Đấu giá 3 mỏ cát: Khởi điểm hơn 24 tỷ, gần 490 tỷ mới trúng

Ngày 24/10, Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre phối hợp Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Tây tổ chức phiên đấu giá 3 mỏ cát, gồm: Mỏ Quới Sơn trên sông Tiền, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành; mỏ An Đức - An Hòa Tây trên sông Hàm Luông xã An Đức và xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri; mỏ An Hiệp - An Ngãi Tây trên sông Hàm Luông, xã An Ngãi Tây và xã An Hiệp, huyện Ba Tri).

Khai thác cát trên sông Tiền. Ảnh: Hòa Hội.

Kết quả, mỏ cát Quới Sơn giá khởi điểm hơn 6,4 tỷ đồng, có 3 đơn vị tham gia đấu giá; sau 55 vòng trả giá, Công ty CP Tập đoàn Thành Huy (Hà Tĩnh) trúng với số tiền trên 163 tỷ đồng.

Mỏ An Đức - An Hòa Tây giá khởi điểm hơn 9,6 tỷ đồng có 3 đơn vị đấu giá; qua 17 vòng trả giá, Công ty CP Hải Đăng (TPHCM) trúng với số tiền trên 169,2 tỷ đồng.

Mỏ An Hiệp - An Ngãi Tây giá khởi điểm trên 8,3 tỷ đồng, có 2 đơn vị đấu giá; kết quả Công ty CP Hải Đăng trúng đấu giá với trên 155,9 tỷ đồng.

Mỏ cát Quới Sơn có diện tích gần 80ha, trữ lượng cát được phê duyệt trên 1 triệu m3. Mỏ An Đức - An Hòa Tây có diện tích gần 100ha, trữ lượng được phê duyệt gần 1,7 triệu m3 cát. Mỏ cát An Hiệp - An Ngãi Tây có diện tích 80ha, trữ lượng được phê duyệt hơn 1,4 triệu m3 cát.

Cuối năm 2023, UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 2971 về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông), trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2024.

Dự kiến 6 khu mỏ cát sông được đưa ra đấu giá, trong đó 3 khu vực mỏ đã có kết quả thăm dò và phê duyệt trữ lượng nên đưa ra đấu giá lần này, 3 khu vực mỏ chưa có kết quả thăm dò.

