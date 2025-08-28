Loài thực vật nghe tên đã thấy “say”, trồng dễ phát tài, ở Việt Nam cũng có

Từ loài cây bị ghét đến “nam châm hút tiền”

Bạn đã bao giờ nghe nói đến cây “hoa bia” hay chưa? Đây vốn là loài cây của các nước ôn đới châu Âu, ngoài ra cũng phân bố ở một số nước châu Á như Trung Quốc, Triều Tiên và cả Việt Nam. Hiện nay, hoa bia đã được trồng ở một số vùng của nước ta như Sơn La, Lạng Sơn, Lâm Đồng. Bạn cũng có thể tự mua hạt giống hoa bia về trồng với giá chỉ từ 10.000 - 18.000đ/gói.

Cây hoa bia có hoa đực và hoa cái riêng cho từng cây, thời kỳ ra hoa là từ tháng 4 đến tháng 5. Trong sản xuất bia, người ta sử dụng hoa cái chưa thụ phấn.

Hoa tươi chứa nhiều loại tinh dầu, khoáng chất và vitamin khác nhau, mang lại nhiều lợi ích chữa bệnh. Bên cạnh đó, hoa bia cũng chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như vitamin C, vitamin E và vitamin B6.

Đặc biệt tại Trung Quốc, hoa bia còn được xem như một loại thảo dược quý hiếm, có giá trị cao. Theo cuốn “Trung Hoa bản thảo”, hoa bia non được dùng làm thuốc, có vị đắng, tính mát nhẹ và không độc.

Người Trung Quốc thường sử dụng vị thảo dược này để điều trị các triệu chứng như khó tiêu, đầy hơi, phù nề, tiểu buốt, lao và mất ngủ. Một điều thú vị là trước đây, hoa bia bị coi như một loài cỏ dại gây hại tại xứ Trung, bởi thân cây chứa nhiều gai và có thể gây tổn thương da nếu vô tình chạm phải. Tuy nhiên, khi giá trị của hoa bia dần được biết đến, chúng đã “lội ngược dòng” trở thành loài thực vật nhà nông được yêu thích.

Nhiều nông dân đã trồng hoa bia để kiếm thêm thu nhập, khi giá của mặt hàng này ngày càng tăng cao. Được biết, giá hiện tại của hoa bia (cả hoa đực và hoa cái) là khoảng 40 NDT (143.000đ)/kg. Nếu xuất khẩu ra các nước khác từ Trung Quốc, mức giá có thể lên đến 120 NDT (430.000đ)/kg.