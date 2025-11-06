Đang đi bộ, người phụ nữ nhặt được bao tải chứa đầy tiền mặt

Cảnh sát đã khen ngợi lòng trung thực của một người phụ nữ 46 tuổi sau khi bà thông báo với cảnh sát về một bao tải đầy tiền mặt trị giá 17,5 lakh rupee (520 triệu đồng) gần Simmakkal, Ấn Độ vào đêm ngày 26/10.

Cảnh sát cho biết Selva Malini, một người giúp việc nhà và là cư dân của Simmakkal, đang trên đường về nhà sau khi đến thăm đền Adhi Chokkanathar thì phát hiện một bao tải nằm trên con phố Vakkil New. Khi một chiếc xe máy cán qua bao tải, cô nhận thấy tiền mặt rơi ra ngoài.

Người phụ nữ đã báo cảnh sát khi phát hiện ra bao tải tiền mặt.

Selva Malini ngay lập tức báo cho cảnh sát, họ đã đến hiện trường bằng xe tuần tra. Cảnh sát đã kiểm tra bao tải và phát hiện tiền mặt bên trong.

Theo cảnh sát, tổng cộng 17,5 lakh rupee tiền mặt đã được tìm thấy bên trong bao tải. Họ đang kiểm tra camera giám sát khu vực để truy tìm chủ nhân của số tiền.

Selva Malini cho biết: "Tôi sẽ rất vui nếu số tiền được trao lại cho chủ sở hữu. Ngay cả khi gặp khó khăn, tôi cũng không muốn sở hữu số tiền đó và tôi không mong đợi tiền của bất kỳ ai".