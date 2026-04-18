Dịch vụ hỗ trợ quyết toán thuế đắt khách gấp 3-4 lần so với năm ngoái

Sau giờ làm, Hoàng Dung, 30 tuổi, TP HCM, cùng 4 người bạn lập nhóm nhận hỗ trợ quyết toán thuế cho khách lẻ. Làm trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, Dung bắt đầu nhận hồ sơ từ năm 2023 và duy trì quanh năm, chủ yếu phục vụ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và người lao động tự do.

Theo Dung, mùa quyết toán năm nay lượng khách tăng rõ rệt. Nếu trước đây nhiều freelancer chưa quan tâm đến kê khai, thì hiện tại, khi các sàn thương mại điện tử khấu trừ thuế và quản lý thu nhập chặt chẽ hơn, người lao động chủ động tìm đến dịch vụ để tránh sai sót.

Nhóm của Dung bắt đầu nhận hồ sơ từ cuối tháng 3, đến nay đã xử lý hơn 100 trường hợp. Mỗi hồ sơ thường mất khoảng 5 ngày, tùy vào tốc độ cung cấp chứng từ. Những trường hợp có thu nhập từ nhiều nguồn, đặc biệt bằng ngoại tệ, thường kéo dài hơn. Mức phí dịch vụ từ 250.000 đồng, trong đó các hồ sơ liên quan đến yếu tố nước ngoài được đánh giá là phức tạp nhất.

Theo Khánh Vân, 41 tuổi, Hà Nội, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, nguyên nhân khiến nhu cầu tăng đột biến đến từ làn sóng tái cấu trúc doanh nghiệp trong năm 2025.

"Nhiều đơn vị giải thể hoặc sáp nhập, khiến người lao động phát sinh thu nhập từ hai nơi trở lên và buộc phải tự quyết toán", bà nói.

Không chỉ hồ sơ phức tạp hơn, quá trình thực hiện cũng phát sinh nhiều vướng mắc. Theo bà Vân, hệ thống thuế điện tử thường xuyên lỗi, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm khi lượng truy cập tăng cao. Dữ liệu từ các doanh nghiệp giải thể cũng thường chậm cập nhật, khiến người lao động không thể hoàn tất hồ sơ đúng hạn.

Hiện bà Vân phụ trách quyết toán cho khoảng 300 nhân viên trong công ty, đồng thời nhận thêm 15-20 hồ sơ cá nhân mỗi tháng trong mùa cao điểm. Với hồ sơ đầy đủ, thời gian xử lý có thể chỉ khoảng một giờ, nhưng nếu thiếu chứng từ hoặc sai sót, có thể kéo dài từ một đến vài ngày.

Những trường hợp liên quan đến thay đổi người phụ thuộc hoặc cần xác nhận trực tiếp tại cơ quan thuế thường mất nhiều thời gian hơn. Không ít người phải bổ sung hồ sơ nhiều lần hoặc dời sang kỳ quyết toán tiếp theo. Hiện bà hỗ trợ miễn phí cho nhân viên trong công ty, trong khi các hồ sơ bên ngoài được nhận với mức phí từ 600.000 đồng tùy trường hợp.

Khánh Ly, giám đốc vận hành kiêm chuyên gia tư vấn pháp lý - thuế tại A&D Law Firm và A&D Accounting & Tax, cho biết lượng hồ sơ năm nay tăng mạnh, gấp 3-4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

"Trong hai tháng cao điểm, mỗi tháng đơn vị tiếp nhận và xử lý hàng trăm hồ sơ, chủ yếu từ nhóm freelancer và cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn", bà nói.

Theo bà, ngoài việc siết chặt quản lý thu nhập, các quy định xử phạt rõ ràng hơn cũng khiến nhiều người không còn chần chừ mà chủ động tìm đến dịch vụ để hạn chế rủi ro.

Một trong những vướng mắc phổ biến là thiếu chứng từ khấu trừ thuế, điều kiện bắt buộc để hoàn thuế. Trong trường hợp này, người lao động phải tra cứu dữ liệu trên ứng dụng eTax Mobile hoặc liên hệ lại đơn vị chi trả để xin cấp lại, kéo dài thời gian hoàn tất hồ sơ.

Theo kinh nghiệm của bà Ly, nhóm khó xử lý nhất là freelancer có thu nhập từ nhiều nguồn, đặc biệt có yếu tố nước ngoài. Việc thu thập chứng từ từ đối tác nước ngoài không chỉ mất thời gian mà còn phát sinh yêu cầu quy đổi ngoại tệ và xử lý các vấn đề liên quan đến tránh đánh thuế hai lần.

Chi phí dịch vụ hiện được tính theo thu nhập và độ phức tạp của hồ sơ. Với nhóm thu nhập dưới 20 triệu đồng mỗi tháng, mức phí khoảng 1,8 triệu đồng; nhóm thu nhập cao hơn có thể lên đến gần 10 triệu đồng hoặc thỏa thuận riêng.

Từ thực tế này, chuyên gia khuyến nghị người lao động nên chủ động ngay từ đầu: yêu cầu cấp chứng từ sau mỗi dự án, lưu trữ đầy đủ hợp đồng và sao kê thanh toán, thường xuyên kiểm tra dữ liệu trên hệ thống thuế và đăng ký người phụ thuộc sớm để đảm bảo quyền lợi giảm trừ.