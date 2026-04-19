Diễn biến lạ hiếm gặp của giá vàng, nhà đầu tư cần thận trọng

Giá vàng đảo chiều liên tục, xuất hiện nhịp lệch pha

Diễn biến thị trường vàng 3 ngày gần đây cho thấy một nhịp vận động đáng chú ý, đặc biệt là hiện tượng lệch pha giữa trong nước và thế giới trong phiên 16/4.

Cụ thể, chốt phiên 16/4, giá vàng miếng SJC giảm mạnh khoảng 2,3 triệu đồng/lượng, xuống quanh 167,7-171,2 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn cũng giảm tương tự. Trong khi đó, giá vàng thế giới có thời điểm tăng lên khoảng 4.825 USD/ounce.

Sang ngày 17/4, cả hai thị trường cùng xu hướng giảm, với vàng SJC lùi về khoảng 167,5-171 triệu đồng/lượng, còn giá thế giới dao động dưới ngưỡng 4.800 USD/ounce.

Đến ngày 18/4, thị trường lại quay đầu tăng, giá vàng thế giới lên khoảng 4.829 USD/ounce, kéo theo vàng trong nước bật tăng trở lại.

Diễn biến này cho thấy thị trường vàng trong nước không phải lúc nào cũng đi cùng nhịp với giá thế giới.

Phân tích về hiện tượng “lệch pha rồi đồng pha” giữa giá vàng trong nước và thế giới, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) cho hay, diễn biến giá vàng trong nước giảm trong khi giá thế giới tăng, sau đó quay lại cùng xu hướng thực chất là biểu hiện của độ trễ truyền dẫn và cơ chế định giá mang tính đặc thù.

Trong giai đoạn giá thế giới tăng nhanh, thị trường trong nước chịu tác động của cung - cầu nội địa, kỳ vọng chính sách và nhịp điều hành nên thường không phản ứng tức thời. Khi mặt bằng giá trong nước đã tăng trước đó và tích tụ mức chênh lệch lớn, áp lực tái cân bằng xuất hiện, dẫn tới điều chỉnh giảm ngay cả khi giá quốc tế chưa đảo chiều.

Theo chuyên gia, mức chênh lệch giá trong nước và thế giới vẫn cao, nhà đầu tư cần thận trọng.

Đáng chú ý, yếu tố kỳ vọng ổn định thị trường và định hướng thu hẹp chênh lệch cũng góp phần khiến giá trong nước điều chỉnh sớm hơn một nhịp, trước khi đồng thuận trở lại với xu hướng chung.

“Có thể nói, đây không phải là sự 'đi ngược' mang tính bất thường, mà là quá trình hiệu chỉnh để đưa giá về quỹ đạo hợp lý hơn. Nhìn tổng thể, phiên giảm giá này chỉ mang tính điều chỉnh kỹ thuật trong một xu hướng rộng hơn chưa bị phá vỡ.

Trên bình diện quốc tế, vàng vẫn được nâng đỡ bởi các yếu tố nền tảng, như kỳ vọng chính sách tiền tệ linh hoạt hơn, nhu cầu phòng vệ rủi ro và xu hướng đa dạng hóa tài sản. Những yếu tố này tạo nên một 'lớp đệm' cho xu hướng trung hạn. Trong khi đó, thị trường trong nước vừa trải qua giai đoạn tăng nhanh với độ vênh lớn so với thế giới, do đó việc điều chỉnh là cần thiết để giảm áp lực tích tụ và củng cố nền giá”, ông Huy nói với PV VietNamNet.

Ông Huy nhận định, về ngắn hạn, thị trường vàng bước vào giai đoạn điều chỉnh và tích lũy; về trung hạn xu hướng chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng; còn về dài hạn, tiếp tục phụ thuộc vào các biến số vĩ mô toàn cầu.

Trong khi đó, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, cho rằng nguyên nhân khiến giá vàng biến động liên tục, tăng giảm đan xen và đang quay trở lại xu hướng đi lên trước hết đến từ tình hình địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông. Diễn biến xoay quanh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên bất an. Những yếu tố này khiến giá vàng liên tục chao đảo.

Ông Hiếu nhận định, tình hình địa chính trị tại Trung Đông vẫn rất khó lường.

Trong bối cảnh đó, giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục biến động, nhưng theo xu hướng tăng. Xác suất giá vàng trong nước tăng theo xu hướng thế giới là khá cao, khoảng 60% trong thời gian tới.

Ông phân tích, thị trường vàng Việt Nam chịu tác động từ hai yếu tố chính. Thứ nhất là diễn biến của giá vàng thế giới, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thứ hai là nguồn cung vàng trong nước còn hạn chế, khiến giá vàng duy trì ở mức cao.

Ngoài ra, chính sách tiền tệ của Mỹ cũng là yếu tố đáng chú ý. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được cho là khó giảm lãi suất trong bối cảnh lo ngại lạm phát. Dù việc duy trì lãi suất cao có thể gây áp lực lên giá vàng, nhưng ở chiều ngược lại, lạm phát và chỉ số USD Index ở mức khoảng 98,42 (dưới ngưỡng 100) vẫn là các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng.

Chênh lệch giá vàng vẫn cao, tiềm ẩn rủi ro

Đối với chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, hiện ở mức khoảng 17 triệu đồng/lượng, dù đã thu hẹp so với trước đây ở mức 28 triệu đồng/lượng, nhưng ông Hiếu cho rằng, mức chênh này vẫn rất cao và tiềm ẩn rủi ro lớn cho nhà đầu tư.

“Mức chênh lệch hợp lý chỉ nên khoảng 5 triệu đồng/lượng sau khi tính các chi phí và tỷ giá”, ông Hiếu nói.

Ông nhận định, trong ngắn hạn, chênh lệch này khó có thể giảm về mức hợp lý do giá vàng trong nước neo cao theo thế giới và nguồn cung hạn chế.

Cũng đánh giá mức chênh lệch giá trong nước vẫn cao so với giá thế giới, ông Nguyễn Quang Huy cho hay, trong điều kiện vận hành thông suốt, chênh lệch giá thường phản ánh chi phí hợp lý của chuỗi cung ứng và một biên độ lợi nhuận phù hợp.

Mức chênh lệch hiện nay cho thấy thị trường vẫn tồn tại độ “lệch cấu trúc” nhất định, liên quan đến nguồn cung, cơ chế phân phối và tính liên thông với quốc tế.

Tuy nhiên, xu hướng thu hẹp khoảng cách là tín hiệu đáng lưu ý, cho thấy thị trường đang dần tiến tới trạng thái cân bằng và minh bạch hơn, phù hợp với mục tiêu ổn định dài hạn.

Khi thị trường biến động nhanh, theo ông Huy, nhà đầu tư cần lưu ý rủi ro biến động hai chiều, chênh lệch giá cao giữa trong nước và thế giới, cùng chi phí giao dịch lớn. Những yếu tố này dễ tạo nhiễu trong quyết định đầu tư.

Nhà đầu tư cần thận trọng, hạn chế phản ứng theo biến động ngắn hạn, xác lập rõ mục tiêu và khung thời gian nắm giữ. Đồng thời, phân bổ vốn hợp lý, ưu tiên an toàn, thay vì tối đa hóa lợi nhuận trước mắt. Đặc biệt, cần theo dõi sát các tín hiệu vĩ mô và định hướng điều hành để điều chỉnh chiến lược kịp thời.