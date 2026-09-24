Dịch vụ xếp hàng mua hộ bánh Trung thu

Chiều cuối tháng 9, chị Thúy Hà, 38 tuổi, gửi con ở nhà để đến tiệm bánh Phương Diêm Thuận tại phường Bình Tiên xếp hàng chờ mua bánh Trung thu.

Đứng cuối hàng dài khoảng 20 người, chị cẩn thận dò lại danh sách các loại bánh khách đặt. Chị Hà vốn là tiểu thương tại phường Chợ Lớn. Từ khoảng đầu tháng 7 âm lịch, vài khách quen nhờ chị mua bánh vì không có thời gian chờ đợi. Khi số người nhờ vả tăng lên, chị biến việc mua hộ thành nghề tay trái để cải thiện thu nhập mùa lễ.

Hà cho biết bánh Trung thu truyền thống ở một số tiệm được nhiều người tìm mua vì giá vừa phải, vị ít ngọt, có nhiều loại nhân. Các video đánh giá xuất hiện liên tục trên mạng xã hội cũng khiến lượng khách đông hơn.

Mỗi tuần, chị Hà đi xếp hàng khoảng 3-4 lần. Khách phải chốt trước số lượng, loại nhân và chuyển cọc 50%. Tới quầy, nếu loại bánh yêu cầu đã hết, chị sẽ gọi điện đổi vị hoặc hẹn ngày hôm sau.

Đầu mùa, mỗi lượt xếp hàng mất 30 phút. Nhưng sang tháng 8 âm lịch, lượng khách tăng vọt khiến thời gian chờ kéo dài lên đến hai giờ, đôi khi lâu hơn.

Tại các tiệm này, mỗi khách chỉ được mua tối đa ba hộp (12 bánh) kèm giới hạn số lượng các vị hút khách như khóm (dứa) hay môn dứa, buộc khách phải lấy xen kẽ các loại nhân khác. Với mức phí xếp hàng 10.000-15.000 đồng mỗi bánh, khách hàng chính của chị Hà là những người ở tỉnh xa, biết đến tiệm qua mạng xã hội nhưng không thể trực tiếp đến mua.

Người dân xếp hàng mua bánh Trung thu ở phường Bình Tiên, TP HCM, tháng 8/2026. Ảnh Nhân vật cung cấp

Cũng có mặt trước cửa tiệm Phương Diêm Thuận trưa 23/9, Hoàng Tuấn, 24 tuổi, tài xế công nghệ tranh thủ ghé vào giữa các cuốc xe. Thấy nhiều người tìm người bốc số, mua hộ bánh trên mạng, anh thử nhận việc.

Tuấn tính tiền công mua hộ 15.000 đồng mỗi bánh, mang lại thu nhập 100.000-150.000 đồng một ngày. "Khoản tiền này không nhiều nhưng giúp tôi bù đắp thu nhập trong những ngày mưa gió, đơn hàng ít", Tuấn nói.

Khảo sát của VnExpress trên các nền tảng mạng xã hội từ đầu tháng 8 âm lịch xuất hiện hàng trăm bài đăng nhận xếp hàng, mua hộ bánh Trung thu. Người nhận đơn chủ yếu là tài xế, sinh viên hoặc người làm nghề tự do.

Điểm đến của họ thường là hai tiệm bánh lâu năm tại khu Chợ Lớn: Phương Diêm Thuận và Triệu Minh Hiệp.

Tiệm Phương Diêm Thuận hoạt động từ năm 1985, bán nhiều loại bánh nướng với nhân truyền thống lẫn hiện đại. Những ngày cao điểm, khách đến từ sáng sớm. Có người phải quay lại nhiều lần mới mua đủ số bánh cần. Triệu Minh Hiệp có gần 80 năm làm bánh pía Triều Châu theo phương pháp thủ công. Bánh được sản xuất theo từng mẻ nhỏ và bán khi vừa ra lò nên khách thường đặt trước hoặc chờ tại tiệm.

Nhân viên tại Phương Diêm Thuận cho biết, vào đợt cao điểm 2-3 tuần trước Trung thu, số lượng xếp hàng người chờ mua có thể vượt quá 100 người. Do tiệm ưu tiên người cao tuổi và thai phụ, nhiều người già sống quanh khu vực cũng tận dụng thời gian rảnh rỗi ra xếp hàng mua hộ. Tiệm không can thiệp vì họ coi đây là công sức người dân bỏ ra chờ đợi thay khách.

Người dân mua bánh Trung thu ở phường Bình Tiên, chiều 23/9. Ảnh: Ngọc Ngân

Ông Trần Trung Hiếu, Giám đốc Học viện đào tạo kinh doanh và quản lý FnB Academy tại TP HCM, cho rằng các tiệm bánh Trung thu truyền thống hút khách nhờ duy trì ổn định hương vị, chất lượng và giá bán trong nhiều năm. Tâm lý mỗi năm chỉ có một dịp khiến nhiều người ưu tiên thương hiệu lâu năm.

Khi lượng bánh có hạn, thời gian chờ kéo dài và bị giới hạn số lượng mua, người ở xa hoặc cần nhiều bánh khó tự xếp hàng nhiều lần. Nhu cầu đó tạo cơ hội cho lao động tự do nhận mua thay để kiếm thêm thu nhập.

Khách thường so sánh phí mua hộ với giá trị của một đến hai giờ có thể dành cho công việc, gia đình hoặc nghỉ ngơi. "Người mua hộ không bán chiếc bánh mà bán thời gian của chính mình", ông Hiếu nói.

Anh Phạm Duy (35 tuổi), một khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ này, vừa đặt hai hộp bánh gửi về Bến Tre biếu cha mẹ. "Mỗi bánh trả thêm 10.000 đồng là mức chấp nhận được. Những ngày Sài Gòn liên tục mưa, tự đi xếp hàng mất hai tiếng thì thà tôi trả phí để dành thời gian đó làm việc khác", anh Duy nói.