Quy mô công ty của mẹ "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa, người vừa bị công an khám xét nhà riêng

Trưa 3/1, lực lượng công an đang có mặt tại nhà riêng của bà Chu Thị Thành ở số 289, đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Bà Chu Thị Thành là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức. Lực lượng công an địa phương cũng có mặt tại đây để đảm bảo an ninh trật tự.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức có tiền thân là Công ty cổ phần Thiên Minh Đức thành lập tháng 9/2001. Thời điểm tháng 3/2018 công ty có vốn điều lệ 260 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là bà Chu Thị Thành góp 230,8 tỷ đồng, tương đương 88,16% vốn, cổ đông Chu Đăng Khoa, thường được biết đến với tên gọi "đại gia kim cương" là con trai bà Thành góp 29,5 tỷ đồng, tương đương 11,27% vốn góp và cổ đông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng tương đương 0,57% vốn góp. Bà Chu Thị Thành sinh năm 1960 giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Tập đoàn Thiên Minh Đức của nữ đại gia Chu Thị Thành đang nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng

Đến tháng 3/2018, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 555 tỷ đồng, ở lần thay đổi này, bà Chu Thị Thành góp 360,75 tỷ đồng tương đương 65% vốn, ông Chu Đăng Khoa góp 192,75 tỷ đồng tương đương 34,73% vốn góp và cổ đông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng tương đương 0,27% vốn góp. Bà Chu Thị Thành vẫn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Tháng 6/2018, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức như hiện nay và vốn điều lệ tăng từ 555 tỷ đồng lên 855 tỷ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành góp 513 tỷ đồng, tương đương 60% vốn, ông Chu Đăng Khoa góp 340 tỷ đồng tương đương 39,825% vốn góp và cổ đông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng tương đương 0,175% vốn góp. Nữ đại gia sinh năm 1960 vẫn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Hiện nay, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức có hệ sinh thái với nhiều công ty con và nhiều chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển...

Ở lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp tháng 9/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức tăng vốn điều lệ từ 1.455 tỷ đồng lên 2.022 tỷ đồng, trong đó bà Chu Thị Thành góp 1.560 tỷ đồng, tương đương 77,15% vốn góp, ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng tương đương 22,77% vốn và cổ đông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng tương đương 0,08% vốn góp.

Sau nhiều lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần đây, hiện bà Chu Thị Thành vẫn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Cùng với việc liên tục mở rộng quy mô về vốn điều lệ, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức cũng được nhắc đến với những vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và nợ thuế.

Cụ thể, theo kết luận Thanh tra Chính phủ cuối năm 2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức vi phạm trong sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu, kê khai sai thuế bảo vệ môi trường. Từ 2018-2021, tổng tiền thuế bảo vệ môi trường của doanh nghiệp này phải nộp tăng thêm gần 3.300 tỷ đồng.

Hồi tháng 8/2024, Tập đoàn Thiên Minh Đức bị quản lý thị trường xử phạt hành chính, tước giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu 45 ngày (từ 6/3 đến 21/4) do vi phạm điều kiện kinh doanh.

Thời điểm tháng 12/2024, Cục Thuế tỉnh Nghệ An công khai danh sách người nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước, trong đó Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ hơn 1.085 tỷ đồng.