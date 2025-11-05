Người phụ nữ ngã quỵ khi bỏ quên túi vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng trên xe buýt

Chiều ngày 30/10, tại thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc), một câu chuyện ấm lòng đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo đó, một người phụ nữ đánh rơi túi đựng vàng trị giá khoảng 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng) trên xe buýt. Chỉ sau chưa đầy 1 giờ, toàn bộ tài sản giá trị ấy đã được trả lại nguyên vẹn nhờ tấm lòng của những hành khách tốt bụng.

Theo trang 163, khoảng 16h07, chị Lưu đi tuyến xe buýt số 33. Khi xuống trạm Long Thủ Thôn, chị vô tình để quên một chiếc túi màu đỏ trên ghế. Bên trong là 6 thỏi vàng nhỏ và 2 chiếc vòng tay vàng, tổng trọng lượng hơn 300g.

Đến 16h20, một hành khách khác lên xe tại trạm Bắc Đại Nhai phát hiện chiếc túi bị bỏ quên, liền đặt nó lên giá để đồ phía trên thùng rác ở trong xe.

Chiếc túi xách màu đỏ đựng vàng bị bỏ quên ở trên xe. Ảnh: 163

Lúc 16h30, khi xe chạy tới gần Cổng Triều Dương, điện thoại trong túi liên tục đổ chuông, khiến một hành khách khác chú ý. Người này đã mang túi giao cho tài xế Vương Kiện.

Vì đang lái xe, tài xế Vương Kiện chỉ kịp nhìn qua một chút rồi đặt túi ở vị trí an toàn trong cabin. Khi xe quay lại bãi đỗ, điện thoại trong túi tiếp tục reo. Đầu dây bên kia là một giọng nữ đầy lo lắng, cho biết trong túi có điện thoại và vàng thỏi.

Biết chuyện nghiêm trọng, anh Vương Kiện cùng đội trưởng đội xe nhanh chóng kiểm tra, xác nhận sự việc và lập tức liên hệ với người mất tài sản.

Khoảng 19h30 cùng ngày, chị Lưu đến Trung tâm trung chuyển Nhạc Gia Trại, nơi xe buýt đỗ cuối tuyến, và nhận lại toàn bộ số vàng.

Cầm lại chiếc túi, chị Lưu xúc động nói: "Tôi sợ đến mức ngã quỵ, chân mềm nhũn ra! Cảm ơn người tốt, cảm ơn bác tài xế rất nhiều!".

Toàn bộ số vàng có trong túi đỏ được trả lại cho chủ nhân. Ảnh: 163

Chị Lưu chia sẻ, vì chồng bị bệnh, chị mang theo số vàng này để đổi sang tiền mặt, không ngờ lại sơ suất đến mức để quên trên xe buýt.

"Khoảnh khắc phát hiện túi mất, tim tôi như rớt xuống. Tôi cứ nghĩ không bao giờ còn tìm lại được nữa", chị kể lại.

Theo đại diện đội xe buýt tuyến 33, đây là một ví dụ đẹp về văn minh đô thị và lòng tốt nơi công cộng. Vị này khuyến nghị: "Khi đi xe buýt, hành khách nên giữ kỹ đồ đạc cá nhân. Nếu lỡ quên, hãy liên hệ ngay với công ty để được hỗ trợ tìm lại sớm nhất".