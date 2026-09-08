Loạt cây cổ thụ kích thước "khủng", hình thù "quái lạ" vừa mới xuất hiện ở Quy Nhơn, Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai

Danh sách các cây cổ thụ là cây cảnh đang hot có tuổi thọ hàng trăm năm khoe dáng giữa phố biển Quy Nhơn

Những ngày đầu tháng 9, không gian đô thị Quy Nhơn trở nên khác lạ khi hàng ngàn tác phẩm sinh vật cảnh từ nhiều địa phương được đưa về trưng bày trong khuôn khổ Liên hoan, Triển lãm, Hội thi Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ II - 2026.

Điểm gây chú ý tại sự kiện là những gốc cây cổ thụ kích thước lớn, bộ đế và thân cây mang hình thù kỳ lạ, được các nghệ nhân, nhà vườn kỳ công chăm sóc, tạo tác qua nhiều năm.

Một cây cổ thụ đúng chuẩn "cổ, kỳ, mỹ) là cây duối có tuổi thọ hàng trăm năm, được nghệ nhân cắt tỉa tỉ mĩ vừa xuất hiện ở quảng trường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: QN.

Tại khu vực triển lãm, nhiều tác phẩm cây cảnh, chậu kiểng có kích thước lớn, phần gốc và thân mang những đường nét tự nhiên độc đáo.

Có cây thân uốn lượn, gốc xù xì, nổi nhiều u bướu; có cây tạo thành những hình dáng khiến người xem liên tưởng đến các con vật hoặc những hình tượng kỳ lạ.

Một trong những tác phẩm thu hút sự chú ý là cây duối do nhà vườn Trần Kim Điệp (43 tuổi, tỉnh Đắk Lắk) mang đến.

Ông Điệp cho biết rất khó xác định chính xác tuổi đời của những cây duối cổ. Tuy nhiên, để có được một tác phẩm kích thước lớn, bộ đế đẹp và dáng thế hoàn chỉnh, cây phải trải qua thời gian sinh trưởng rất dài, có thể lên đến hàng trăm năm.

Một cây cổ thụ với cái gốc to bự "chà bá", hình thù "kỳ quái" là cây me kiểng đã được đưa lên chậu cảnh. Ảnh: QN.

Theo ông Điệp, giá trị của những cây cổ không chỉ nằm ở kích thước hay tuổi đời mà còn ở dáng thế tự nhiên, bộ rễ, thân cây và quá trình chăm sóc, tạo tác của người chơi.

Mỗi cây vì thế gần như là một tác phẩm riêng biệt, không có cây nào hoàn toàn giống cây nào.

Hơn 1.500 tác phẩm cây cảnh, chậu kiểng độc đáo hội tụ tại Quy Nhơn

Liên hoan, Triển lãm, Hội thi Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ II - 2026 thu hút hơn 1.500 tác phẩm sinh vật cảnh, cùng khoảng 30.000 sản phẩm hoa, cây cảnh thương mại.

Các tác phẩm được đưa về từ nhiều địa phương, tạo nên không gian trưng bày đa dạng với nhiều loại cây, dáng thế và phong cách tạo tác khác nhau.

Rất đông nghệ nhân, người yêu thích cây hội tụ về Quy Nhơn, Gia Lai. Ảnh: QN.

Không chỉ có những cây cảnh nghệ thuật được tạo dáng công phu, triển lãm còn có nhiều sản phẩm hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu mua bán, trang trí cảnh quan.

Sự kiện diễn ra trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2-9, đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm tới biển xanh”.

Liên hoan, Triển lãm, Hội thi Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ II - 2026 kéo dài đến hết ngày 4/9/2026.

Một cây cổ thụ là cây cảnh có dáng thế lạ mắt, thân cây có hình thù như con rồng uốn lượn. Ảnh: QN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp cho biết liên hoan là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo ông Tiệp, sự kiện không chỉ tạo không gian để các nghệ nhân, nhà vườn, câu lạc bộ sinh vật cảnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu tác phẩm mà còn góp phần quảng bá tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế sinh vật cảnh gắn với du lịch.

Theo ông Nguyễn Hữu Vạn - Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đánh giá, điểm đáng chú ý của triển lãm lần này là bên cạnh các tác phẩm có giá trị nghệ thuật, số lượng sản phẩm phục vụ mục đích thương mại ngày càng phong phú.

Một cây cổ thụ có thân cây hình thù kỳ dị đang ôm đá, gây thích thú cho người xem. Ảnh: QN.

Đây là xu hướng đưa sinh vật cảnh từng bước trở thành sản phẩm hàng hóa, phát triển theo hướng kinh tế sinh thái, kinh tế nông nghiệp, qua đó tạo thêm thu nhập cho nghệ nhân và nhà vườn.

Từ những ‘cụ cây’ cổ thụ với hình dáng kỳ lạ đến hàng chục ngàn sản phẩm hoa, cây cảnh thương mại, triển lãm đang tạo nên một điểm nhấn xanh giữa đô thị Quy Nhơn, đồng thời mở ra không gian để sinh vật cảnh kết nối với du lịch và đời sống đô thị.