'Đại gia' xăng dầu giải thích lý do lãi khủng tăng vọt gấp đôi

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa có văn bản giải trình về kết quả sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2024 lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Theo Petrolimex, trong 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt gần 1.531 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt hơn 649 tỷ đồng, tăng gần 881,6 tỷ đồng.

Petrolimex lãi lớn trong 6 tháng đầu năm nay. Ảnh: Petrolimex

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của Petrolimex trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 2.421 tỷ đồng, tăng hơn 862 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2023.

Lý giải về nguyên nhân lãi lớn, Petrolimex cho biết hoạt động kinh doanh xăng dầu về cơ bản ổn định, có hiệu quả và sản lượng bán ra tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Điều này đến từ việc nguồn cung năng lượng và giá dầu thế giới ổn định, không biến động mạnh như các năm. Cùng với đó, nguồn cung xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước khá ổn định, các thương nhân nhập mua xăng dầu theo đúng kế hoạch và đảm bảo hiệu quả.

Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính của Petrolimex tăng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do cổ tức lợi nhuận được chia của các công ty con, công ty liên doanh liên kết cao hơn so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét, lợi nhuận sau thuế của Petrolimex trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng so với cùng kỳ năm 2023 ngoài nguyên nhân tăng chủ yếu do hiệu quả từ hoạt động kinh doanh xăng dầu thì hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực khác của tập đoàn này về cơ bản ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lợi nhuận từ các công ty con kinh doanh hóa dầu, nhiên liệu bay (lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu lợi nhuận ngoài xăng dầu của Petrolimex) trong 6 tháng đầu năm 2023 giảm so với cùng kỳ.

Ngoài ra, việc thoái vốn tại PG Bank trong quý III năm 2023 cũng làm cho phần lãi từ hoạt động liên doanh liên kết trong 6 tháng đầu năm 2024 giảm so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 30/8, cổ phiếu PLX giảm 200 đồng so với phiên trước đó, xuống mức 48.600 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]