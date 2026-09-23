Ông Trump yêu cầu ông Zelensky đến gặp Elon Musk bàn việc sử dụng Starlink cho các cuộc tấn công nhằm vào Nga

Nhà báo Nana Sajaya của kênh truyền hình Newsmax cho biết, ông Zelensky nêu vấn đề Starlink với ông Trump, nhưng Tổng thống Mỹ yêu cầu "chuyển vấn đề này cho Elon" (ám chỉ Elon Musk).

"Phía Ukraine cũng đề cập đến việc sử dụng Starlink để tấn công các mục tiêu bên trong Nga. Tổng thống Mỹ đáp lại, 'Các ông cần nói chuyện với Elon về việc này'" - Sajaya viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Vào cuối tháng 8, doanh nhân Elon Musk đã từ chối cho phép Ukraine sử dụng Starlink để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, như chính ông Zelensky đã tiết lộ. Tỷ phú Mỹ e ngại rằng việc này sẽ làm leo thang cuộc xung đột.

Ông Zelensky và ông Trump đã gặp nhau hôm qua 22/9 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Nhà báo của Newsmax cho biết, theo nguồn tin từ một quan chức Ukraine, cuộc gặp song phương Trump - Zelensky “rất tốt. Xét về giọng điệu và sự đón tiếp thì rất tích cực”.

Quan chức này cũng nói rằng phía Ukraine đã khẳng định “sự sẵn sàng của họ cho lệnh ngừng bắn năng lượng”. Các nhà đàm phán Ukraine sẽ gặp đại diện nhóm E3 của Châu Âu, gồm Pháp, Đức, Anh, để thảo luận “các nỗ lực có thể để giảm leo thang cũng như các ý tưởng để gửi đến các nhà đàm phán Mỹ Witkoff và Kushner để họ chuyển cho phía Nga.

Trong cuộc gặp của ông Zelensky với ông Trump, vấn đề cấp phép sản xuất tên lửa Patriot cũng được thỏa luận nhưng đây là vấn đề lâu dài - Sajaya cho biết.