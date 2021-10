Đại gia tuần qua: Nữ đại gia chơi "hàng nóng", mất ngay hàng chục tỷ trong hơn chục ngày

Chi hơn 100 tỷ đồng trở thành cổ đông lớn của TGG, nắm giữ cổ phiếu trong nửa tháng nhưng một nữ đại gia đã phải ngậm ngùi cắt lỗ tới trên 55 tỷ đồng.

Nữ đại gia "lướt sóng" cổ phiếu nóng TGG, lỗ ngay hơn 55 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HSX) đăng tải thông báo về việc bà Trần Duy Kiều đã mua vào 1,77 triệu cổ phiếu TGG của Công ty Cổ phần Louis Capital và trở thành cổ đông lớn của công ty này.

Từ không nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào tại Louis Capital, sau giao dịch nói trên, bà Kiều đã sở hữu 6,5% vốn điều lệ công ty. Theo công bố, ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn là ngày 28/9.

Vào ngày này, tại TGG xuất hiện một giao dịch theo phương thức thỏa thuận với khối lượng bằng đúng số lượng mà bà Kiều đã thực hiện, giá trị thương vụ ở mức 105,96 tỷ đồng (trung bình 60.000 đồng/cổ phiếu).

Trước phiên 28/9, TGG đã có 3 phiên giảm sàn liên tiếp sau khi đạt đỉnh 77.400 đồng ở phiên 22/9. TGG tiếp tục giảm sàn trong phiên 28/9 về mức 56.100 đồng, cũng có nghĩa là tại thời điểm này, bà Kiều đã mua "đắt" hơn đáng kể so với thị giá TGG.

Tuy nhiên, ngay cả khi có sự xuất hiện giao dịch của nữ đại gia, trở thành cổ đông lớn thì TGG vẫn chưa kết thúc chuỗi giảm sàn, tiếp tục rơi tự do. Đóng cửa phiên 12/10, thị giá của TGG chỉ còn 28.500 đồng/cổ phiếu, tức chỉ bằng phân nửa so với thời điểm mà bà Kiều mua vào TGG. Sang phiên 13/10, TGG hồi phục, tăng trần lên 30.500 đồng và cũng ở phiên này, bà Kiều bán ra toàn bộ số cổ phiếu đã mua vào. Số cổ phiếu gần 1,77 triệu đơn vị TGG trên được giao dịch thỏa thuận với giá trị 50,5 tỷ đồng (tương ứng với mức giá 28.600 đồng/cổ phiếu), tức chỉ cao hơn so với mức giá tham chiếu 100 đồng và thấp hơn đáng kể so với mức giá đóng cửa TGG của ngày 13/10.

Nói cách khác, với pha "lướt sóng" thất bại, bà Trần Duy Kiều đã phải "cắt lỗ" sát mức giá đáy của TGG. Chi gần 106 tỷ đồng, sau khoảng nửa tháng nắm giữ và bán ra, nữ đại gia này ngậm ngùi chấp nhận bị "thổi bay" hơn nửa giá trị tài khoản, mức thua lỗ lên tới 55,45 tỷ đồng.

Cặp đôi tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và Trương Gia Bình nhận bằng khen của Bộ Tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định tặng bằng khen cho Tập đoàn Sovico và Tập đoàn FPT nhằm ghi nhận sự nỗ lực của hai doanh nghiệp trong việc tham gia xử lý sự cố nghẽn lệnh tại hệ thống giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Trước đó vào tháng 3, tại hội nghị “Đối thoại Việt Nam 2045”, lãnh đạo hai tập đoàn này đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia xử lý vấn đề nghẽn hệ thống trên sàn này.

Ông Trương Gia Bình và đại diện Sovico được lãnh đạo Bộ Tài chính trao bằng khen.

Sau 3 tháng, từ ngày 5/7, hệ thống do hai tập đoàn thực hiện được đưa vào hoạt động thông suốt, an toàn với năng lực xử lý gấp 3-5 lần hệ thống cũ. Hệ thống giao dịch mới (3-5 triệu lệnh/ngày) đáp ứng nhu cầu trong ít nhất 3-5 năm tới, đồng thời HoSE được làm chủ công nghệ để mở rộng trong tương lai.

Vốn hóa thị trường chứng khoán tăng trưởng 21% (từ 4,5 triệu tỷ đồng lên 5,4 triệu tỷ đồng, thêm gần 1 triệu tỷ đồng) từ tháng 3 đến nay. Giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên trong quý I (trước khi thay thế hệ thống) đạt 15.700 tỷ và đạt hơn 21.000 tỷ/phiên trong quý III (tăng 33,7%).

Kienlongbank thay tổng giám đốc

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long - Kienlongbank (KLB) mới đây đã có nghị quyết về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh tổng giám đốc của bà Trần Tuấn Anh kể từ ngày 15/10 theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng thời, bà Tuấn Anh cũng được miễn nhiệm khỏi vị trí người đại diện theo pháp luật của ngân hàng.

Sau khi rời ghế tổng giám đốc, bà Tuấn Anh vẫn tiếp tục giữ chức vai trò là thành viên HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018-2022. Bà sẽ tiếp tục cùng HĐQT thực hiện các định hướng chiến lược của ngân hàng trong thời gian tới.

Để thay thế, HĐQT ngân hàng đã thống nhất bổ nhiệm ông Trần Ngọc Minh, Phó tổng giám đốc giữ chức danh quyền tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Kienlongbank từ ngày 15/10.

Đại gia Nam Định mở 5 chuỗi mới liên quan topzone và BlueWorld

Công ty Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) của đại gia Nguyễn Đức Tài vừa công bố kế hoạch ra mắt một chuỗi mới mang tên topzone với slogan "Nơi bạn muốn dừng chân".

Theo một nguồn tin, MWG còn đang ấp ủ một kế hoạch khác cũng rất tham vọng đó là ý tưởng mở 4 chuỗi mới khác thuộc hệ sinh thái Blue World.

Nguồn tin còn tiết lộ kế hoạch này là một phần trong tham vọng trở thành nhà bán lẻ đa ngành số 1 Việt Nam. Một số chuỗi mới như thời trang và trang sức có sự khác biệt lớn so với mảng kinh doanh hiện tại của MWG, do đó không loại trừ khả năng MWG có thể bắt tay với các đối tác thay vì tự phát triển chuỗi ngay từ đầu.

Hãng bay của tỷ phú Trịnh Văn Quyết sẽ được bay thường lệ đến Mỹ

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao có công hàm gửi phía Mỹ về việc chỉ định Bamboo Airways khai thác các chuyến bay thường lệ giữa 2 nước.

Theo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), cơ quan này đã nhận được văn bản của Bamboo Airways đề nghị được chỉ định khai thác các chuyến bay thường lệ giữa Việt Nam và Mỹ. Cũng theo Bộ này, điều 3 của Hiệp định vận tải hàng không Việt Nam - Mỹ quy định mỗi bên có quyền chỉ định tùy ý bao nhiêu hãng hàng không để thực hiện vận tải hàng không quốc tế phù hợp với hiệp định.

Bamboo Airways được chỉ định của Việt Nam khai thác các chuyến bay không thường lệ giữa 2 nước theo hiệp định trên cũng như căn cứ việc hãng đã thực hiện thành công chuyến bay không thường lệ khứ hồi Hà Nội - San Francisco - Hà Nội.

Bộ GTVT cũng cho biết Bamboo Airways đã hoàn tất các điều kiện kỹ thuật theo quy định để khai thác bao gồm cấu hình đội máy bay B787-9, phương thức bay trên các đường bay đến Mỹ, được Cục Hàng không phê chuẩn năng định khai thác đối với đội ngũ phi công, thợ kỹ thuật, điều phái bay.

Về thủ tục pháp lý, Bamboo Airways đã nộp hồ sơ xin phép bay thường lệ tại Bộ Giao thông Mỹ vào ngày 1/6.

Như vậy Bamboo Airways là hãng hàng không thứ 2 được Việt Nam chỉ định khai thác các chuyến bay thường lệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Hãng hàng không đầu tiên được cơ quan chức năng chỉ định là Vietnam Airlines.

