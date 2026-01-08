'Cò đất' ùn ùn đổ về, ô tô đậu kín đường làng sau thông tin đề xuất khu công nghiệp VSIP 4

Người dân và giới môi giới tập trung tại khu đấu giá đất xã Đại Huệ để tìm hiểu, mua bán đất sau thông tin đề xuất khảo sát KCN.

Nhiều ngày qua, khu vực đấu giá đất Rú Cụp - Nam Lĩnh (xã Đại Huệ) cùng một số địa bàn lân cận trở nên nhộn nhịp khác thường. Hàng loạt ô tô từ nhiều địa phương đổ về tìm hiểu, mua bán đất sau khi xuất hiện thông tin liên quan đến khu công nghiệp VSIP 4.

Các tuyến đường nội xóm, lối lên chùa Đại Tuệ ken kín phương tiện. Tại khu vực nhà văn hóa xóm và các bãi đất trống, nhiều nhóm người tụ tập bàn bạc, trao đổi giá cả, thậm chí đứng ngay trước đầu xe ô tô để viết cọc, giao dịch mua bán, tạo nên khung cảnh nhốn nháo như một "chợ đất" tự phát.

Ô tô đậu kín các tuyến đường vào khu đấu giá đất Rú Cụp.

Đi kèm sự nhộn nhịp là những lời chào mời đầy hứa hẹn. Nhiều người tự xưng là chủ đất liên tục đưa ra các mức giá "chốt nhanh", "giữ chỗ sớm", kèm theo viễn cảnh sinh lời từ nhà trọ, nhà nghỉ phục vụ công nhân khu công nghiệp trong tương lai.

Theo UBND xã Đại Huệ, khu đất đấu giá Rú Cụp có 55 lô, trong đó 53 lô đã đấu giá thành công vào ngày 6/12/2025. Diện tích mỗi lô từ 248 - 309m², giá khởi điểm thấp nhất khoảng 911 triệu đồng.

Dọc các trục đường liên xóm, nhiều thửa đất được bóc phong hóa, xây bờ bao, chia thành từng ô để rao bán.

Trời rét, các nhóm người quây quanh bếp lửa, chờ thời điểm “chốt đất”.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn một tháng, giá nhiều lô đất đã bị đẩy lên cao bất thường. Điển hình, lô số 27 (252m²) trúng đấu giá với mức 1,9 tỷ đồng, nay được chào bán gần 3 tỷ đồng, thậm chí cao hơn. Mức tăng hơn 1 tỷ đồng trong thời gian ngắn khiến không ít người dân địa phương bày tỏ sự bất ngờ và lo lắng.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân chính khiến thị trường đất đai khu vực này "nóng" lên là thông tin về việc xem xét, đề nghị khảo sát, nghiên cứu và đề xuất dự án khu công nghiệp VSIP 4 tại các xã Vạn An, Đại Huệ, Kim Liên.

Nhiều giao dịch mua bán đất diễn ra ngay trên nắp capo ô tô.

Theo UBND xã Đại Huệ, dòng người và phương tiện đổ về địa bàn bắt đầu từ sáng 5/1, tập trung đông nhất tại khu đấu giá Rú Cụp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng trật tự địa phương.

Đáng chú ý, phần lớn các giao dịch hiện nay đều diễn ra dưới hình thức mua bán "quyết định trúng đấu giá", lướt cọc, sang tay giấy viết tay khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều lô đất được mua bán qua sơ đồ, chờ tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng, tiềm ẩn rủi ro pháp lý lớn.

Việc buôn bán, giao dịch môi giới bất động sản ở khu vực này diễn ra sôi động ở từng thửa đất.

Theo ông Hồ Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Đại Huệ, phía VSIP mới chỉ gửi đề xuất lên tỉnh, chưa có buổi làm việc hay khảo sát cụ thể nào tại địa phương. "Thông tin họ đề xuất quy hoạch khoảng 800ha thuộc 3 xã là có, nhưng mọi thứ đang trong quá trình nghiên cứu. Việc người dân mua bán đất lúc này là giao dịch dân sự, thuận mua vừa bán, chính quyền không can thiệp", ông Tiến nói.

Một thửa đất liền kề khu đấu giá đất Rú Cụp được chia tách thành nhiều lô.

Hàng trăm ô tô nối đuôi nhau trên các trục đường chính, nhiều nhóm môi giới livestream (phát trực tiếp) rao bán đất trên mạng xã hội.

Lãnh đạo UBND xã Đại Huệ khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng, không chạy theo tin đồn hoặc lời quảng cáo thiếu cơ sở. Việc mua bán đất tại khu vực đang trong giai đoạn nghiên cứu, đề xuất dự án có thể đối mặt với rủi ro về quy hoạch, hạn chế chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất.

Thực tế cho thấy, nhiều "cơn sốt đất" trước đây từng để lại hệ lụy nặng nề khi giá bị đẩy lên quá cao so với giá trị thực, người mua sau chịu thiệt hại khi thị trường hạ nhiệt.

Trước đó không lâu, tình trạng "sốt đất" cũng từng diễn ra tại các xã Nghi Phong, Nghi Xuân, Nghi Thạch sau thông tin khảo sát xây dựng trung tâm hành chính mới của tỉnh trên trục Vinh - Cửa Lò. Khi cơ quan chức năng siết chặt quản lý, hạn chế chuyển nhượng, thị trường nhanh chóng trầm lắng.

Theo ông Hoàng Vĩnh Trường, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xem xét đề xuất của Công ty TNHH VSIP Nghệ An về việc khảo sát, nghiên cứu dự án VSIP 4. Cụ thể, doanh nghiệp này đề xuất được khảo sát, xác định ranh giới và nghiên cứu đầu tư một khu công nghiệp mới với quy mô khoảng 800ha, dự kiến liên quan đến địa bàn các xã Đại Huệ, Vạn An và Kim Liên.

Để có cơ sở đánh giá toàn diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cùng chính quyền các địa phương liên quan tham mưu, rà soát.

Ông Trường lưu ý, ngay khi thông tin đề xuất được lan truyền, đã xuất hiện tình trạng người dân và giới môi giới đổ xô tìm mua đất. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đề xuất khảo sát ban đầu, chưa có quyết định quy hoạch hay chủ trương đầu tư nào được ban hành. Vì vậy, người dân cần thận trọng, tránh tâm lý chạy theo tin đồn.