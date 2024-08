Tân Tạo: Tất cả công ty kiểm toán đều từ chối vì sợ bị phạt

Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) vừa có văn bản xin tạm hoãn công bố báo cáo tài chính kiểm toán, thường niên 2023 và báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024. Doanh nghiệp này nêu nguyên nhân vì lý do bất khả kháng đã kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Cụ thể, Tân Tạo cho biết đã "nỗ lực hết sức" trong việc liên hệ làm việc và thuyết phục 30 công ty kiểm toán được cấp phép trên thị trường, nhưng đều bị từ chối. Nguyên nhân chính, theo họ, là do từ năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đình chỉ tư cách kiểm toán với 4 kiểm toán viên đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Tân Tạo năm 2021, 2022 và bán niên 2023.

"Điều này khiến tất cả công ty đều sợ kiểm toán cho Tân Tạo, họ cũng bị đình chỉ tư cách với kiểm toán viên một cách tương tự", văn bản giải trình của ITA nêu.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tân Tạo. Ảnh: ITA

Trước đó vào cuối tháng 6, Tân Tạo gửi công văn tới SSC nêu về lý do bất khả kháng này, nhưng đến nay công ty cho biết vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan quản lý. Trong khi đó, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vẫn quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 16/7.

Tân Tạo cho rằng tình hình hiện tại là "đặc biệt nghiêm trọng" liên quan sống còn đến lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư và bản thân doanh nghiệp. Công ty đề nghị hai cơ quan quản lý cho phép được hoãn công bố 3 báo cáo cho đến khi họ tìm được công ty kiểm toán và hoàn thành công việc kiểm toán. Họ cũng đề nghị SSC và HoSE hỗ trợ, có văn bản cho phép các công ty được thực hiện kiểm toán cho Tân Tạo.

Doanh nghiệp này cho biết thêm vẫn đang tìm kiếm và thuyết phục các công ty thực hiện kiểm toán 3 báo cáo kể trên. Tuy nhiên, việc có tìm được đơn vị kiểm toán hay không phụ thuộc vào "những hành động thể hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư của SSC và HoSE". Đồng thời, họ cũng đề nghị HoSE hủy bỏ quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện hạn chế giao dịch đã ban hành trước đó.

Trước đó trong cuộc họp thường niên đầu tháng 7, Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Phong cho hay năm 2023 Tân Tạo có lợi nhuận và con số này phản ánh tình hình kinh doanh thực tế. Hai năm trước đó, công ty gặp khó do trích lập dự phòng phải thu khó đòi và thanh lý hợp đồng cho thuê đất làm dự án nhiệt điện Kiên Lương vì lý do bất khả kháng. Ngoại trừ những lý do này, công ty đều có lãi.

Năm nay, ITA lên kế hoạch kinh doanh thận trọng với doanh thu dự kiến đạt 530 tỷ đồng, lãi ròng 178 tỷ, giảm 9% và 13% so với thực hiện năm 2023. Quý đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu gần 74 tỷ, lãi ròng gần 20 tỷ đồng, tăng 15% và 34%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ITA giảm mạnh trong hai năm qua, quanh 5.000-6.000 đồng, dưới mệnh giá. Sau khi bị HoSE đình chỉ giao dịch, thị giá mã này giảm tiếp về dưới 4.000 đồng một đơn vị. Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cho rằng giá cổ phiếu ITA giảm mạnh vì từ tháng 5/2022, công ty bị nhiều thế lực phá hoại nhằm thâu tóm.

