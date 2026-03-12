Lộ diện doanh nghiệp trúng quyền mua gần 30kg vàng trị giá hơn 142 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Doanh nghiệp Nghệ An trúng quyền mua gần 30kg vàng trị giá hơn 142 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Sáng 12/3, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh tổ chức bốc thăm xác định doanh nghiệp được quyền mua gần 30kg vàng tinh khiết (Au) đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân, với tổng giá trị hơn 142 tỷ đồng.

Buổi bốc thăm mua vàng tại Sở Tài chính có 6 doanh nghiệp tham gia.

Có 6 doanh nghiệp đăng ký tham gia bốc thăm, song không có đơn vị nào có trụ sở tại Hà Tĩnh. Theo quy định, các doanh nghiệp phải nộp tiền đặt cọc hơn 28 tỷ đồng, tương đương 20% giá trị tài sản trước khi tham gia. Trường hợp trúng quyền mua, đã ký hợp đồng nhưng không thực hiện giao dịch, doanh nghiệp sẽ mất toàn bộ khoản tiền đặt cọc này.

Đại diện doanh nghiệp bỏ phiếu tham gia mua vàng.

Kết quả bốc thăm, Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt (địa chỉ tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) là đơn vị trúng quyền mua số vàng nói trên. Đại diện doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua với mức giá hơn 142 tỷ đồng.

Ông Đường Triệu Tuấn – Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt cho biết doanh nghiệp khá bất ngờ khi trở thành đơn vị trúng quyền mua lô tài sản. Theo ông Tuấn, công ty sẽ hoàn tất các thủ tục thanh toán để tiếp nhận số vàng trong khoảng 5–10 ngày tới theo quy định.

Đại diện Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt ký hợp đồng mua tài sản sau khi đã trúng bốc thăm.

Doanh nghiệp này hiện hoạt động trong lĩnh vực chế tác và kinh doanh vàng. Sau khi tiếp nhận, số vàng sẽ được phân kim để nâng hàm lượng lên 99,99% trước khi đưa vào sản xuất, chế tác.

Trước đó, ngày 5/3, Sở Tài chính Hà Tĩnh đã thông báo bán gần 30kg vàng tinh khiết thuộc diện tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, với giá niêm yết hơn 142 tỷ đồng. Tài sản được trưng bày để người dân và doanh nghiệp xem trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước Khu vực VII (số 177 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo lãnh đạo Sở Tài chính Hà Tĩnh, số vàng trên có nguồn gốc từ các vụ buôn lậu bị lực lượng chức năng phát hiện và tịch thu. Việc bán tài sản được thực hiện theo hình thức công khai giá bán trực tiếp, thay vì tổ chức đấu giá.