Bỏ 500 triệu mỗi năm ‘mua’ tuổi thọ, bùng nổ làn sóng kinh doanh ‘trường sinh’

Khi ‘sống lâu’ trở thành ngành kinh doanh

Giữa khu công nghệ sinh học sầm uất của South San Francisco, phòng khám Human Longevity gây ấn tượng không khác gì một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Trên diện tích hơn 740m2, sàn lát trắng bóng, tường ốp tre và phủ rêu xanh.

Tại đây, khách hàng không được gọi là “bệnh nhân”. Họ được đưa vào các phòng riêng có wifi, đồ ăn nhẹ, phòng tắm riêng và thiết bị họp trực tuyến. Nhiều doanh nhân có thể vừa kiểm tra sức khỏe, vừa tham dự cuộc họp từ xa.

Human Longevity là một trong hàng chục công ty đang dẫn đầu ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe kéo dài tuổi thọ tại Mỹ (longevity industry), lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh trên toàn cầu. Công ty hiện có hơn 10.000 khách hàng, phí thành viên từ 8.000 USD đến 19.000 USD (khoảng 210-499 triệu đồng) mỗi năm.

Human Longevity hướng tới nhóm khách hàng thượng lưu quan tâm đến sức khỏe và tuổi thọ. Ảnh: S.F. Chronicle

Ông Wei-Wu He, Chủ tịch điều hành của Human Longevity, cho rằng bí quyết kéo dài tuổi thọ không phải ở “thuốc tiên” mà ở phòng bệnh trước khi bệnh xuất hiện.

“Chúng tôi muốn giúp khách hàng trì hoãn 10-20 năm các căn bệnh chết người như tim mạch, ung thư hay tiểu đường”, ông nói. “Nếu hiểu rõ cơ thể mình, ta có thể hành động trước khi quá muộn”.

Mỗi khách hàng của Human Longevity được thu thập tới 150GB dữ liệu sức khỏe cá nhân, gồm giải trình tự gen, chụp MRI toàn thân, đo mật độ xương, kiểm tra tim mạch và chuyển hóa, xét nghiệm vi chất...

Dựa trên kết quả, đội ngũ bác sĩ thiết kế chương trình chăm sóc và theo dõi định kỳ, cá nhân hóa tới từng chi tiết.

‘Ngành công nghiệp trường thọ’ trị giá hàng chục tỷ USD

Công ty cho biết đã giúp nhiều người phát hiện bệnh nguy hiểm trước khi có triệu chứng. Một phụ nữ 45 tuổi được phát hiện phình mạch não nhỏ và phẫu thuật kịp thời. Một khách hàng khác phát hiện u tuyến tụy giai đoạn 1, đã được điều trị thành công.

Human Longevity thậm chí cam kết trả 1 triệu USD (khoảng 26,3 tỷ đồng) cho bất kỳ khách hàng nào vẫn bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn muộn sau khi tham gia chương trình.

Đối tượng khách hàng chủ yếu là doanh nhân công nghệ, nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp, những người sẵn sàng chi mạnh để “mua thêm thời gian”.

Gói dịch vụ phổ biến nhất, 100+ Care, có giá 12.000 USD/năm (khoảng 315,6 triệu đồng) với hai lần kiểm tra tổng thể. Nhiều công ty còn chi trả khoản này như phúc lợi cho lãnh đạo cấp cao.

Gói cao cấp nhất, 100+ Longevity Concierge, có giá 19.000 USD/năm (khoảng 499 triệu đồng), bao gồm các xét nghiệm chuyên sâu nhất.

“Chúng tôi sẵn sàng chi hàng triệu USD cho các xét nghiệm và chăm sóc sức khỏe của khách hàng nếu cần. Nhưng đôi khi lợi ích thêm chỉ là 0,1 giây trong ‘cuộc đua F1 của sức khỏe’. Dù vậy, nếu bạn là tỷ phú, có lẽ bạn vẫn chấp nhận”, ông He nói nửa đùa nửa thật.

Ngành công nghiệp trường thọ đang phát triển mạnh, đặc biệt nhắm tới tầng lớp giàu và siêu giàu. Ảnh: MSN

Dù được ca ngợi trong giới thượng lưu nhưng nhiều chuyên gia y học cảnh báo rằng việc kiểm tra toàn thân quá thường xuyên có thể phản tác dụng.

Bác sĩ Deborah Kado (Đại học Stanford - Mỹ) cho biết, các xét nghiệm này có thể gây lo lắng, chẩn đoán và điều trị quá mức, thậm chí khiến người khỏe mạnh phải chịu những can thiệp không cần thiết.

Hiện chưa có nghiên cứu nào chứng minh rõ liệu mô hình này thực sự giúp con người sống lâu hơn hay chỉ mang lại cảm giác kiểm soát và an tâm cho người giàu.

Không chỉ phục vụ giới siêu giàu, Human Longevity tiết lộ đang chuẩn bị gói dịch vụ rút gọn giá 2.000 USD/năm (khoảng 52,6 triệu đồng). Gói này bao gồm xét nghiệm gen, xét nghiệm máu và thiết bị đeo thông minh, nhưng không có chụp MRI toàn thân.

Theo ông He, “tuổi thọ trong tương lai sẽ không còn là một loại thuốc hay bí quyết duy nhất mà là sự kết hợp giữa công nghệ, dữ liệu và y học chính xác cá nhân hóa”.

Theo tổ chức Market Research Future, thị trường các dịch vụ chống lão hóa và y học cá nhân hóa toàn cầu đạt 19 tỷ USD (khoảng 499.000 tỷ đồng) năm 2023 và dự kiến tăng lên 63 tỷ USD (khoảng 1,65 triệu tỷ đồng) vào năm 2035.

Ngày nay, ước mơ trường thọ, từng chỉ là huyền thoại như “suối nguồn tuổi trẻ”, đã được thị trường hóa. Từ thực phẩm chức năng, liệu pháp tế bào gốc, du lịch y tế cho tới công nghệ kéo dài tuổi thọ của các tỷ phú Thung lũng Silicon, “sống lâu” đã trở thành một ngành công nghiệp tỷ đô.

Đáng chú ý, thay vì chỉ đơn thuần tìm kiếm sức khỏe, nhiều người xem tuổi tác như một tài sản có thể mua được bằng tiền và công nghệ.

Tuy vậy, khát vọng kéo dài tuổi thọ vẫn khiến con người vừa quan tâm vừa thận trọng bởi giữa các tiến bộ khoa học và kỳ vọng cá nhân, hiệu quả thực sự của những can thiệp này vẫn chưa được xác định rõ.

Theo San Francisco Chronicle