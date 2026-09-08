Đi thăm vườn, thanh niên Cần Thơ gặp con vật nặng 2kg thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm, liền gọi ngay công an xã

Hôm nay 4/9, thông tin từ Công an xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ cho biết, người dân trên địa bàn xã khi đi thăm vườn thì phát hiện một con khỉ đuôi dài đang kiếm ăn.

Cá thể khỉ đuôi dài được phát hiện tại ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ. Ảnh: CACC

Người dân nói trên là anh N.H.T. (SN 2001, trú tại ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân). Hiện con khỉ đuôi dài đã được anh T. giao nộp cho cơ quan chức năng.

Trước đó, anh T. đi thăm vườn thì phát hiện một con khỉ đuôi dài đang kiếm ăn. Nhận thức đây là động vật hoang dã, anh T. đã chủ động thông báo cho Công an xã Thạnh Xuân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thạnh Xuân phối hợp Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm TP Cần Thơ kiểm tra, xác định con khỉ đuôi dài có trọng lượng khoảng 2 kg, thuộc nhóm IIB (nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm bị hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Hành vi săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép loài này có thể bị xử phạt hành chính), tình trạng sức khỏe bình thường.

Cơ quan chức năng đã lập thủ tục tiếp nhận, quản lý theo quy định. Đồng thời, cá thể khỉ sẽ được cơ quan chuyên môn xem xét phương án chăm sóc, cứu hộ và tái thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Công an xã Thạnh Xuân phối hợp Chi cục phát triển nông thôn Kiểm lâm TP Cần Thơ tiến hành tiếp nhận khỉ đuôi dài. Ảnh: CACC

Theo Công an xã Thạnh Xuân, việc anh T. chủ động trình báo và giao nộp động vật hoang dã thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ động vật hoang dã và môi trường sinh thái.

Đây cũng là hành động thiết thực, góp phần lan tỏa ý thức của người dân trong chung tay bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương.

Qua vụ việc, Công an xã Thạnh Xuân khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã tại khu dân cư, vườn cây, đồng ruộng hoặc các khu vực khác cần giữ khoảng cách an toàn, không tự ý săn bắt.

Đồng thời, nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an, Kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý theo quy định.