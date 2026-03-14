'Đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa vừa bị bắt là ai?

Thông tin được Nghị sĩ Andrew de Blocq, người phát ngôn Đảng Liên minh Dân chủ (DA) Nam Phi phụ trách Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường, công bố trong thông cáo ngày 12/3.

Theo đó, Chu Đăng Khoa cùng Trần Huy Bảo, 52 tuổi, bị bắt với cáo buộc liên quan buôn bán sừng tê giác. Trước đó, ông Bảo đã ra hầu tòa tại Bellville sau khi bị bắt vì âm mưu rời khỏi Nam Phi trong lúc bị điều tra vụ trộm và xuất khẩu trái phép 98 sừng tê giác từ khu nghỉ dưỡng Voi Game Lodge.

Theo thông cáo, ngày 12/3 Chu Đăng Khoa ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Kempton Park. Phiên điều trần xin bảo lãnh tại ngoại cho hai bị cáo dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tới. Nhà chức trách Nam Phi cho biết có thể phản đối việc cho tại ngoại vì lo ngại nguy cơ bỏ trốn.

Đây không phải lần đầu Chu Đăng Khoa vướng rắc rối pháp lý tại Nam Phi. Năm 2011, ông từng bị tòa án nước này kết tội tàng trữ trái phép 5 sừng tê giác, bị phạt 40.000 rand (khoảng 3.000 USD) và bị trục xuất.

Chu Đăng Khoa trước lúc bị bắt. Ảnh: Daily Maverick

Chu Đăng Khoa sinh năm 1982, quê Nghệ An. Trong giới kinh doanh kim hoàn tại Việt Nam, ông từng được biết đến với danh xưng "đại gia kim cương".

Trước khi được truyền thông chú ý, ông hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kim cương và đá quý, gắn liền với thương hiệu trang sức cao cấp Crown Diamond, doanh nghiệp hướng tới phân khúc khách hàng thượng lưu.

Đầu những năm 2010, Chu Đăng Khoa được xem là một doanh nhân trẻ nổi bật trong ngành kim hoàn. Các sự kiện ra mắt sản phẩm kim cương và trang sức do doanh nghiệp của ông tổ chức thường có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng, giúp thương hiệu nhanh chóng được chú ý.

Chu Đăng Khoa khá kín tiếng về đời tư. Phần lớn thông tin về ông được công chúng biết đến thông qua các hoạt động quảng bá trang sức hoặc những lần tên tuổi được nhắc đến trong các câu chuyện của giới giải trí.

Tên tuổi Chu Đăng Khoa từng gây chú ý trong showbiz Việt khi vướng tin đồn tình cảm với một nữ ca sĩ nổi tiếng vào khoảng năm 2015. Tin đồn lan rộng sau khi một số hình ảnh thân mật của hai người xuất hiện trên mạng xã hội.

Thời điểm đó, doanh nhân này vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ, khiến câu chuyện thu hút nhiều tranh luận. Sau đó, trả lời VnExpress, ông cho biết mối quan hệ hôn nhân đã rạn nứt từ trước và hai người từng nhiều lần ra tòa để giải quyết các vấn đề liên quan.

Năm 2016, vụ việc trở thành một trong những ồn ào đáng chú ý của showbiz Việt thời điểm đó. Sau khi tranh cãi lắng xuống, Chu Đăng Khoa gần như rút khỏi sự chú ý của truyền thông và hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Chu Đăng Khoa (áo đen) âm thầm cổ vũ cho bạn gái là ca sĩ hạng A trong một đêm nhạc tháng 7/2016. Ảnh: Giang Huy

Chu Đăng Khoa là con trai bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức -doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, logistics, bất động sản và dịch vụ.

Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, cuối năm 2022 nâng vốn điều lệ lên 2.022 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, bà Chu Thị Thành nắm 77,15% cổ phần, còn Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77%.

Nhờ mạng lưới phân phối rộng, doanh nghiệp này được xem là một trong những đơn vị kinh doanh xăng dầu quy mô lớn tại khu vực miền Trung, đặc biệt ở Nghệ An. Ngoài năng lượng, công ty còn mở rộng sang bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, nhà hàng và khách sạn.

Một trong những dự án đáng chú ý trong hệ sinh thái của doanh nghiệp là tổ hợp đô thị - khách sạn Hà Nội Kim Liên tại khu vực ven biển Cửa Lò (Nghệ An).

Tháng 1/2025, bà Chu Thị Thành cùng 6 người khác bị khởi tố với cáo buộc chiếm đoạt quỹ bình ổn xăng dầu với số tiền lớn.

'Đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa.

Ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Chu Đăng Khoa còn được DA cho là chủ sở hữu Voi Game Lodge, một trang trại tại tỉnh North West, Nam Phi. Cơ sở này đăng ký nuôi một số loài động vật như hổ và tê giác.

Tuy nhiên, trang trại cũng từng bị cáo buộc liên quan hoạt động buôn bán trái phép sừng tê giác, xương sư tử và xương hổ.