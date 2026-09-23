Điều gì khiến Tesla nhắm tới Việt Nam lúc này?

CEO Tesla Elon Musk

Hãng xe điện Mỹ đã đăng ký pháp nhân Tesla Motors Vietnam tại Việt Nam trong tháng này, theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, mở đường cho khả năng Tesla chính thức mở rộng hoạt động tại thị trường này.

Tuy nhiên, Tesla sẽ phải cạnh tranh với VinFast, hãng xe điện nội địa đang nắm vị thế áp đảo. Việt Nam đã trở thành thị trường ô tô điện lớn nhất Đông Nam Á trong năm 2025, khi doanh số xe điện tăng hơn gấp đôi và chiếm gần 40% lượng ô tô mới bán ra, theo dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố hồi tháng 5.

Theo HSC Research, VinFast, doanh nghiệp đang niêm yết trên Nasdaq, hiện chiếm khoảng 92% thị trường xe điện Việt Nam. Điều này đồng nghĩa Tesla sẽ bước vào một thị trường đang tăng trưởng nhanh, nhưng không phải là một sân chơi còn bỏ ngỏ.

Lợi thế sân nhà của VinFast

VinFast được hậu thuẫn bởi Vingroup (HOSE: VIC), một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập. Tập đoàn đã xây dựng một hệ sinh thái xoay quanh xe điện, từ mạng lưới trạm sạc đến các dịch vụ hậu mãi.

Vingroup ghi nhận 221.97 ngàn tỷ đồng (8.52 tỷ USD) doanh thu trong nửa đầu năm 2026, theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét.

Theo Koketso Tsoai, Chuyên gia phân tích cấp cao về ngành ô tô tại BMI, thuộc Fitch Solutions, VinFast có nhiều lợi thế tại thị trường nội địa, gồm nhận diện thương hiệu, hệ sinh thái tiêu dùng của Vingroup và mạng lưới taxi điện có liên kết với tập đoàn.

Mạng lưới trạm sạc và dịch vụ hậu mãi của VinFast cũng giúp hãng tiếp cận người tiêu dùng rộng hơn, đồng thời giảm một trong những nỗi lo phổ biến khi mua xe điện: Sạc ở đâu và bảo dưỡng thế nào.

“Tesla sẽ khó cạnh tranh với VinFast tại Việt Nam, bởi lợi thế của VinFast vượt xa khả năng cung cấp sản phẩm”, Tsoai nhận định.

VinFast cũng đang nắm lợi thế đáng kể về hạ tầng sạc. Theo Supparoek Sawangwong, Chuyên gia phân tích ASEAN tại Mobility Global, hãng có mạng lưới độc quyền hơn 150,000 cổng sạc dành cho xe điện VinFast. Ông cho biết hạ tầng sạc cũng từng là một thách thức đối với BYD tại Việt Nam.

Trong khi đó, Tesla sẽ phải xây dựng mạng lưới phân phối và dịch vụ, đồng thời tạo dựng niềm tin về khả năng sạc xe tại một thị trường mà người tiêu dùng vẫn đặc biệt quan tâm đến giá bán và tính thực dụng của phương tiện.

Hiện chưa có thêm thông tin về thời điểm Tesla có thể chính thức gia nhập thị trường Việt Nam.

Việt Nam khác gì Thái Lan và Indonesia?

Việt Nam cũng có những đặc điểm khác biệt so với các thị trường Đông Nam Á khác mà Tesla đang nhắm tới.

Theo Tsoai, thị trường xe điện Thái Lan phát triển trên nền tảng ngành sản xuất ô tô lâu đời, với sự hiện diện ngày càng lớn của các thương hiệu Trung Quốc. Trong khi đó, chiến lược xe điện của Indonesia gắn chặt với nguồn nguyên liệu pin và các chính sách khuyến khích sản xuất trong nước.

Việt Nam lại có một “nhà vô địch quốc gia” cùng hệ sinh thái di chuyển đang mở rộng nhanh chóng, qua đó hỗ trợ quá trình phổ cập xe điện.

Điều này có nghĩa Tesla bước vào một thị trường mà người tiêu dùng đã tương đối quen thuộc với xe điện. Hãng không cần tạo ra nhu cầu từ đầu, nhưng sẽ phải thuyết phục khách hàng rằng thương hiệu, công nghệ và trải nghiệm sở hữu đủ sức biện minh cho mức giá cao hơn so với các lựa chọn nội địa, theo Tsoai.

Vì sao là Việt Nam, và vì sao là lúc này?

Dù VinFast đang có lợi thế lớn tại sân nhà, Việt Nam vẫn là thị trường hấp dẫn với Tesla nhờ quy mô xe điện tăng nhanh và tầng lớp người tiêu dùng có thu nhập ngày càng cao.

Doanh số xe điện tại Việt Nam tăng 89% so với cùng kỳ trong quý 2/2026, theo Peter Richardson, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint Research.

“Những lợi thế lớn nhất của Tesla tại Việt Nam là thương hiệu toàn cầu mạnh, công nghệ tiên tiến và phần mềm”, Richardson nói. Theo ông, đây là những yếu tố có thể hấp dẫn nhóm khách hàng tìm kiếm xe điện cao cấp.

Cơ hội này còn được hỗ trợ bởi đà tăng thu nhập. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8% trong năm 2025, trong khi GDP bình quân đầu người đạt 5,066 USD, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới.

Tuy nhiên, Tesla sẽ bước vào một thị trường mà VinFast đã xây dựng được vị thế đáng kể. Thị phần của VinFast trong phân khúc ô tô du lịch Việt Nam tăng lên khoảng 36% trong năm 2025, từ 22% một năm trước, theo hồ sơ doanh nghiệp.

VinFast cho biết hãng đã bán hơn 154,000 xe tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026, qua đó duy trì vị trí hãng ô tô bán chạy nhất cả nước trong 24 tháng liên tiếp.

Ở cấp độ toàn cầu, VinFast ghi nhận doanh thu 23.11 ngàn tỷ đồng (920.7 triệu USD) trong quý 1, tăng gần 42% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, khoản lỗ ròng cũng tăng 59%, lên 1.12 tỷ USD.

Quy mô của VinFast cùng độ phủ của hệ sinh thái có thể trở thành rào cản đáng kể với Tesla nếu hãng muốn nhanh chóng mở rộng ra thị trường đại chúng.

Cung cấp lựa chọn cao cấp

Cả ba chuyên gia phân tích được CNBC phỏng vấn đều cho rằng Model 3 và Model Y có thể là những mẫu xe Tesla đưa vào Việt Nam. Tuy nhiên, giai đoạn đầu, Tesla nhiều khả năng sẽ phù hợp hơn với nhóm khách hàng có thu nhập cao và phân khúc xe điện cao cấp.

Model 3 là mẫu sedan có giá thấp nhất của Tesla, trong khi Model Y là mẫu SUV crossover phổ biến của hãng.

Richardson cho rằng Tesla có thể trước tiên nhắm tới nhóm người tiêu dùng am hiểu công nghệ với hai mẫu xe này. Nhà máy Tesla tại Thượng Hải cũng mang lại lợi thế về năng lực sản xuất trong khu vực, giúp hãng chủ động hơn về nguồn cung.

Dù vậy, về dài hạn, khả năng cạnh tranh sẽ phụ thuộc nhiều vào giá bán và mức độ phù hợp của sản phẩm với nhu cầu người tiêu dùng Việt Nam.

Sawangwong cho rằng Tesla và VinFast ban đầu có thể đóng vai trò như “thước đo của nhau”, thay vì cạnh tranh trực diện trên toàn bộ thị trường.

Theo ông, hình ảnh Tesla như một thương hiệu xe điện “thời thượng và đổi mới” có thể hấp dẫn nhóm người tiêu dùng Việt Nam coi trọng công nghệ, hình ảnh và địa vị.

Ông dự kiến Model 3 có thể hướng tới phân khúc cận cao cấp, với phiên bản tiêu chuẩn có mức giá dễ tiếp cận hơn, trong khi Model Y có thể trở thành mẫu xe chủ lực của Tesla trong nhóm khách hàng cao cấp ưa chuộng SUV điện.

Tuy nhiên, nếu muốn vượt khỏi phân khúc cao cấp, Tesla sẽ phải cân nhắc mức giá cạnh tranh hơn hoặc phát triển một mẫu xe có giá thấp hơn.