Nhà giàu "chùn tay", giá túi Birkin lao dốc mạnh

Đầu tháng này, một chiếc Birkin từng thuộc sở hữu của Jane Birkin được Sotheby’s bán với giá 2,9 triệu USD, cao gấp nhiều lần mức ước tính. Trước đó, chiếc Birkin “nguyên bản” của bà cũng lập kỷ lục 10 triệu USD. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là những trường hợp ngoại lệ, mang giá trị biểu tượng và lịch sử hơn là phản ánh xu hướng chung.

Theo Bernstein, nếu loại trừ các mẫu gắn với Jane Birkin, giá đấu giá của Birkin và Kelly đã giảm so với mức đỉnh trong đại dịch. Nói cách khác, những chiếc túi “bình thường” không còn giữ được mức tăng nóng như vài năm trước, dù sức hút thương hiệu vẫn rất lớn.

Giá Birkin trên thị trường thứ cấp đang giảm

Chỉ số theo dõi giá hàng secondhand của Bernstein cho thấy mức “phí bán lại” trung bình của Birkin và Kelly đã giảm từ 2,2 lần giá gốc năm 2022 xuống còn 1,4 lần vào tháng 11. Điều này đồng nghĩa biên lợi nhuận khi mua – bán lại túi Hermès đang thu hẹp nhanh chóng.

Đáng chú ý, mẫu Birkin Togo 30 hiện chỉ bán lại quanh mức ngang bằng giá retail ban đầu, giảm mạnh so với mức 1,7 lần năm 2022 và 1,9 lần năm 2018. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đã bước qua giai đoạn tăng nóng kéo dài.

Điều gì đang gây áp lực lên giá đấu giá Birkin?

Các chuyên gia xa xỉ chỉ ra hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, nhóm khách hàng “xa xỉ mơ ước” đang chịu sức ép từ lạm phát và thị trường lao động chậm lại, khiến nhu cầu tại các phiên đấu giá suy yếu. Thứ hai, nguồn cung Birkin secondhand ngày càng nhiều, cùng sự bùng nổ của các nền tảng bán lại hàng hiệu, đã tạo sức ép giảm giá.

Theo giới phân tích, thị trường đang “tỉnh táo” trở lại sau giai đoạn hưng phấn hậu Covid. Đà điều chỉnh này mang tính bình thường hóa hơn là dấu hiệu sụp đổ của nhu cầu xa xỉ.

Birkin có còn là “khoản đầu tư” hấp dẫn?

Dù giá đấu giá hạ nhiệt, phần lớn Birkin và Kelly vẫn bán cao hơn giá retail, cho thấy cầu vẫn vượt cung. Nhiều khách hàng sẵn sàng trả thêm để tránh quy trình bán hàng khép kín và thời gian chờ đợi dài của Hermès.

Theo Rebag, Hermès tiếp tục thống trị thị trường túi xách năm 2025, với nhiều mẫu bán trên giá gốc. Dù giá Birkin đã chững lại trong hai năm gần đây và không theo kịp đà tăng giá bán lẻ, giá bán lại vẫn gần như gấp đôi so với năm 2015, một thành tích mà ít thương hiệu xa xỉ nào đạt được.

Ngay cả khi giá đấu giá điều chỉnh, Hermès vẫn đứng đầu về mức độ khao khát của người tiêu dùng, yếu tố cốt lõi quyết định sức mạnh thương hiệu trong ngành xa xỉ.

Nói cách khác, Birkin có thể bớt “nóng” về giá, nhưng vẫn giữ vị thế biểu tượng. Sự điều chỉnh hiện tại phản ánh thị trường trưởng thành hơn, chứ không làm suy suyển ngai vàng của Hermès.