầy lưới cá trích tiến vào bờ.

Những loại hải sản của ngư dân xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa đánh bắt thu được sau chuyến ra khơi như con bề bề, cá thờn bơn, cá trích, cá đục.... Ảnh: HD

Ngư dân địa phương cho biết, cá trích thường sống cách bờ từ 5–10 hải lý, bơi gần mặt nước. Tùy theo con nước và thời tiết, bà con xuất bến từ 3–4 giờ sáng, đến khoảng 8 giờ cùng ngày thì quay về.

Khi bè mảng cập bờ, chủ bè mảng huy động người thân chia nhóm 4–6 người để kéo lưới, gỡ cá. Trên bãi biển, thương lái đã chờ sẵn. Sau khi lựa bằng mắt thường, họ chọn những mẻ cá tươi ngon nhất để thu mua, mang đi tiêu thụ.

Cá trích đang vào mùa. Ảnh: HD

Ngoài bán sỉ cho thương lái, nếu khách lẻ có nhu cầu, chủ bè mảng bán trực tiếp tại bãi theo cân.

Theo bà con, cá trích đang vào mùa nên thịt béo, tươi ngon, giá bán khá ổn định. Sau khi trừ chi phí dầu máy, tiền công và ăn uống, mỗi bè mảng có thể lãi từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, tùy hôm trúng đậm hay ít cá.

Hiện giá cá trích ngư dân xã Hoằng Thanh đang bán với giá từ 40 - 60 nghìn đồng/kg tùy loại. Ảnh: HD

Ông Nguyễn Văn Hà (xã Hoằng Thanh) cho biết: “Cá trích đi theo đàn, sáng sớm thường vào gần bờ kiếm ăn. Nếu đánh trúng luồng cá thì thu nhập rất khá. Nhưng nghề này cũng phụ thuộc nhiều vào con nước, thời tiết và kinh nghiệm”.

Nghề đánh bắt cá trích không đòi hỏi vốn lớn, chỉ cần bè mảng công suất nhỏ, hoạt động gần bờ. Dù giá trị kinh tế không cao như cá ngừ, cá thu hay mực, song với những hộ không đủ điều kiện vươn khơi xa, cá trích là nguồn thu nhập ổn định, giúp bà con bám biển mưu sinh.

Với ngư dân Hoằng Thanh, chuyến biển đầu năm không chỉ là nhịp lao động kiếm kế sinh nhai, mà còn là nghi thức mở đầu cho một hành trình mới. Từ những khoang bè mảng đầy ắp cá tôm sáng nay, họ gửi gắm ước mong một năm mới biển yên, sóng lặng, thuyền về đầy ắp “lộc trời”.