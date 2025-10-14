6 người đàn ông cùng ăn lẩu, 3 người tử vong

Sự việc thương tâm xảy ra cuối năm 2023 ở Hà Nam (Trung Quốc). Theo đó, 6 người đàn ông cùng nhau ngồi ăn lẩu vào buổi tối. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian ngắn, họ đều lịm đi và được đưa vào viện cấp cứu. Ba người bị quá nặng, không qua khỏi.

Quan chức địa phương thông tin, ngộ độc khí CO là nguyên nhân gây tử vong của các nạn nhân.

Ảnh minh hoạ.

Đây không phải lần đầu tiên ngộ độc khí CO xảy ra với các thực khách ăn lẩu. Theo The Standard, năm 2021, nhóm 14 người từ 23 tới 39 tuổi đã tới ăn lẩu ở đường Lockhart, Hong Kong, Trung Quốc.

Khoảng 2 giờ sau, họ xuất hiện các triệu chứng bao gồm mất ý thức, chóng mặt, nôn mửa, buồn nôn, nhức đầu, khó thở và đánh trống ngực. Các bệnh nhân được đưa vào điều trị tại bệnh viện và bình phục.

Điều tra sơ bộ cho thấy cửa sổ khu vực ngồi ăn và cửa ra vào đóng kín trong thời gian dài có thể là nguyên nhân khiến nồng độ khí CO trong phòng tăng lên, dẫn tới ngộ độc.

CO là chất khí không màu, không mùi nên rất khó nhận biết. Khí CO hình thành do đốt cháy xăng, khí đốt tự nhiên, gỗ, than củi, rơm rạ. Do đó, trong khói bếp lò, bếp ga, bếp than, khí thải từ máy phát điện và hệ thống sưởi… đều có mặt CO.

Ngộ độc khí CO xảy ra nếu bạn hít quá nhiều loại khí này. Khi vào phổi, CO sẽ khuyếch tán vào máu, chiếm chỗ vận chuyển oxy của hồng cầu, khiến tế bào thiếu oxy, đặc biệt nguy hiểm là thiếu oxy lên não.

Ban đầu, các dấu hiệu ngộ độc CO tương tự như bệnh cúm, bao gồm đau đầu, mệt mỏi, nôn mửa hoặc các vấn đề về dạ dày. Khi nhận ra mình ngộ độc, nạn nhân thường rơi vào tình trạng quá yếu để có thể kêu cứu. Ở mức độ nghiêm trọng, họ có thể bất tỉnh, mất ý thức, gặp các vấn đề liên quan tới não, động kinh, thậm chí dẫn đến tử vong.

Trong các trường hợp ngộ độc khí CO, thời gian phát hiện và đưa ra khỏi nguồn độc là yếu tố quyết định tính mạng. Việc nhận diện sớm các triệu chứng và thực hiện đúng hướng dẫn xử trí ban đầu có thể giúp giảm đáng kể tỉ lệ tử vong và di chứng thần kinh.

Theo khuyến cáo của Open Anaesthesia (2015) và NHS (2023), nguyên tắc xử trí cấp cứu gồm:

1. Nhanh chóng di chuyển nạn nhân ra khỏi nguồn khí độc, đến nơi thông thoáng.

2. Gọi cấp cứu ngay lập tức để được hỗ trợ y tế chuyên nghiệp.

3. Thở oxy nồng độ cao qua mặt nạ là biện pháp điều trị cơ bản giúp loại CO khỏi máu nhanh gấp nhiều lần so với thở không khí bình thường.

4. Trong trường hợp nặng, người bệnh có thể cần điều trị bằng oxy cao áp để ngăn ngừa tổn thương não và tim.