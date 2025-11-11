Đậu nành Mỹ và cuộc chiến chưa có hồi kết với Trung Quốc

Trong nhiều năm, Trung Quốc là khách hàng quan trọng nhất của đậu nành Mỹ, chiếm khoảng 40% xuất khẩu hàng năm của các trang trại như gia đình Gaffner ở Illinois. Tuy nhiên, năm nay, khi Scott Gaffner đến Thượng Hải tham dự Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc, con số xuất khẩu sang Trung Quốc là 0 tấn.

Nguyên nhân chính là căng thẳng thương mại và các mức thuế trả đũa từ Bắc Kinh nhằm gây áp lực lên chính quyền Trump. Việc Trung Quốc ngừng mua đậu nành Mỹ đã gây ra khó khăn tài chính lớn cho các nông dân, buộc họ phải tích trữ sản phẩm trong kho thay vì xuất đi như mọi năm.

Trung Quốc có thực sự mở cửa trở lại cho đậu nành Mỹ?

Theo thỏa thuận sơ bộ sau cuộc gặp Trump – Tập tại Busan, Trung Quốc đã gỡ bỏ một số mức thuế trả đũa với nông sản Mỹ, nhưng vẫn giữ mức thuế 13% đối với đậu nành. Chính quyền Mỹ cho biết Trung Quốc sẽ mua 12 triệu tấn đậu nành trong năm nay và 25 triệu tấn mỗi năm trong ba năm tiếp theo, thấp hơn so với gần 27 triệu tấn mà nước này đã mua năm 2024.

Dù có tín hiệu tích cực, các chuyên gia như Jim Sutter, CEO Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Mỹ, vẫn cảnh báo: “Chúng tôi muốn thị trường tiếp tục thuận lợi, nhưng hai nước là những nền kinh tế lớn với nhiều vấn đề còn tồn đọng.”

Nông dân Mỹ phản ứng ra sao trước cơ hội mới?

Scott Gaffner và nhiều nông dân khác vẫn giữ tinh thần lạc quan. Khi kết thúc chuyến đi, trang trại của ông đã nhận được đơn hàng xuất khẩu một lô đậu nành sang Trung Quốc. Ông nói: “Chúng tôi muốn không có chiến tranh thương mại, để mọi thứ trở lại bình thường. Chúng tôi chỉ muốn làm ăn.”

Eric Zheng, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải, nhận xét rằng quan hệ Mỹ – Trung tạm ổn định, nhưng “các khác biệt về cấu trúc vẫn còn tồn tại”, nghĩa là sự bất định vẫn có thể ảnh hưởng đến giao dịch nông sản trong tương lai.