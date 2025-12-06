Messi chỉ đích danh "quái thú" ở Ngoại hạng Anh, khen thầy cũ Pep "độc nhất vô nhị"

Với di sản đồ sộ gồm 8 Quả bóng Vàng, 4 chức vô địch Champions League, 1 World Cup và 2 Copa America, bất kỳ lời nhận xét nào từ Lionel Messi đều mang sức nặng của một "tuyên ngôn". Lần này, huyền thoại 38 tuổi đã hướng sự chú ý về hai nhân vật đặc biệt tại giải Ngoại hạng Anh: người đồng đội Emiliano Martinez và người thầy cũ Pep Guardiola.

Cản phá phạt đền là thế mạnh của Martinez

🧤 Emi Martinez: "Quái thú" trong khung gỗ Aston Villa và Argentina

Emi Martinez đã khẳng định vị thế là một trong những thủ môn hay nhất Premier League những năm gần đây, góp công lớn đưa Aston Villa trở lại đấu trường châu Âu và gây ấn tượng mạnh với những pha cứu thua phản xạ xuất thần. Tuy nhiên, trong mắt Messi, giá trị tối thượng của Martinez nằm ở những khoảnh khắc sinh tử tại World Cup 2022 trên đất Qatar.

Trong cuộc phỏng vấn với ESPN, Messi đã hồi tưởng lại hành trình gian nan đến ngôi vương, đặc biệt là các loạt sút luân lưu cân não trước Hà Lan (tứ kết) và Pháp (chung kết).

"Ở giải đấu đó, chúng tôi đã may mắn. Mặc dù chúng tôi là đội chơi tốt hơn trước cả Hà Lan và Pháp, nhưng chúng tôi vẫn phải bước vào loạt sút luân lưu," Messi chia sẻ. "Và ở đó, chúng tôi có con quái thú, đó là Dibu [Emiliano Martinez], người đã giúp chúng tôi chiến thắng".

Messi thừa nhận sự khắc nghiệt của bóng đá khi cho rằng "bạn có thể kéo nhau đến loạt penalty và vẫn thất bại". Nhưng với sự hiện diện của "Quái thú" Martinez trong khung gỗ, Argentina đã tìm thấy điểm tựa vững chắc nhất để chạm tay vào cúp vàng.

Lời khen của Messi không chỉ dựa trên hoài niệm về World Cup 2022, mà nó phản ánh chính xác phong độ hủy diệt hiện tại của Emi Martinez trong màu áo Aston Villa.

Martinez nổi tiếng với tài "thao túng tâm lý" đối thủ

🏰 Biến Villa Park thành "Tử địa"

Mùa giải 2025/26 đang chứng kiến Aston Villa bay cao, và Martinez chính là nền móng vững chắc nhất. Thành tích trên sân nhà của Dibu: Aston Villa đã thắng 14 trong 16 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường. Trong chuỗi trận thăng hoa đó, sự chắc chắn của Martinez là yếu tố tiên quyết giúp Villa Park trở thành nơi "đi dễ khó về" với mọi đối thủ.

Điểm tựa châu Âu: Tại Europa League, Martinez đã giữ sạch lưới trong nhiều trận đấu quan trọng, giúp Villa duy trì thành tích toàn thắng trên sân nhà ở đấu trường châu lục trong năm dương lịch này.

🎯 Tâm lý chiến và phản xạ không tưởng

Biệt danh "Quái thú" còn ám chỉ khả năng áp đảo tâm lý đối phương của Martinez. Tại Premier League mùa này, anh tiếp tục thể hiện những pha cứu thua "không thể tin nổi" ở cự ly gần, đặc biệt là trong các tình huống đối mặt 1vs1.

Khả năng chỉ huy hàng thủ và làm chủ vòng cấm của anh đã giúp Aston Villa giành được 9 chiến thắng trong 11 trận gần nhất. Đúng như Messi nhận định, Martinez không chỉ là một thủ môn giỏi chuyên môn, mà là một "quái thú" về mặt tinh thần, người có thể một tay thay đổi cục diện trận đấu bằng sự hiện diện sừng sững của mình trước khung gỗ.

Messi không tiếc lời ca ngợi người thầy cũ Pep Guardiola

🧠 Pep Guardiola: Thiên tài "độc nhất và hoàn hảo"

Bên cạnh người đồng đội tại Aston Villa, Messi còn dành những lời tri ân sâu sắc đến HLV trưởng hiện tại của Manchester City - Pep Guardiola, người thầy đã cùng anh tạo nên kỷ nguyên vàng tại Barcelona. Messi không ngần ngại khẳng định Pep là HLV xuất sắc nhất thế giới, sở hữu những phẩm chất mà không ai khác có được.

"Với tôi, Guardiola là độc nhất," Messi nói. "Có những HLV cực kỳ giỏi, nhưng ông ấy có điều gì đó khác biệt. Đối với tôi, ông ấy là người giỏi nhất trong số họ. Khi nói đến việc nhìn nhận vấn đề, chuẩn bị cho trận đấu và giao tiếp với cầu thủ, ông ấy rất hoàn hảo".

Siêu sao người Argentina nhấn mạnh sự may mắn khi được làm việc cùng Pep: "Ông ấy là người giỏi nhất, và chúng tôi may mắn khi có ông ấy tại Barcelona. Ông ấy kết hợp với những cầu thủ chúng tôi có, và những mảnh ghép phù hợp đã đến với nhau đúng như ý đồ của ông ấy để đạt được mọi thành tựu".

Messi và tuyển Argentina đang hướng tới bảo vệ chiếc cúp vô địch ở World Cup 2026

🔮 Tầm nhìn tới World Cup 2026

Hiện tại, Argentina đã sớm giành vé dự World Cup 2026. Với việc Messi vẫn duy trì phong độ đỉnh cao tại Inter Miami và "Quái thú" Martinez đang là chốt chặn tin cậy tại Premier League, người hâm mộ xứ Tango hoàn toàn có quyền mơ về việc bảo vệ ngôi vương tại Bắc Mỹ vào mùa hè năm sau.