Chung cư có vị trí đắc địa ở phố cổ Hà Nội sắp hóa thân thành cao ốc 21 tầng

Hiện trạng chung cư 40 năm tuổi ở phố cổ Hà Nội sắp thành cao ốc 21 tầng

Khu chung cư cũ số 23 Hàng Tre sở hữu vị trí "kim cương" hiếm có tại phường Hoàn Kiếm, nằm ngay ranh giới giữa nét trầm lắng, cổ kính của phố cổ và sự nhộn nhịp của trục đường ven sông. Công trình nổi bật với ba mặt tiền tiếp giáp phố Hàng Thùng, Hàng Tre và đường Trần Quang Khải.

Về lịch sử, khu chung cư được xây dựng trong giai đoạn từ năm 1984 đến 1988, đến nay đã ngót nghét khoảng 40 năm. Công trình ban đầu là khu nhà ở dành cho cán bộ, nhân viên Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Theo đánh giá của chính quyền, công trình đã xuống cấp, khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ. Việc cơi nới "chuồng cọp" và xây thêm một tầng mái làm tăng tải trọng công trình, gây nguy hiểm và làm mất mỹ quan đô thị.

Quy mô hiện tại của chung cư gồm hai khối nhà A và B, được chia thành 4 đơn nguyên cao 5 tầng.

Kết luận kiểm định của Sở Xây dựng cho thấy nhà chung cư cũ số 23 Hàng Tre được đánh giá mức độ nguy hiểm cấp C, thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định tại Điều 59 Luật Nhà ở năm 2023.

Ghi nhận sáng 5/8, bên trong công trình này đã nhiều lần được người dân tu sửa, chỉnh trang.

Do có vị trí đắc địa tại phố cổ Hà Nội nên nhiều căn hộ tại đây được cải tạo để cho thuê homestay (loại hình dịch vụ lưu trú mà khách ở và sinh hoạt tại nhà của người dân).

Hiện chung cư có 125 hộ dân sinh sống, một số căn tầng 1 sử dụng để kinh doanh buôn bán, hoặc cho thuê kinh doanh. Anh Hòa (căn hộ 211) cho biết, căn hộ của anh có diện tích 40m2, hiện chủ yếu bị thấm dột, đặc biệt tại khu vực nhà vệ sinh.

Hình ảnh thấm dột, tường bong tróc tại nhà vệ sinh trong căn hộ của anh Hòa.

Phòng khách căn hộ này mới được tu sửa.

Bà Lục sống tại tầng 2 khu chung cư 23 Hàng Trẻ khẳng định, gia đình bà hoàn toàn ủng hộ chủ trương, chính sách cải tạo, xây mới khu chung cư. Gia đình chỉ mong được tái định cư tại chỗ.

Từ thực tế trên, phường Hoàn Kiếm đã lên phương án phá dỡ và cải tạo chung cư 23 Hàng Tre. Tòa nhà mới 21 tầng, 3 tầng hầm, cao 78 m sẽ được xây dựng với tổng diện tích sàn (cả tầng hầm và tầng nổi) khoảng 20.000 m2. Thời gian thực hiện dự án cải tạo khoảng 30 tháng.

Hình ảnh phối cảnh dự án.