Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ với các mặt hàng xăng dầu từ chiều nay (28/8).

Xăng E5RON92 không cao hơn 19.771 đồng/lít (tăng 307 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành)

Xăng RON95-III không cao hơn 20.363 đồng/lít (tăng 271 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành)

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 18.357 đồng/lít (tăng 452 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành)

Dầu hỏa không cao hơn 18.225 đồng/lít (tăng 411 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành)

Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 15.260 đồng/kg (tăng 144 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Giá xăng tăng tiếp. Ảnh: Hoàng Hà

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 2 lần liên tiếp.

Tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất (ngày 21/8), giá xăng được điều chỉnh tăng từ 110-210 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 170 đồng/lít.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương mới đây đề xuất toàn bộ xăng khoáng truyền thống (RON 92, RON 95 và các loại khoáng khác) bắt buộc pha với E100 thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho các xe động cơ xăng trên toàn quốc từ đầu năm 2026.

Tuy nhiên, đề xuất này đang gặp phải một số ý kiến trái chiều.

Nhiều người băn khoăn xăng E10 có gây ảnh hưởng đến động cơ hay không, đặc biệt với dòng xe đời cũ hoặc mẫu xe nhập khẩu cao cấp vốn được nhà sản xuất khuyến cáo dùng RON95 trở lên.

Một số ý kiến cho rằng thay vì bắt buộc chỉ sử dụng xăng sinh học E10, cơ quan quản lý nên để các loại xăng tồn tại song song, khách hàng được tự quyết định dùng loại xăng nào, dựa trên nhu cầu và điều kiện tài chính.