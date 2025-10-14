Điều hòa giảm giá đến 40%, ồ ạt xả kho hàng tồn cuối mùa

Theo khảo sát từ các chuỗi bán lẻ lớn như Điện Máy Xanh, MediaMart, Nguyễn Kim và Pico, giá điều hòa trên thị trường đang có xu hướng giảm mạnh nhờ các chương trình khuyến mãi cuối năm. Mức giá phổ biến cho các mẫu điều hòa công suất từ 1 HP (9.000 BTU) đến 1,5 HP (12.000 BTU) hiện dao động từ 4 đến 15 triệu đồng, tùy thuộc vào thương hiệu, công nghệ và tính năng tiết kiệm điện.

Ở phân khúc cao cấp, các thương hiệu uy tín như Daikin và Panasonic vẫn giữ mức giá sau giảm từ 9 đến 13 triệu đồng, tập trung vào các dòng Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm và có độ bền cao.

Trong khi đó, các thương hiệu phổ thông và giá rẻ như Casper, Reetech hay Nagakawa lại thu hút người tiêu dùng nhờ mức giá chỉ từ 4 đến 5 triệu đồng, phù hợp với hộ gia đình nhỏ hoặc người thuê trọ có nhu cầu cơ bản.

Tại MediaMart, nhiều mẫu điều hòa một chiều Inverter đang được giảm giá mạnh. Đơn cử, điều hòa Funiki HIC-09TMU có giá gốc 8,79 triệu đồng, nay chỉ còn 5,79 triệu đồng, giảm 34%. Samsung AR10DYHZAWKNSV được giảm còn 7,49 triệu đồng, tiết kiệm gần 4,5 triệu đồng.

Nhiều mẫu điều hòa giảm giá mạnh.

Tại Điện Máy Xanh, chương trình khuyến mãi cũng sôi động không kém. Mẫu điều hòa Nagakawa Inverter NIS-C09R2T28 giảm 39%, còn 5,29 triệu đồng so với giá gốc khoảng 8,67 triệu đồng. Nagakawa NS-C09R2B52 cũng rất hấp dẫn khi chỉ còn 4,49 triệu đồng, giảm 38%.

Điều hòa Midea Inverter MAFA-09CDN8 có mức giảm cao nhất lên tới 41%, xuống còn 4,99 triệu đồng, giúp người mua tiết kiệm gần 3,5 triệu đồng. Samsung Inverter 1 HP AR10DYHZAWKNSV còn có ưu đãi riêng khi mua trực tuyến với giá chỉ 7,02 triệu đồng, giảm 35% so với giá niêm yết.

Tại Nguyễn Kim, người tiêu dùng có thể lựa chọn mẫu Reetech RT9/RC9-TA-BT với giá chỉ 4,49 triệu đồng, giảm 38%. Mẫu cao cấp hơn là Daikin Inverter ATKF25ZVMV/ARKF25ZVMV đang có giá 11,39 triệu đồng, giảm 18% so với giá gốc 13,89 triệu đồng.

Khách hàng còn nhận nhiều ưu đãi khác như trả góp 0% lãi suất, giao lắp miễn phí trong ngày, tặng voucher mua sắm và quà tặng đồ gia dụng khác.

Phân khúc điều hòa hai chiều có giá dao động từ 10 đến 30 triệu đồng, tùy công suất và thương hiệu. Mẫu Panasonic CU/CS-YZ9AKH-8 công suất 1 HP (9.000 BTU) có giá khoảng 13,79-13,89 triệu đồng. Phiên bản lớn hơn, Panasonic CU/CS-YZ12AKH-8 (1,5 HP - 12.000 BTU), có giá khoảng 16,99 triệu đồng. Điều hòa hai chiều Daikin FTHF50VAVMV 2 HP có giá từ 20-25 triệu đồng.

Ở tầm giá dễ tiếp cận hơn, LG B13END1/IDH12M1 (1,5 HP) chỉ khoảng 12,5 triệu đồng. Thương hiệu Casper cũng gây chú ý với các mẫu 1,5 HP xả kho chỉ 10,99 triệu đồng.

Các nhà bán lẻ ghi nhận, so với năm ngoái, doanh số điều hòa giảm nhưng tỉ trọng các dòng Inverter và máy hai chiều lại tăng do nhu cầu tiết kiệm điện và sử dụng quanh năm.

Theo các chuyên gia thị trường, đợt giảm giá sâu lần này phản ánh xu hướng dịch chuyển rõ rệt của ngành điện máy sau mùa hè cao điểm. Khi nhu cầu tiêu thụ giảm, trong khi người dùng ngày càng ưa chuộng các mẫu Inverter tiết kiệm điện và điều hòa hai chiều, lượng hàng tồn kho từ các dòng cũ tăng mạnh, buộc các nhà bán lẻ phải tung khuyến mãi sâu để giải phóng hàng và thu hồi vốn.

Người tiêu dùng được khuyến cáo nên kiểm tra thực tế sản phẩm tại các siêu thị điện máy uy tín trước khi mua, tránh chọn các mẫu trưng bày lâu ngày hoặc đã ngừng sản xuất.