Lãi suất BIDV, Agribank, Vietcombank, Vietinbank mới nhất: Gửi 1 tỷ đồng tại BIDV nhận bao nhiêu tiền sau 2 năm?

Lãi suất BIDV, Agribank, Vietcombank, Vietinbank mới nhất

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. (Ảnh minh họa).

Theo Tạp chí điện tử An ninh tiền tệ, ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đây cũng là mức lãi suất được MSB áp dụng.

Tại nhóm Big4, lãi suất kỳ hạn 3 tháng cùng ở mức 4,75%/năm, kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng ở mức 6,6%/năm. Kỳ hạn 18 tháng cũng được cả bốn ngân hàng niêm yết ở mức 6,8%/năm.

Lãi suất BIDV mới nhất cụ thể các kỳ hạn

Khảo sát của Báo Lao Động lúc 8h45, lãi suất tiết kiệm BIDV dành cho khách hàng cá nhân đang dao động từ 0,1-6%/năm.

Trong đó, mức lãi suất cao nhất 6%/năm được BIDV áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, BIDV đang niêm yết lãi suất 2,1%/năm đối với kỳ hạn 1-2 tháng. Với kỳ hạn 3-5 tháng, mức lãi suất được áp dụng là 2,4%/năm.

Đối với các kỳ hạn 6-9 tháng, lãi suất tiết kiệm BIDV hiện ở mức 3,5%/năm.

Nhóm kỳ hạn dài từ 12-18 tháng đang được niêm yết ở mức 5,9%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng có mức lãi suất cao nhất, đạt 6%/năm.

Đối với tiền gửi không kỳ hạn hoặc tài khoản thanh toán, BIDV áp dụng mức lãi suất 0,1%/năm.

Gửi 1 tỉ đồng tại BIDV sau 2 năm nhận bao nhiêu tiền lãi?

Khách hàng có thể tính nhanh số tiền lãi theo công thức:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất tiền gửi %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, khách hàng gửi 1 tỉ đồng tại BIDV với kỳ hạn 24 tháng, hưởng mức lãi suất 6%/năm.

Số tiền lãi ước tính:

1.000.000.000 × 6% / 12 × 24 = 120.000.000 đồng

Như vậy, sau 2 năm, khoản tiền gửi 1 tỉ đồng tại BIDV có thể mang về khoảng 120 triệu đồng tiền lãi nếu áp dụng mức lãi suất niêm yết hiện tại.

Trường hợp khách hàng gửi cùng số tiền trên trong kỳ hạn 36 tháng với lãi suất 6%/năm, tiền lãi ước tính nhận được là:

1.000.000.000 × 6% / 12 × 36 = 180.000.000 đồng

Như vậy, sau 3 năm, khoản tiền gửi 1 tỉ đồng có thể nhận khoảng 180 triệu đồng tiền lãi theo mức lãi suất hiện hành.

Tuy nhiên, khi gửi tiết kiệm trong thời gian dài, khách hàng cần cân nhắc nhu cầu sử dụng vốn, khả năng biến động của lãi suất và lựa chọn kỳ hạn phù hợp.

Lưu ý: Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Bạn đọc vui lòng liên hệ trực tiếp ngân hàng để được cung cấp thông tin chính xác tại thời điểm giao dịch.