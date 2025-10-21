Đề xuất nâng mức đặt cược đua ngựa, bóng đá lên gấp 10 lần, tối đa 100 triệu/ngày

Đề xuất nâng mức đặt cược

Liên quan đến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi ý kiến góp ý tới Bộ Tài chính trên cơ sở các kiến nghị từ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Cụ thể, theo VCCI, về giới hạn mức đặt cược, các doanh nghiệp ghi nhận việc nâng mức đặt cược tối đa mỗi người chơi từ 1 triệu đồng như tại Nghị định 06/2017 lên 10 triệu đồng tại dự thảo là tích cực, phù hợp với sự thay đổi của thu nhập bình quân đầu người.

Tuy nhiên, theo phản ánh từ doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực, mức trần này vẫn còn quá thấp so với thực tiễn thị trường, chưa đủ tạo điều kiện cho mô hình kinh doanh đặt cược hợp pháp vận hành hiệu quả.

Hiện nay, phần lớn giá trị doanh thu của các doanh nghiệp kinh doanh đặt cược hợp pháp tại các quốc gia phát triển đến từ nhóm người chơi có mức đặt cược cao.

Liên quan kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, các doanh nghiệp đề xuất xem xét nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng/người/ngày. Ảnh: EFE

Trong khi đó, các sàn cá cược bất hợp pháp đang hoạt động tại Việt Nam lại không bị giới hạn mức đặt cược, khiến người chơi có xu hướng chuyển sang các nền tảng bất hợp pháp để có trải nghiệm linh hoạt hơn. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn làm suy yếu hiệu lực của cơ chế quản lý.

Vì thế, các doanh nghiệp đề xuất xem xét nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng/người/ngày hoặc ít nhất cho phép doanh nghiệp được áp dụng mức 10 triệu đồng/ngày cho từng sản phẩm đặt cược, thay vì giới hạn tổng mức đặt cược theo ngày.

Theo VCCI, việc nâng mức giới hạn sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp pháp tiếp cận nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao, đồng thời tăng tính cạnh tranh với thị trường ngầm. Nhà nước có thể áp dụng song song các công cụ quản lý như định danh người chơi, giám sát dòng tiền, và cảnh báo rủi ro để hạn chế tác động tiêu cực.

Về thời điểm bắt đầu tính thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, hiện nay dự thảo quy định thời gian thí điểm 5 năm tính từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Tuy nhiên, theo VCCI, trên thực tế, sau khi được cấp giấy chứng nhận, doanh nghiệp còn cần thời gian để hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, ký kết hợp đồng bản quyền, xây dựng đội ngũ nhân sự và thực hiện các bước chuẩn bị khác trước khi có thể chính thức vận hành.

Nếu tính thời gian thí điểm từ ngày cấp giấy chứng nhận sẽ dẫn đến việc doanh nghiệp không có đủ thời gian thực tế để triển khai kinh doanh và chứng minh hiệu quả mô hình. Điều này ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp (khó thu hồi vốn, khó đánh giá hiệu quả) và cơ quan quản lý (khó có dữ liệu đầy đủ để tổng kết).

Do đó, VCCI kiến nghị sửa đổi quy định theo hướng: “Thời gian thí điểm được tính từ ngày doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế (được cơ quan quản lý xác nhận bằng văn bản), thay vì từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh”. Cách quy định này bảo đảm tính chính xác trong việc đánh giá mô hình thí điểm.

Đề nghị giảm mức đóng góp ngân sách xuống còn 5%

Bên cạnh đó, về mức đóng góp ngân sách nhà nước, dự thảo quy định mức đóng góp tối thiểu cho ngân sách trung ương là 10% doanh thu bán vé đặt cược sau khi trừ chi phí trả thưởng (Gross Gaming Revenue – GGR). Đây là khoản nghĩa vụ tài chính bổ sung ngoài các nghĩa vụ thuế, trong đó có thuế tiêu thụ đặc biệt (30%) và thuế giá trị gia tăng (10%).

VCCI cho biết, theo phản ánh từ doanh nghiệp, mức đóng góp này là quá cao nếu so với thông lệ quốc tế, và có thể làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp hợp pháp với thị trường cá cược ngầm, nơi không chịu bất kỳ nghĩa vụ thuế hay pháp lý nào.

Ngoài ra, nếu cộng gộp cả thuế và đóng góp ngân sách, doanh nghiệp sẽ phải nộp hơn 40% GGR - một mức quá lớn, đặc biệt trong giai đoạn thí điểm khi chi phí đầu tư công nghệ và vận hành rất cao.

Do đó, đề nghị giảm mức đóng góp ngân sách xuống còn 5% trên GGR trong giai đoạn thí điểm.

“Đây là mức hợp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có biên lợi nhuận để tồn tại và phát triển, đồng thời Nhà nước vẫn có nguồn thu ổn định. Khi thị trường trưởng thành hơn, Nhà nước có thể điều chỉnh lại tỷ lệ đóng góp theo lộ trình. Chính sách linh hoạt này sẽ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư bài bản và bền vững, thay vì chỉ tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn”, văn bản VCCI nêu rõ.