Lamborghini chao đảo vì thuế nhập khẩu: Người giàu cũng… chờ giá ổn định

CEO Stephan Winkelmann cho biết, hiện Lamborghini cùng các hãng xe châu Âu vẫn phải chịu thuế 27,5% khi xuất khẩu sang Mỹ, dù chính quyền Mỹ vừa thông báo sẽ giảm xuống 15% nhưng chưa áp dụng. Với mức giá khởi điểm khoảng 400.000 USD/chiếc, khoản thuế này khiến nhiều khách hàng giàu có chọn cách chờ đợi thay vì mua ngay.

Winkelmann nhấn mạnh, “người giàu cũng rất nhạy cảm với giá cả. Họ là triệu phú, tỷ phú vì biết cách quản lý tiền của mình.” Lamborghini không thể chuyển sản xuất sang Mỹ bởi yếu tố “Made in Italy” là cốt lõi thương hiệu. Do đó, bất kỳ mức thuế nào cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến doanh thu của hãng.

Nhiều khách hàng giàu có chọn cách chờ đợi thay vì mua ngay siêu xe

Lamborghini đang duy trì doanh số ra sao?

Mặc dù khách hàng tạm hoãn quyết định, Lamborghini chưa chịu tác động ngay lập tức vì đã có lượng đơn đặt hàng từ một đến hai năm trước. Hè 2024, hãng thông báo tăng giá 7% cho mẫu Temerario và Urus, cùng 10% cho Revuelto.

Năm 2024, Lamborghini đạt doanh thu kỷ lục hơn 3 tỷ euro (3,5 tỷ USD) với 10.867 xe bán ra. Trong vòng hai năm, hãng đã tung ra ba mẫu hybrid mới: Temerario (thay thế Huracan), Revuelto (thay Aventador) và Urus SE – mẫu SUV lai điện. Ngoài ra, Lamborghini cũng giới thiệu siêu xe Fenomeno phiên bản giới hạn tại Monterey Car Week, với công suất 1.080 mã lực và khả năng tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong 2,4 giây.

Tương lai của Lamborghini sẽ đi theo hướng nào?

Ban đầu, Lamborghini dự kiến tung ra mẫu xe điện hoàn toàn vào năm 2028. Tuy nhiên, với nhu cầu xe điện chững lại, hãng đang cân nhắc chuyển sang bản hybrid và sẽ quyết định cuối năm nay. “Điều quan trọng với Lamborghini không phải là ra công nghệ mới đầu tiên, mà là xuất hiện đúng thời điểm khi thị trường chấp nhận,” Winkelmann giải thích.

Một yếu tố khác đang thay đổi diện mạo khách hàng của Lamborghini là sự gia tăng nhanh chóng của giới siêu giàu trẻ tuổi và đa dạng hơn. Độ tuổi trung bình của người mua xe Lamborghini hiện dưới 45, riêng tại châu Á là dưới 30. Bên cạnh đó, số lượng khách hàng nữ tăng mạnh nhờ mẫu SUV Urus, thúc đẩy hãng tổ chức nhiều sự kiện riêng cho phụ nữ như “She Drives a Lambo”.