Giá xăng tăng mạnh tới gần 1.500 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay.

Xăng E5RON92 không cao hơn 26.397 đồng/lít (tăng 1.258 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 690 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III không cao hơn 27.087 đồng/lít (tăng 1.451 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu disel 0.05S không cao hơn 30.497 đồng/lít (tăng 552 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.472 đồng/kg (tăng 276 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Xăng dầu chiều nay có giá mới. Ảnh: Nguyễn Huế

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 17/9), giá xăng E5RON92 tăng 1.395 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.139 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III tăng 1.397 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.636 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 1.460 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.945 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.039 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 19.196 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, Bộ Tài chính vừa công bố tình hình trích lập, chi sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý II, tính từ ngày 1/4 đến 30/6.

Theo số liệu được công bố, trong quý II, các doanh nghiệp đầu mối đã trích lập hơn 1.886 tỷ đồng vào nguồn Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ tiền tạm ứng ngân sách, trong khi chi sử dụng quỹ này là 873 tỷ đồng. Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến cuối tháng 6 vượt 1.911 tỷ đồng.

Trên thị trường thế giới, trong tuần trước, giá dầu ghi nhận tuần biến động trái chiều trong biên độ hẹp. Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent giảm khoảng 0,7%, trái lại giá WTI tăng khoảng 0,2%.

Sang tuần này, sau khi giảm liên tiếp ở 2 phiên đầu tuần, giá dầu quốc tế trong phiên 23/9 bật tăng mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch 23/9, giá dầu Brent tăng 3,86%, lên mức 103,1 USD/thùng. Còn giá dầu WTI của Mỹ trong phiên này tăng 1,81%, lên mức 92,16 USD/thùng.

Đến phiên giao dịch hôm nay, giá dầu thế giới có xu hướng chững lại sau phiên tăng cao.

Tuy hạ nhiệt nhưng giá dầu quốc tế vẫn có nguy cơ tăng trở lại trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang.