Đề xuất cấp sổ đỏ cả bản giấy và điện tử

Đề xuất cấp sổ đỏ dưới cả hai hình thức

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến hết ngày 10/8/2026. Một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định về hình thức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ).

Theo Điều 63 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Giấy chứng nhận sẽ được cấp theo mẫu thống nhất trên phạm vi cả nước cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng gắn liền với đất.

Khác với quy định hiện hành, người được cấp Giấy chứng nhận sẽ đồng thời nhận bản giấy và bản điện tử.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đề xuất cấp sổ đỏ dưới cả hai hình thức giấy và điện tử. Ảnh minh hoạ.

Dự thảo cũng quy định rõ Giấy chứng nhận điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ ban hành mẫu Giấy chứng nhận thống nhất trên toàn quốc.

Hiện nay, Luật Đất đai chỉ quy định cấp Giấy chứng nhận theo mẫu thống nhất, chưa có quy định chính thức về hình thức điện tử. Do đó, đề xuất lần này được xem là bước hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai chuyển đổi số trong quản lý đất đai.

Tại Điều 64 dự thảo, nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận cũng được quy định cụ thể hơn.

Theo đó, Giấy chứng nhận được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đủ điều kiện hoặc người quản lý đất theo quy định.

Đối với trường hợp một thửa đất có nhiều người cùng sử dụng hoặc nhiều người cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất, hoặc quyền sử dụng đất thuộc hộ gia đình, Giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên tất cả các thành viên có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản.

Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên Giấy chứng nhận do các thành viên tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Dự thảo cũng quy định Giấy chứng nhận chỉ được cấp sau khi người sử dụng đất hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định, trừ trường hợp được miễn, được ghi nợ hoặc không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; trường hợp thuê đất trả tiền thuê hằng năm cũng được áp dụng theo quy định riêng.

Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận gồm nhà ở, công trình xây dựng và các tài sản đã hình thành tại thời điểm cấp giấy.

Rút ngắn thủ tục, giảm rủi ro thất lạc giấy tờ

Trao đổi với Tiền Phong, Luật sư Hoàng Tuấn Vũ - Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho rằng, việc cấp đồng thời sổ đỏ bản giấy và bản điện tử là xu hướng tất yếu khi Việt Nam đẩy mạnh xây dựng Chính phủ số và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Theo ông Vũ, bản điện tử sẽ giúp người dân lưu trữ giấy tờ an toàn hơn, giảm nguy cơ thất lạc, rách, hư hỏng hoặc phải thực hiện các thủ tục cấp lại khi mất bản giấy.

"Trong nhiều giao dịch hành chính, người dân có thể sử dụng dữ liệu điện tử để đối chiếu, xác thực thông tin thay vì phải mang theo bản giấy. Khi hệ thống dữ liệu được kết nối đồng bộ với cơ quan thuế, công chứng, ngân hàng và cơ quan đăng ký đất đai, thời gian giải quyết thủ tục cũng sẽ được rút ngắn đáng kể", ông Vũ nhận định.

Tuy nhiên, theo vị luật sư, để quy định phát huy hiệu quả cần xây dựng hệ thống bảo mật đủ mạnh nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu và ngăn chặn nguy cơ giả mạo, chỉnh sửa thông tin trái phép.

Các chuyên gia cũng đánh giá việc bổ sung Giấy chứng nhận điện tử sẽ góp phần hiện đại hóa thị trường bất động sản và nâng cao tính minh bạch trong quản lý đất đai.

Khi toàn bộ thông tin về quyền sử dụng đất được số hóa và cập nhật trên hệ thống, việc tra cứu, xác minh pháp lý của bất động sản sẽ nhanh chóng và chính xác hơn. Điều này không chỉ giảm chi phí, thời gian cho người dân mà còn hạn chế tình trạng làm giả giấy tờ, giao dịch bằng hồ sơ không đúng thực tế...