Vợ chồng David Beckham về nơi hẹn hò 29 năm trước

Hôm 16/8, David Beckham chia sẻ ảnh hai vợ chồng ở Portofino - làng chài nhỏ cổ kính, khu nghỉ dưỡng cao cấp nổi tiếng nằm ở vùng Liguria, phía bắc Italy, bên bờ biển Địa Trung Hải. Anh viết: "29 năm trước, chúng tôi từng đến khách sạn này ở Portofino, khi chưa ai biết cả hai đang hẹn hò. Và giờ, chúng tôi lại trở về nơi đây".

Năm 1997, khi chuyện tình của cặp sao còn là bí mật, David và Victoria đã chọn khách sạn sang trọng Splendido cho kỳ nghỉ lãng mạn đầu tiên. Theo Hola, Victoria từng mô tả đó là khoảnh khắc cô cảm thấy như thể không còn ai khác tồn tại ngoài hai người.

Victoria Beckham diện đầm xuyên thấu, tình tứ bên chồng nơi hai người hẹn hò cách đây 29 năm. Ảnh: Facebook David Beckham

Ký ức về bầu trời xanh và hương thơm của thị trấn này đậm sâu đến mức Victoria đã biến nó thành cảm hứng sáng tạo Portofino '97 - dòng nước hoa ra mắt cuối năm 2023 thuộc thương hiệu Victoria Beckham Beauty. Sản phẩm hợp tác cùng chuyên gia nước hoa Jérôme Épinette, mang mùi hương unisex thuộc nhóm gỗ biển tươi mát pha hương ấm áp, quyến rũ. Tháng 7, Victoria từng tổ chức pop-up mô phỏng không gian Riviera tại New York để tôn vinh mùi hương mang kỷ niệm này.

Ngoài ghé Splendido, David, Victoria và con gái út Harper dạo phố, mua sắm ngẫu hứng và vào một quán cà phê địa phương thưởng thức kem, đồ uống. Theo Pagesix, hình ảnh David Beckham cầm máy ảnh kỹ thuật số Canon đời cũ, kiên nhẫn căn góc chụp cho vợ dọc những con phố lát đá gây sốt. Trên mạng xã hội, khán giả gọi anh là "ông chồng của năm".

Victoria diện váy hai dây xuyên thấu họa tiết hoa khoác ngoài bikini, liên tục tựa vai, nắm tay chồng. Trong khi đó, Harper Seven thu hút trong bộ đầm quây trắng.

Vợ chồng David Beckham nghỉ ngơi trên du thuyền trong chuyến du lịch hè dọc châu Âu. Ảnh: Facebook David Bekham

Theo Pagesix, ba thành viên nhà Beckham đi siêu du thuyền Seven 16 triệu bảng trong chuyến nghỉ hè dọc bờ biển châu Âu từ đầu tháng 8. Trước Portofino, họ tới Ibiza và Saint-Tropez. Cùng thời điểm, vợ chồng con cả Brooklyn Beckham và Nicola Peltz cũng có mặt tại đây nhưng hai bên không gặp nhau. Giữa tháng 8, nhà Becks tới Positano và Amalfi. Các thành viên đoàn tụ cùng con trai Romeo, Cruz. Cả hai đi nghỉ cùng bạn gái Kim Turnbull và Jackie Apostel.

Vic-Beck là một trong những cặp sao nổi tiếng, giàu có bậc nhất của làng giải trí, thể thao. Hồi tháng 5, tờ The Times cho biết tài sản của họ vượt mốc tỷ bảng, nhờ đó David Beckham trở thành vận động viên người Anh đầu tiên bước vào hàng ngũ tỷ phú nước Anh.

Cả hai gặp nhau lần đầu trong một bữa tiệc sau trận đấu của đội Manchester United năm 1997. Khi đó David là cầu thủ trẻ, ít được ra sân, Victoria đã nổi danh với nhóm Spice Girls. Sau hơn 25 năm kết hôn, họ có bốn con gồm Brooklyn, Romeo, Cruz, và Harper. Gần đây, con trai cả Brooklyn mâu thuẫn với cha mẹ, không còn xuất hiện trong các hoạt động chung của gia đình.