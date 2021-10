Lãi chục nghìn tỷ, "vua thép" Trần Đình Long đã nộp vào ngân sách bao nhiêu tiền?

Thứ Năm, ngày 14/10/2021 20:12 PM (GMT+7)

Chỉ sau 9 tháng đầu năm, số tiền nộp ngân sách Nhà nước của “vua thép” Trần Đình Long đã vượt xa so với số nộp cả năm 2020.

Ngày 11/10, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) công bố thông tin cho biết tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý tháng 9/2021 đạt 52.000 tỷ đồng, bằng 4,7% so với dự toán và chỉ bằng 55,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa ước đạt 48.600 tỷ đồng, bằng 4,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 53,4% so với cùng kỳ.

Lũy kế hết 9 tháng đầu năm, cơ quan thuế thực hiện gia hạn với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất gia hạn là khoảng 78.501 tỷ đồng trong đó: thuế GTGT là khoảng 44.916 tỷ đồng, thuế TNDN khoảng 30.887 tỷ đồng, thuế GTGT và TNCN của hộ khoảng 327 tỷ đồng, tiền thuê đất là khoảng 2.371 tỷ đồng.

Để đảm bảo nguồn thu ngân sách trong những tháng cuối năm, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế, chi cục thuế tăng cường công tác quản lý, phát hiện các trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi để trốn thuế, tránh thuế, dây dưa, chây ỳ nợ thuế...; rà soát các lĩnh vực còn tiềm năng, các lĩnh vực phát triển tốt trong điều kiện dịch bệnh (thương mại điện tử, kinh doanh online, chứng khoán, bất động sản…).

Chỉ sau 9 tháng, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long nộp ngân sách Nhà nước vượt xa cả năm 2020

Khi nguồn thu ngân sách nhà nước giảm mạnh bởi tác động tiêu cực của dịch Covid-19, thời gian qua đã có những doanh nghiệp nộp vào ngân sách cả nghìn tỷ đồng tiền thuế các loại.

Theo đó, sau 9 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn Hòa Phát của “vua thép” Trần Đình Long đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước 8.106 tỷ đồng, cao hơn 11% so với số nộp cả năm 2020.

Hiện Tập đoàn Hòa Phát đang hoạt động và đóng góp ngân sách nhà nước tại 25 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Giang, Bình Dương là những địa bàn Hòa Phát đóng góp nhiều nhất, bao gồm cả thuế hải quan và thuế nội địa các loại.

Tổng số nộp thuế, phí các loại của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất đạt hơn 5.500 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu (thuế hải quan thu hộ) là 5.380 tỷ đồng, chiếm 97%, còn lại là thuế nội địa.

Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương đã nộp ngân sách Nhà nước tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh gần 1.400 tỷ đồng. Các công ty thành viên của Hòa Phát đóng góp gần 500 tỷ đồng tại Hưng Yên trong 9 tháng vừa qua.

Không chỉ đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách Nhà nước, Hòa Phát còn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng.

Vừa qua, Tập đoàn Hòa Phát đã tài trợ thiết bị y tế và nội thất cho Bệnh viện Dã chiến Hoàng Mai (thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), với tổng giá trị 15 tỷ đồng. Tổng giá trị ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của Hòa Phát đến nay khoảng 150 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng 2021, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng thép thô 6,1 triệu tấn, tăng 50% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 6,3 triệu tấn, tăng 43%.

Trong đó, thép xây dựng là 2,8 triệu tấn, tăng 12%. Thép cuộn cán nóng (HRC) đạt gần 2 triệu tấn. Tôn Hòa Phát ghi nhận 273.000 tấn, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Sản phẩm ống thép là 498.000 tấn, giảm 12% so với 9 tháng 2020.

Theo trung tâm phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) trong quý 3/2021, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) với ước tính có thể đạt lợi nhuận ròng hơn 8.700 tỉ đồng, tăng trưởng 131% so với cùng kỳ nhờ việc tăng 167% sản lượng HRC mang lại tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong các dòng sản phẩm. Ngoài ra, giá thép xây dựng tăng 50% và giá HRC gấp đôi cũng giúp tăng đáng kể biên lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, trong quý 1 và quý 2 năm 2021, Hòa Phát cũng đã báo lãi lớn với lãi sau thuế lần lượt là 6.978 tỷ đồng và 9.721 tỷ đồng.

