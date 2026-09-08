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Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 143,600 Bán 146,600

BTMH Mua 144,000 Bán 148,000

Tỷ giá

USD Mua 25,680 Bán 26,090

EUR Mua 29,368 Bán 30,917

Giá vàng hôm nay 8/9: Vàng miếng SJC bao nhiêu tiền 1 lượng?

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn bật tăng trở lại.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC bán ra ở mức 147,1 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Vàng miếng SJC bán ra ở mức 147,1 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Vào lúc 10h32', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

Cùng thời điểm, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với chốt phiên hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, được giao dịch ở mức 145,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ở chiều ngược lại, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay được điều chỉnh giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, xuống mức 144,6-148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trước đó, ngày 7/9, giá vàng miếng và nhẫn đồng loạt giảm sâu, trong đó SJC giảm mạnh nhất tới hơn 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay 8/9/2026 tăng mạnh trở lại, vượt 4.441 USD/ounce sau khi có thời điểm rơi xuống dưới 4.400 USD/ounce.

Lúc 6h54 ngày 8/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.424,9 USD/ounce, tăng 19,8 USD, tương đương 0,45% so với đầu phiên. Giá vàng giao dịch trong biên độ 4.380,3-4.436,2 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.250 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.

Lúc 21h30 ngày 7/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.403 USD/ounce, giảm 27 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.449 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh
Giá vàng thế giới tăng mạnh

Giá vàng thế giới tăng mạnh sáng 8/9 (giờ Việt Nam), sau khi chịu áp lực giảm phiên trước đó. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục theo...

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Theo Nguyễn Ngân (th) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/09/2026 11:47 AM (GMT+7)
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