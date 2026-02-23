Dự báo nhóm cổ phiếu sẽ "phi mã" đầu năm Ngọ

Năm Bính Ngọ 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam được nhiều công ty chứng khoán đánh giá tích cực, với kỳ vọng VN-Index có thể hướng tới vùng 2.099 điểm trong trung hạn. Các động lực chính bao gồm triển vọng nâng hạng thị trường, dòng vốn ngoại quay trở lại và sự phân hóa rõ nét ở nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Nhiều động lực nâng đỡ thị trường

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán Nhất Việt, VN-Index đã có khởi đầu thuận lợi khi vượt ngưỡng tâm lý 1.800 điểm, qua đó xác nhận xu hướng tăng dài hạn sau giai đoạn tích lũy kéo dài cuối năm 2025. Đáng chú ý, trong tháng 1, khối ngoại đã mua ròng hơn 3.500 tỉ đồng, mức cao nhất trong vòng một năm, cho thấy tín hiệu "đón đầu" trước kỳ rà soát nâng hạng của FTSE Russell vào tháng 3-2026.

Trong giai đoạn đầu năm, dòng tiền có sự phân hóa rõ rệt. Nhóm ngân hàng hưởng lợi từ tăng trưởng tín dụng sớm, trong khi nhóm chứng khoán bứt phá nhờ thông tin vận hành hệ thống KRX và cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Thời gian tới, nhóm sản xuất và xuất khẩu được dự báo sẽ tiếp tục phân hóa, khi các doanh nghiệp thích nghi tốt với chuỗi cung ứng mới và ít chịu tác động từ thuế quan của Mỹ bắt đầu phục hồi từ vùng đáy.

Nhóm cổ phiếu nào sẽ "phi mã" trong năm Ngọ?

Công ty Chứng khoán SSI cho rằng cải cách thị trường vốn đang được triển khai nhất quán, củng cố triển vọng nâng hạng FTSE Russell và tạo nền tảng để MSCI xem xét đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi. SSI kỳ vọng thị trường phục hồi theo yếu tố mùa vụ sau Tết, cùng triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp năm 2026 duy trì tích cực. Các nhóm ngành được ưu tiên gồm tiêu dùng, doanh nghiệp có lượng tiền mặt ròng cao, vật liệu xây dựng, phân bón, cao su và ngân hàng.

Kỳ vọng mốc 2.099 điểm

Trong khi đó, Công ty chứng khoán VNDirect khuyến nghị nhà đầu tư chủ động xây dựng vị thế cho nhịp tăng mới. Theo đơn vị này, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ quanh 1.766 điểm để hấp thụ lượng cung còn lại trước khi hồi phục và hướng lên vùng kháng cự 1.940 điểm. Việc tái cơ cấu danh mục, ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và kiểm soát margin ở mức an toàn được đánh giá là cần thiết.

Ở trung hạn, VNDirect dự báo VN-Index hướng tới vùng 2.099 điểm nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ nền tảng, trong đó nổi bật là khả năng Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nới lỏng tiền tệ. Song song đó, tăng trưởng lợi nhuận tích cực của doanh nghiệp niêm yết sẽ đóng vai trò quan trọng nâng đỡ xu hướng thị trường.

Một giám đốc môi giới tại Công ty Chứng khoán VPS nhận định chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể khiến thị trường phân hóa mạnh.

Theo đó, ba nhóm cổ phiếu được đánh giá có triển vọng nổi bật gồm bất động sản khu công nghiệp, logistics – cảng biển và công nghệ – xuất khẩu phần mềm. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý rủi ro tỷ giá khi đồng USD mạnh lên, ưu tiên doanh nghiệp có nợ vay thấp và nguồn thu đa dạng để giảm thiểu rủi ro.