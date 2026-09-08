Tung tích máy bay MH370 mất tích sau 12 năm hé lộ bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không?

Giờ bay cuối cùng của máy bay MH370

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm và hàng loạt giả thuyết được đưa ra, tung tích thực sự của MH370 vẫn là một bí ẩn (Ảnh: timesofindia)

Rạng sáng 8/3/2014, chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines cất cánh từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Chiếc Boeing 777-2H6ER mang số đăng ký 9M-MRO chở 239 người, gồm 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.

Thông tin từ Đời sống pháp luật dịch từ Migflug, máy bay cất cánh lúc 00h42. Đến 01h06, hệ thống truyền dữ liệu ACARS ngừng gửi thông tin. Lúc 01h19, cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah thực hiện liên lạc thoại cuối cùng với kiểm soát không lưu.

Chưa đầy 2 phút sau, bộ phát đáp của máy bay cũng ngừng hoạt động khi MH370 đang tiến gần khu vực chuyển giao giữa không phận Malaysia và Việt Nam.

Tuy nhiên, chiếc Boeing 777 không biến mất ngay sau đó. Radar quân sự Malaysia ghi nhận một mục tiêu bay quay đầu, bay ngược trở lại qua bán đảo Malaysia, đi qua khu vực Penang rồi tiếp tục hướng ra biển Andaman. Tín hiệu radar cuối cùng được ghi nhận vào lúc 02h22.

Dấu vết quan trọng tiếp theo đến từ vệ tinh Inmarsat. Sau khi biến mất khỏi radar, thiết bị đầu cuối vệ tinh trên máy bay vẫn tiếp tục trao đổi tín hiệu trong nhiều giờ. Đây không phải dữ liệu GPS, nhưng thời gian và đặc điểm của các lần "bắt tay" giúp các chuyên gia ước tính khoảng cách giữa máy bay và vệ tinh.

Từ đó, khu vực tìm kiếm được hướng về phía nam Ấn Độ Dương. Lần liên lạc cuối cùng do mặt đất khởi xướng diễn ra lúc 08h10. Khoảng 9 phút sau, hệ thống nhận được một yêu cầu đăng nhập mới từ máy bay. Tín hiệu này được cho là có thể liên quan đến việc hệ thống khởi động lại sau khi nguồn điện bị gián đoạn. Sau đó, máy bay MH370 hoàn toàn im lặng và biến mất.

Cuộc tìm kiếm lâu nhất, tốn kém nhất lịch sử vẫn tiếp diễn

Các mảnh vỡ đã được tìm thấy, nhưng đáp án thì chưa

Thông tin từ Tạp chí điện tử Thanh niên Việt dịch từ NDTV, vụ mất tích MH370 đã dẫn đến một trong những chiến dịch tìm kiếm dưới nước lớn và tốn kém nhất lịch sử.

Chiến dịch do Australia dẫn đầu đã khảo sát khoảng 120.000 km² đáy biển với chi phí khoảng 155 triệu USD. Sau đó, Ocean Infinity tiếp tục tìm kiếm trên diện tích hơn 112.000 km² theo hình thức "không tìm thấy, không tính phí".

Năm 2025, Malaysia tiếp tục ký hợp đồng mới với Ocean Infinity để tìm kiếm trong khu vực ưu tiên rộng khoảng 15.000 km².

Theo thông tin được công bố ngày 8/3/2026, sau 28 ngày tìm kiếm qua hai giai đoạn, khoảng 7.571 km² đã được khảo sát. Đến tháng 6/2026, Chính phủ Malaysia tiếp tục gia hạn hợp đồng đến ngày 30/6/2027 để hoàn tất phần diện tích ưu tiên còn lại.

Sau 12 năm, các nhà điều tra đã ghép nối được một phần hành trình cuối cùng của MH370 là máy bay rời khỏi tuyến bay Kuala Lumpur - Bắc Kinh, quay đầu, tiếp tục bay nhiều giờ và để lại những tín hiệu vệ tinh cuối cùng hướng về phía nam Ấn Độ Dương.

Những mảnh vỡ được tìm thấy đã củng cố hướng điều tra về phía nam Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, mảnh ghép quan trọng nhất vẫn còn thiếu là điều gì đã khiến MH370 thay đổi hành trình, ai đã vô hiệu hóa các hệ thống liên lạc và những tín hiệu cuối cùng từ vệ tinh thực sự dẫn đến đâu?