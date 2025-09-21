Điều gì xảy ra với vàng, USD, bitcoin... nếu Mỹ giảm lãi suất 3 lần?

Khi Fed giảm lãi suất, một loạt tác động sẽ được tạo ra cho Việt Nam từ tỷ giá hối đoái cho đến dòng vốn đầu tư.

Câu chuyện của Fed

Ngày 18-9 vừa qua, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã có quyết định giảm lãi suất 0,25%.

Ông Phan Lê Thành Long, Chủ tịch AFA Group cho biết, sau đúng một năm kể từ lần hạ lãi suất gần nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã có lần hạ lãi suất đầu tiên trong năm 2025, giảm 25 điểm cơ bản (0,25%). Quyết định này đã được thị trường kỳ vọng từ trước, nên không gây ra phản ứng quá tích cực hay tiêu cực đáng kể.

Điều mà thị trường quan tâm hơn cả là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, khi ông gọi đây là một bước đi quản trị rủi ro để đối phó với những dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động.

Việc Fed chọn hạ lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%) thay vì mức 50 điểm (0,5%) thể hiện sự thận trọng và tính toán, không muốn đẩy lạm phát vượt ngoài tầm kiểm soát.

Việc Fed hạ lãi suất khiến nhiều người quan tâm đến những cơ hội và thách thức mới cho nền kinh tế. Ảnh minh họa Ai

Tiến sĩ Chu Thanh Tuấn, Đại học RMIT Việt Nam cho biết, việc Fed cắt giảm lãi suất đã khởi động một làn sóng nới lỏng tiền tệ toàn cầu. Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất cho vay trung hạn từ 2,3% xuống 2%, Indonesia giảm 0,25% xuống 6%, và Philippines cũng giảm 0,25% xuống 6,25%. Điều này tạo ra một môi trường thanh khoản dồi dào toàn cầu, hỗ trợ tăng trưởng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lạm phát.

Các thị trường mới nổi châu Á đặc biệt hưởng lợi với dòng vốn đầu tư gián tiếp tăng mạnh và các đồng tiền địa phương tăng giá. Ringgit Malaysia, Baht Thái Lan và Rupiah Indonesia đã tăng giá 7-10% kể từ cuối tháng 6 khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất Fed bắt đầu tăng cao.

PGS.TS Võ Đình Trí, Trường IPAG Business School Paris (Pháp) cho biết, trong triển vọng tương lai, các chuyên gia vẫn kỳ vọng Fed có thể tiếp tục giảm lãi suất thêm, có khả năng là hai lần nữa. Mối lo ngại hiện nay của Fed tập trung vào hai vấn đề là sự suy yếu của thị trường lao động và khả năng lạm phát có thể quay trở lại.

Dự báo mới nhất cho thấy Fed cho thấy khả năng có thêm 1-2 lần cắt giảm nữa trong năm 2025, với mục tiêu đưa lãi suất xuống khoảng 3,25-3,5% vào cuối quý I-2026. Tuy nhiên, tốc độ cắt giảm có thể chậm lại nếu lạm phát từ thuế quan tăng mạnh hơn dự kiến hoặc thị trường lao động phục hồi nhanh chóng.

Một yếu tố quan trọng là áp lực chính trị từ Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thúc ép Fed cắt giảm mạnh hơn, nhưng điều này cũng có thể phản tác dụng bằng cách làm tăng kỳ vọng lạm phát và buộc các nhà đầu tư yêu cầu phí rủi ro cao hơn cho trái phiếu dài hạn.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng bền vững Dù có chịu nhiều biến động kinh tế quốc tế, trong đó có ảnh hưởng từ việc Fed giảm lãi suất nhưng năm 2025, kinh tế Việt Nam đang tập trung vào kích thích tổng cầu để đạt được mục tiêu tăng trưởng. Các số liệu cho thấy động thái này đã mang lại những kết quả tích cực. Tiêu dùng đã khôi phục mạnh mẽ, với chỉ số bán lẻ tăng trưởng trên 10%. Đầu tư tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, cả về vốn FDI thực hiện lẫn FDI đăng ký. Mặc dù có những ẩn số, nhưng xuất nhập khẩu từ đầu năm đến nay vẫn duy trì xuất siêu khá tốt, với cả xuất khẩu và nhập khẩu đều đạt mức tăng trưởng từ 10% đến 20%, bám sát tiến độ của năm 2024. Trong các động lực trên, đầu tư công đang nổi lên như một yếu tố then chốt, đặc biệt trong những tháng cuối năm. Đây là một động lực có tính lan tỏa cao, giúp nhiều ngành nghề khác cùng hưởng lợi như bất động sản, khu công nghiệp, xây dựng và vật liệu xây dựng. Điều này không chỉ tạo thêm việc làm, kích thích tiêu dùng mà còn là động lực chính để Việt Nam vượt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm nay. Năm 2025 được kỳ vọng sẽ là năm có mức giải ngân đầu tư công cao nhất trong lịch sử, với quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Khi đầu tư công được đẩy mạnh, thị trường bất động sản sẽ khởi sắc, giúp dòng vốn bị tồn đọng từ năm 2022 được lưu thông trở lại. Điều này làm tăng vòng quay tiền, tạo ra động lực tích cực cho tất cả các chỉ tiêu kinh tế khác và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong giai đoạn sắp tới. Ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc phân tích Công ty chứng khoán Agriseco

Tác động thị trường trong nước

Khi Fed hạ lãi suất, đồng đô la Mỹ thường có xu hướng yếu đi. Điều này ngay lập tức làm giảm áp lực lên tỷ giá VND/USD. Trong nhiều tháng trước đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phải nỗ lực rất lớn để giữ tỷ giá ổn định khi Fed liên tục tăng lãi suất. Giờ đây, khi áp lực này được xoa dịu, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thêm không gian để điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Chi phí vay vốn thấp hơn cũng khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ và quốc tế mở rộng sản xuất, đầu tư vào các quốc gia có chi phí hợp lý. Với lợi thế về vị trí địa lý, nhân công và chính sách ổn định, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn hơn nữa cho dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Theo ông Phan Lê Thành Long, Chủ tịch AFA Group, quyết định hạ lãi suất của Fed có ý nghĩa rất lớn đối với Việt Nam. Nó sẽ giảm bớt áp lực lên chính sách tiền tệ trong nước, đặc biệt là vấn đề tỷ giá giữa VND và USD. Với dự báo Fed có thể tiếp tục hạ lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong hai kỳ họp cuối năm, tỷ giá USD/VND sẽ ổn định hơn. Điều này giúp Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa để thực hiện các chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Giao dịch USD tại một ngân hàng. Ảnh minh họa

Mặc dù có nhiều mặt tích cực, việc Fed giảm lãi suất vẫn đi kèm với rủi ro. Nếu động thái này là dấu hiệu cho thấy kinh tế Mỹ đang trên đà suy thoái mạnh, nhu cầu tiêu dùng sẽ giảm sút và xuất khẩu của Việt Nam có thể bị ảnh hưởng tiêu cực. Do đó, các nhà hoạch định chính sách cần theo dõi sát sao tình hình kinh tế thế giới để có những điều chỉnh kịp thời, đảm bảo nền kinh tế Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi những biến động bất ngờ.

Tiến sĩ Chu Thanh Tuấn nhận định, Việt Nam vẫn đang đối mặt với một tình huống kinh tế vĩ mô phức tạp dù Fed cắt giảm lãi suất.

Nghịch lý tỷ giá đang diễn ra khi mặc dù DXY Index-chỉ số đo sức mạnh của đồng USD- giảm hơn 10% trong nửa đầu năm 2025, VND vẫn mất giá 2,7-2,8% so với USD. Điều này trái ngược hoàn toàn với các đồng tiền châu Á khác đều tăng giá mạnh trong cùng thời kỳ.

Do đó, theo tiến sĩ Tuấn, Ngân hàng Nhà nước cần điều hành tỷ giá linh hoạt có kiểm soát, chấp nhận mức mất giá VND từ 3-5% trong năm 2025 để duy trì khả năng cạnh tranh xuất khẩu và bảo tồn dự trữ ngoại hối khan hiếm. Thay vì can thiệp mạnh để bảo vệ tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước nên điều chỉnh tỷ giá tham chiếu linh hoạt theo diễn biến thị trường, tránh gây sốc thanh khoản, đồng thời sẵn sàng hành động mạnh hơn khi VND mất giá vượt ngưỡng 4%.

“Thay vì tiếp tục tăng tổng lượng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước nên tập trung định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu và các ngành có khả năng tạo ngoại tệ. Khuyến khích kiều hối qua kênh chính thức bằng cách cải thiện tỷ giá ngân hàng và giảm phí giao dịch. Ưu tiên thu hút FDI chất lượng cao vào các lĩnh vực có khả năng xuất khẩu và tạo việc làm bền vững thay vì chỉ tập trung vào quy mô...” – tiến sĩ Tuấn nói.