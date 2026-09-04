David Beckham khoe bí 'độc lạ' thu hoạch trong biệt thự

Sau mùa hè rong ruổi ở nước ngoài, David Beckham trở về tận hưởng thú vui làm vườn tại căn biệt thự trị giá 12 triệu USD của gia đình ở Cotswolds, Anh. Trong loạt video được bà xã Victoria Beckham đăng trên Instagram Story hôm 31/8, cựu danh thủ 51 tuổi hào hứng giới thiệu những loại rau quả do chính tay anh trồng, gồm mận, tỏi, hành tây, cà chua và đặc biệt là một quả bí có hình dáng khác thường.

David Beckham thu hoạch bí trong vườn. Ảnh: Instagram Victoria Beckham

Trong lúc quay video, Victoria, 52 tuổi, không khỏi bất ngờ trước quả bí dài và hình dáng độc đáo. "Em chưa bao giờ thấy quả bí nào có hình như thế này. Em thậm chí không biết phải nói gì", cô nói.

David sau đó hào hứng giới thiệu khu vực trồng bí mà anh chuẩn bị cho mùa Halloween. Những quả bí với nhiều hình dáng, kích thước nằm xen kẽ dưới tán lá xanh khiến Victoria thích thú.

David Beckham khoe vườn bí trong biệt thự ở Anh

Cựu danh thủ cũng tự hào khoe củ tỏi lớn mà anh cho là "vượt quá mong đợi", cùng những luống cà chua sai trĩu quả, hành lá và cà rốt. Anh còn ghé chuồng gà để thu hoạch trứng.

David Beckham nhổ hành, hái cà chua. Ảnh: Instagram Victoria Beckham

David và Victoria tận hưởng cuộc sống điền viên ở Cotswolds sau khi dành cuối tuần tại lễ hội âm nhạc Reading Festival ở Berkshire để cổ vũ con trai Cruz biểu diễn. Trước đó, vợ chồng Beckham cùng các con có chuyến nghỉ dưỡng dài ngày trên du thuyền trị giá 16 triệu USD ở Địa Trung Hải, du ngoạn qua Tây Ban Nha, Pháp và Italy. Trong tháng 6 và 7, gia đình đến Mỹ để theo dõi World Cup.

Bên cạnh bóng đá và thời trang, David những năm gần đây dành nhiều thời gian cho sở thích làm vườn. Cựu danh thủ thường chia sẻ hình ảnh gieo trồng, thu hoạch rau củ, chăm hoa hồng và đàn gà tại nhà ở Cotswolds. Anh tỏ ra hào hứng với những thành quả do chính tay mình vun trồng, xem đây như một cách thư giãn và tận hưởng cuộc sống bên gia đình sau những lịch trình bận rộn.