Mẹo trồng rau mồng tơi cực nhàn tại nhà và lợi ích bất ngờ

Đặc điểm của cây rau mồng tơi

Mồng tơi là cây rau thuộc dạng dây leo, chiều dài trung bình khoảng 1.5m đến 2m, có thể sống được 1 đến 2 năm. Thân mồng tơi mọc cuốn, phân nhánh, màu xanh nhạt hoặc tím nhạt

Lá cây rau mồng tơi mọc đơn, so le, và có cuống. Phiến lá giống hình quả trứng, phần đầu hơi nhọn, phần cuống lá sẽ bằng hoặc hơi hẹp lại, chiều dài trung bình khoảng 3 đến 12cm, rộng 2 đến 6cm. Đến giai đoạn trưởng thành, cây mồng tơi ra trái, màu tím sẫm, rất nhỏ và có dạng hình cầu.

Thành phần dinh dưỡng trong rau mồng tơi

Mồng tơi là thực vật dây leo, sống hằng năm, thân mọng nước, bề ngoài vỏ nhẵn bóng, màu xanh hoặc xanh tím, có thể mọc dài tới 10m.

Mồng tơi là cây rau thuộc dạng dây leo, chiều dài trung bình khoảng 1.5m đến 2m, có thể sống được 1 đến 2 năm.

Theo USDA - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, rau mồng tơi có thể cung cấp các dưỡng chất thiết yếu như: Natri, kali, chất xơ, carbohydrate, protein, magie, canxi, sắt, vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin B6, vitamin B12.

Cách trồng cây mồng tơi tại nhà

Theo VTC News, có hai cách trồng cây mồng tơi tại nhà phổ biến: Trồng bằng cành và trồng bằng hạt. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm riêng, bạn có thể lựa chọn sao cho phù hợp với điều kiện của mình.

Cách trồng mồng tơi bằng cành

Chuẩn bị chậu: Đặt chậu hoặc thùng xốp ở nơi có ánh sáng mặt trời và thoáng gió. Trộn đất với phân ủ theo tỉ lệ 1:1:1 (cát, phân ủ lá cây và phân bò), cho vào chậu.

Giâm cành và chăm sóc: Dùng tay bới đất tạo hố nhỏ, sau đó lấy cành mồng tơi già (có 2-3 lá non) giâm vào hố, lấp đất lại và tưới nước cho ẩm. Tưới nước thường xuyên để giữ ẩm cho đất. Khi thấy cành ra rễ và lá, bạn có thể ươm cây.

Tạo giàn: Khi cây cao khoảng 10cm, tạo giàn leo để cây có nơi bám và phát triển tốt hơn.

Sau khoảng 1 tháng, khi cành đã ra rễ, bạn có thể thu hoạch bằng cách cắt sát gốc khoảng 5-10cm để cây tiếp tục phát triển.

Cách trồng mồng tơi bằng hạt

Việc ươm hạt trước khi gieo giúp cây phát triển đồng đều và nhanh chóng. Dưới đây là các bước cụ thể:

Tưới nước thường xuyên, khoảng 1 tuần sau hạt sẽ bắt đầu nảy mầm.

Chọn hạt giống: Để cây trồng phát triển tốt nên lựa chọn hạt giống mồng tơi tốt, hạt to, chắc chắn và nên tránh hạt mềm, có lỗ.

Ngâm hạt: Ngâm hạt trong nước ấm pha theo tỉ lệ 1 nóng 3 lạnh trong khoảng 10-12 tiếng để kích thích nảy mầm.

Chuẩn bị đất và gieo hạt: Tương tự như cách trồng bằng cành, bạn trộn đất với phân hữu cơ và cho vào chậu hoặc thùng xốp, rải đều hạt đã nứt mầm lên đất, mỗi hạt cách nhau khoảng 2-5cm, sau đó lấp đất và tưới nước cho ẩm. Nếu gieo hạt quá dày, cần tách cây ra để phát triển tốt hơn.

Chăm sóc: Tưới nước thường xuyên, khoảng 1 tuần sau hạt sẽ bắt đầu nảy mầm. Tiếp tục chăm sóc cho đến khi cây cao khoảng 15-20cm là có thể thu hoạch. Sau mỗi lần thu hoạch, cần bón thêm phân và tưới nước.

Công dụng của mồng tơi

Thông tin trên VTV, mồng tơi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, hóa tràng, lương huyết, giải độc. Loại cây này thường được dùng để chữa đại tiện táo bón, tiểu tiện khó, tiêu chảy ra máu, da nổi ban, mụn nhọt.

Lá mồng tơi giã nát để đắp cũng là bài thuốc thường xuyên được sử dụng để chữa chứng đầu vú nứt nẻ ở phụ nữ.

Ngoài công dụng trị táo bón, mồng tơi còn có công dụng hữu hiệu trong chữa mụn và mụn đầu đinh. Lá mồng tơi giã nát để đắp cũng là bài thuốc thường xuyên được sử dụng để chữa chứng đầu vú nứt nẻ ở phụ nữ.

Theo VOV, mặc dù rau mồng tơi có nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên bạn nên hạn chế hoặc kiêng dùng rau mồng tơi nếu bạn đang gặp các vấn đề như sỏi thận, tiêu chảy, lạnh bụng đi ngoài, đau dạ dày, cơ địa hàn, bệnh gút hoặc axit uric máu cao.

Lưu ý khi trồng rau mồng tơi

Để có những lứa rau mồng tơi tươi tốt, bạn cần chú ý: Mồng tơi cần ít nhất 5-6 tiếng nắng mỗi ngày để phát triển mạnh. Đất phải luôn ẩm nhưng thoát nước tốt để tránh úng thối rễ. Bón phân hữu cơ định kỳ (trước khi trồng và sau mỗi lần thu hoạch) sẽ giúp cây xanh tốt, nhiều lá.

Ưu tiên các biện pháp tự nhiên như bắt sâu thủ công, dùng dung dịch tỏi ớt để phun trừ sâu rệp. Đối với cây mồng tơi thân leo, làm giàn sẽ giúp tăng năng suất và dễ thu hoạch hơn.