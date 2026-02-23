Giá vàng hôm nay (23/2): Tăng vọt phiên đầu tuần, chờ đón những thông tin quan trọng

Giá vàng hôm nay 23/2, thế giới tiếp đà tăng mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 45 phút sáng hôm nay ngày 23/2 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 5.165 USD/ounce, tăng mạnh 57 USD/ounce so với chốt phiên tuần vừa qua.

Theo Kitco News, tuần này sẽ có một số dữ liệu kinh tế quan trọng về các chỉ số về niềm tin người tiêu dùng và lạm phát giá sản xuất. Các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump để tìm kiếm manh mối về định hướng chính sách trong tương lai.

Ngoài ra, thị trường Trung Quốc cũng sẽ hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần, điều này sẽ tạo thêm động lực cho thị trường vàng. Cùng với đó, căng thẳng leo thang tại Trung Đông khiến nhà đầu tư tìm kiếm tài sản phòng ngừa rủi ro, giúp vàng được mua mạnh và tiến sát ngưỡng kháng cự 5.100 USD/ounce khi đóng cửa cuối tuần trước, tiếp tục tăng mạnh trong đầu tuần mới.

Sáng thứ ba, các nhà giao dịch sẽ theo dõi Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Mỹ tháng Hai, cùng với bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump vào tối cùng ngày.

Sau đó, vào thứ năm, số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ là chỉ số việc làm duy nhất trong tuần và tuần sẽ kết thúc với việc công bố Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 2/2026 vào sáng thứ sáu.

Các nhà phân tích tại CPM Group đã đưa ra khuyến nghị mua vào cuối tuần qua với Giá mục tiêu ban đầu là 5.400 USD/ounce trong khoảng thời gian từ ngày 23/2 đến ngày 6/3/2026, và mức cắt lỗ ở mức 4.850 USD/ounce.

"Sự biến động của giá vàng dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong bối cảnh kinh tế và chính trị đầy bất ổn. Khuyến nghị giao dịch này đặt mục tiêu ban đầu là 5.225 USD/ounce, giá có thể tăng vọt lên mức 5.400 USD/ounce hoặc cao hơn. Vàng có thể tăng lên 5.500 USD/ounce hoặc cao hơn trong thời gian ngắn. Có rất nhiều vấn đề chính trị và kinh tế có thể kích hoạt sự tăng vọt như vậy. Ngoài ra, thị trường vàng vật chất đang khan hiếm do các nhà đầu tư tiếp tục mua vào các quỹ ETF. Các mô hình kỹ thuật cũng chỉ ra khả năng này", các nhà phân tích CPM Group cho biết.

Còn theo ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao của Kitco cho biết nhu cầu trú ẩn an toàn đang đẩy giá kim loại quý lên cao khi Mỹ dường như đang trên bờ vực chiến tranh với Iran.

Giá vàng nhẫn tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 23/2 ghi nhận vàng nhẫn tăng mạnh từ 1,5 - 2,3 triệu đồng/lượng ở một số thương hiệu đã mở bán lại sau Tết Nguyên đán như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý,...

Tính đến 6 giờ 30 phút ngày 23/2, với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 175,6 - 178,6 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 178 - 181 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, một số thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch vàng SJC so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.

Giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji và Phú Quý đều giao dịch ở quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.