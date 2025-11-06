Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (6/11) được điều chỉnh giảm nhẹ sau khi tăng mạnh vào tuần trước. Ngược lại, giá dầu diesel tiếp tục đi lên.

Chiều nay (6/11), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay.

Theo đó, so với kỳ điều hành trước, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh hạ 70 đồng/lít, giá bán về mức 20.410 đồng/lít.

Giá xăng quay đầu đi xuống - 1

Giá xăng được điều chỉnh giảm nhẹ. Ảnh: Nam Khánh

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 giảm 80 đồng/lít, giá bán lẻ là 19.680 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 120 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ là 19.320 đồng/lít.

Giá dầu hỏa lên mức 19.390 đồng/lít, cũng tăng thêm 120 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Trong khi đó, giá dầu mazut giảm 310 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ ở mức 14.320 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã đảo chiều tăng mạnh sau khi được điều chỉnh giảm vào tuần trước.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 30/10), giá xăng được điều chỉnh tăng từ 710-760 đồng/lít.

Giá dầu diesel được điều chỉnh tăng 1.320 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 1.160 đồng/lít. Còn giá dầu mazut tăng 540 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành hôm nay, cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

06/11/2025 14:39 PM (GMT+7)
Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (6/11) được điều chỉnh giảm nhẹ sau khi tăng mạnh vào tuần trước. Ngược lại, giá dầu diesel tiếp tục đi lên.
