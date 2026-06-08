EVN nói gì về số lãi gần 52.000 tỷ đồng và tiền "khủng" gửi ngân hàng?

Theo EVN, Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ - EVN và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được EVN thực hiện tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Các báo cáo tài chính nêu trên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán và cho ý kiến khách quan.

Theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ - EVN năm 2025 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ - EVN năm 2025 đạt 39.762 tỷ đồng, số lỗ lũy kế đến hết năm 2025 của Công ty mẹ EVN còn - 5.611 tỷ đồng.

Vấn đề này EVN cũng đã có văn bản số 2697/EVN-TTVHDN+TCKT ngày 14/5/2026 báo cáo Bộ Công Thương thông tin về số lỗ lũy kế đến hết năm 2025 của Công ty mẹ - EVN.

EVN khẳng định, theo Báo cáo tài chính hợp nhất, chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tập đoàn là 51.881 tỷ đồng, trong đó phần thuộc Công ty mẹ là 50.511 tỷ đồng (Chỉ tiêu số 61 tại Mẫu số B 02-DN/HN).

Chỉ tiêu này bao gồm lợi nhuận của Công ty mẹ - EVN và lợi nhuận thuộc Công ty mẹ - EVN tại các công ty con (các công ty TNHH MTV và các công ty cổ phần mà EVN nắm quyền kiểm soát) tương ứng với tỷ lệ sở hữu của EVN tại các công ty con này, công ty liên kết; do đó số liệu này khác với số liệu trình bày tại Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ - EVN.

Ngoài ra, Báo cáo tài chính hợp nhất chưa xét tới việc trích lập các quỹ ở các Công ty con, phương án phân phối/giữ lại lợi nhuận theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, các nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh như sau: Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ- EVN năm 2025 đạt 39.762 tỷ đồng, hết năm 2025 số lỗ lũy kế của Công ty mẹ EVN còn - 5.611 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 đạt 51.881 tỷ đồng, không còn lỗ lũy kế hợp nhất.

Về vấn đề số dư tiền gửi có kỳ hạn hơn 152.000 tỷ đồng tại ngân hàng, EVN cho biết số tiền gửi ngân hàng hợp nhất cuối năm 2025 (bao gồm tiền, tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 152.000 tỷ đồng) là số liệu tổng hợp từ tất cả báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên của EVN, trong đó bao gồm cả các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện và dịch vụ phụ trợ.

Theo EVN, nếu so với số dư nợ ngắn hạn tại cùng thời điểm là hơn 227 nghìn tỷ đồng thì mức tiền gửi 152 nghìn tỷ đồng vẫn chưa thể đáp ứng được việc trả nợ ngay cho các nhà cung cấp nhiên liệu (than, dầu, khí) và trả tiền mua điện từ các nhà máy điện ngoài EVN (tổng cộng hơn 118 nghìn tỷ đồng), ngoài ra còn phải trả nợ vay đến hạn (hơn 47 nghìn tỷ đồng).

Tập đoàn EVN cho biết, việc duy trì số dư tiền gửi là cần thiết để EVN và các đơn vị có nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, các đơn vị phát điện cần có số dư tiền lớn để mở Thư tín dụng (L/C) thanh toán cho các đơn vị cung cấp nhiên liệu trong nước hoặc nhập khẩu. Đối với công ty mẹ EVN cần phải đảm bảo thanh toán hàng tháng cho các Nhà đầu tư bên ngoài bán điện cho EVN.

Đặc biệt trong giai đoạn vừa qua khi giá nhiên liệu đầu vào diễn biến khó lường và nhiều thời điểm tăng cao đột biến (ví dụ như thời điểm hiện nay, giá các nhiên liệu đầu vào cho phát điện là than, dầu khí đang tăng rất mạnh).

Để đảm bảo không ảnh hưởng đến an ninh cung ứng điện thì EVN và các đơn vị phát điện phải có sự cân đối dòng tiền và dự phòng thích hợp.

EVN cũng nhấn mạnh hiện số dư nợ vay của EVN và các đơn vị là rất lớn, riêng số dư nợ vay ngắn hạn đã lên tới 47.000 tỷ đồng, điều này đòi hỏi EVN phải đảm bảo khả năng sẵn sàng trả nợ vay, đảm bảo tín nhiệm tín dụng.

Để đảm bảo cung ứng điện trong dài hạn, hiện nay nhu cầu đầu tư xây dựng của EVN và các đơn vị là rất lớn, trong đó có nhiều dự án nguồn và lưới điện cấp bách, trọng điểm, yêu cầu vốn đầu tư đặc biệt lớn. Do đó EVN và các đơn vị phải đảm bảo cung cấp đủ vốn theo kế hoạch, có dự phòng vốn trong trường hợp chậm giải ngân từ nguồn vốn tín dụng để đảm bảo tiến độ dự án đã được giao.