Bóc trần chiêu trò bán hàng giúp Ngân 98 thu về hàng trăm tỷ đồng

Thủ đoạn che giấu dòng tiền hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98) – người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop - để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Ngân 98 bị bắt để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi. Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để sản xuất các sản phẩm “thực phẩm bảo vệ sức khỏe” như Super Detox X3, X7, X1000.

Doanh thu từ hoạt động này trong giai đoạn 2023 - 2024 lên tới hàng trăm tỷ đồng, được Ngân chuyển qua nhiều tài khoản để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.

Lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm”, Ngân cho sản xuất thêm “viên rau củ Collagen” không được cấp phép lưu hành, dán nhãn thương hiệu trùng với các sản phẩm trên và bán kèm trong “liệu trình giảm cân” từ 4-15 kg, có giá từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng. Dù ghi chú “hàng tặng kèm, không bán”, thực tế sản phẩm này được phân phối trọn bộ cho khách hàng nhằm che giấu hành vi kinh doanh hàng giả.

Dùng scandal làm công cụ bán hàng, tâng bốc sản phẩm lên mây

Trước đó, Ngân 98 gắn liền hình ảnh “nữ hoàng ồn ào” với các phát ngôn, hành vi tạo tranh cãi, từ phim ảnh đến đời tư, góp phần duy trì mức độ chú ý trên mạng.

Ngân 98 vướng nhiều ồn ào trước khi bị bắt.

Giai đoạn 2016 - 2017, cô nổi lên như một hiện tượng mạng nhờ những hình ảnh nóng bỏng, sau đó bị chỉ trích vì có phát ngôn chê bai hình thể phụ nữ. Ngay sau đó, cô tiếp tục xuất hiện dày đặc với loạt hình ảnh, sự kiện “hở bạo”, càng củng cố mức độ nhận diện.

Bên cạnh đó, chuyện tình với nhạc sĩ, ca sĩ Lương Bằng Quang được công khai năm 2017 cũng góp phần đưa tên tuổi cô được biết đến nhiều hơn.

Vài năm trở lại đây, Ngân 98 liên tục quảng cáo các sản phẩm giảm cân. Tận dụng ồn ào của cái tên “Ngân 98”, cô nàng liên tục livestream, đăng tải hình ảnh, bài viết quảng cáo các sản phẩm giảm cân.

Trong các video, Ngân cho biết cô ăn nhiều mà không béo là nhờ sử dụng viên giảm cân do chính cô bán: “Giảm cân nhà Ngân rất là xịn luôn. Kể cả những anh nào nhậu nhiều, bụng bự, uống giảm cân nhà Ngân cũng sẽ xuống. Giảm cân nhà Ngân khách uống giảm sương sương 5-10-15-20 ký là chuyện bình thường”, Ngân 98 quảng cáo trong một video đăng tải hồi tháng 10/2021”.

Trong một video quảng cáo khác, Ngân 98 cho rằng đây là sản phẩm mà cô đã sử dụng liền 6 tháng và đảm bảo không có tác dụng phụ.

Trên các nền tảng xã hội, sàn thương mại điện tử, nhiều cửa hàng đăng bán một số các loại thực phẩm bổ sung được Ngân 98 quảng cáo có tác dụng giảm cân. Nổi bật là 3 sản phẩm giảm cân gồm viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3), viên uống giảm cân X7 (X7 plus) và viên uống giảm cân X1000.

Theo một số bài viết được những người bán hàng đăng tải trên mạng xã hội, sử dụng sản phẩm giảm cân X1000 giảm được từ 5-15kg, dành cho người có cơ địa khó giảm cân, đã từng sử dụng trên 8-10 loại nhưng không hiệu quả.

“X1000 giảm được 7 vùng mỡ trên cơ thể, đặc biệt giảm được mỡ nội tạng. X1000 giảm cân ngay trong lúc bạn ngồi và ngủ. X1000 giảm cân không cần ăn kiêng, không cần tập thể dục”, người bán giảm cân X1000 viết trong bài quảng cáo đăng trên trang cá nhân.

Đáng chú ý, Ngân 98 là gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, sở hữu hơn 2,6 triệu người theo dõi trên Facebook và 1,4 triệu người trên TikTok. Việc sử dụng hình ảnh cá nhân để quảng bá, kinh doanh các sản phẩm giả, chứa chất cấm khiến không ít người tiêu dùng cả tin sử dụng dẫn đến những hệ lụy khôn lường cho sức khỏe.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chất lượng, là hàng giả; trong đó một số mẫu chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein, có thể gây rối loạn tim mạch, huyết áp và nguy cơ ung thư.