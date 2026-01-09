Trùm lừa đảo Campuchia Trần Chí trỗi dậy và sụp đổ thế nào?

Trong nhiều năm, ông trùm lừa đảo Trần Chí (Chen Zhi) - người có nhiều mối quan hệ nhưng đầy bí ẩn, đã sống một cuộc sống xa hoa. Tỷ phú người Trung Quốc 38 tuổi này đã tích lũy nhiều bất động sản xa xỉ trên khắp thế giới, bao gồm một biệt thự ở London và các căn hộ thiết kế ở Singapore.

Trùm lừa đảo Trần Chí bị công an Trung Quốc bắt giữ. Ảnh: CCTV.

Theo Bloomberg, tại Campuchia, ông này đã xây dựng một đế chế bất động sản và kinh doanh bao gồm một ngân hàng và một trường dạy chế tác đồng hồ sản xuất những chiếc đồng hồ xa xỉ được tặng cho các nhà lãnh đạo thế giới.

Nhưng đế chế của Trần Chí đã sụp đổ vào tháng 10/2025, khi ông bị chính quyền Mỹ cáo buộc điều hành “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”. Cùng với Anh, Mỹ đã trừng phạt Trần Chí, các cộng sự của ông này và các công ty liên quan. Washington cũng cáo buộc Prince Holding Group - tập đoàn do ông thành lập và làm chủ tịch - điều hành các trung tâm lừa đảo rửa tiền hàng tỷ USD bị đánh cắp từ các nạn nhân trên toàn thế giới.

Trong nhiều tháng, hầu như không có dấu hiệu nào về Trần Chí ngay cả khi ông tiến hành một cuộc phản công pháp lý chống lại các cáo buộc của Mỹ. Sau đó, trong một diễn biến bất ngờ, ông bị bắt vào ngày 6/1 tại Campuchia và bị dẫn độ về Trung Quốc để điều tra.

Chân dung, tiểu sử Trần Chí

Trần Chí sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ông trở thành công dân Campuchia năm 2014 và sau đó từ bỏ quốc tịch Trung Quốc, mặc dù Trung Quốc sau đó tuyên bố rằng ông vẫn là công dân Trung Quốc. Ông cũng sở hữu hộ chiếu của Saint Lucia, Vanuatu và Síp.

Trang web (đã bị xóa) của văn phòng gia đình ông ở Singapore mô tả ông là một “thần đồng kinh doanh trẻ tuổi” bắt đầu sự nghiệp bằng việc thành lập các trung tâm trò chơi ở Phúc Châu, thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến. Ông bắt đầu đầu tư vào bất động sản ở Campuchia năm 2011, và sau đó thành lập Prince Holding Group, một tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Campuchia, hoạt động trong các lĩnh vực giải trí, tài chính và siêu thị.

Trần Chí được cho là có mối quan hệ chính trị rộng rãi ở Campuchia, từng làm cố vấn cho một số quan chức và cựu quan chức cấp cao nước này.

Theo các công tố viên Mỹ, ông Trần Chí, người cũng lấy tên là Vincent, đã sống ở Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Anh, nơi ông sở hữu nhiều tài sản.

Tập ​​đoàn Prince Holding kinh doanh những gì?

Prince Holding đã phát triển thành một tập đoàn bất động sản lớn ở Campuchia sau khi được thành lập vào năm 2015, với yếu tố thúc đẩy là sự bùng nổ bất động sản do dòng tiền Trung Quốc đổ vào. Trong số các dự án nổi bật nhất của tập đoàn là dự án trị giá 16 tỷ USD, rộng 934 hecta, hiện được biết đến với tên gọi Vịnh Ánh sáng, đang được xây dựng gần thành phố ven biển Sihanoukville ở phía tây nam. Tập đoàn Prince đã nhận được đầu tư của một số công ty đa quốc gia và hợp tác với các công ty này để phát triển và vận hành các khách sạn tại địa điểm này.

Tập đoàn này cũng tuyên bố sở hữu “hơn 100 doanh nghiệp tại Campuchia” trải rộng trên nhiều lĩnh vực ngoài bất động sản, bao gồm du lịch, hậu cần và công nghệ. Họ điều hành Ngân hàng Prince, khởi đầu là một công ty tài chính vi mô năm 2015 và chỉ trong vòng một thập kỷ đã phát triển thành một ngân hàng thương mại quy mô trung bình, nắm giữ khoảng 4.700 tỷ riel (tương đương 1,5 tỷ đô la Singapore) tiền gửi vào cuối năm 2024. Tập đoàn này trước đây cũng từng tuyên bố sở hữu hãng hàng không địa phương Cambodia Airways.

Thông qua quỹ từ thiện Prince Foundation, tập đoàn này đã thành lập Prince Horology, một trường dạy chế tác đồng hồ sản xuất những chiếc đồng hồ cao cấp. Một số chiếc đã được tặng cho một số nhà lãnh đạo thế giới.

Tập đoàn Prince bị cáo buộc lừa đảo những gì?

Các công tố viên Mỹ cáo buộc rằng Prince đã xây dựng và vận hành ít nhất 10 khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia, nơi hàng nghìn lao động nhập cư bị buộc phải làm việc trong điều kiện giám sát nghiêm ngặt và dưới sự đe dọa bạo lực.

Công ty này bị cáo buộc chuyên thực hiện các vụ lừa đảo kiểu “mổ lợn”, trong đó những kẻ lừa đảo giả danh cố vấn đầu tư hoặc những người hấp dẫn trên mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin, từ từ tạo dựng lòng tin, giống như việc vỗ béo một con lợn để giết thịt. Nạn nhân thường bị thao túng cảm xúc trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng trước khi bị thuyết phục giao tiền với những lý do giả, chẳng hạn như hứa hẹn lợi nhuận đầu tư hoặc những lời cầu xin giúp đỡ tài chính bịa đặt.

Những kẻ lừa đảo thường xuyên lừa dối nạn nhân bằng cách cho họ thấy lợi nhuận giả, khiến nạn nhân gửi thêm tiền trước khi tiền bị rút ruột còn những kẻ lừa đảo thì biến mất.

Theo giới chức Mỹ, Trần Chí bị cáo buộc đã lưu giữ sổ sách kế toán liên quan đến các cơ sở của Tập đoàn Prince, trong đó có một khu phức hợp được cho là đã vận hành nhiều hình thức lừa đảo khác nhau tại các tầng và tòa nhà riêng biệt. Theo cáo buộc, các kế hoạch này mang lại nguồn lợi nhuận rất lớn. Một đồng phạm bị cáo buộc của Trần Chí từng tuyên bố rằng vào năm 2018, Prince Group đã thu về hơn 30 triệu USD mỗi ngày từ các hoạt động được gọi là “giết mổ lợn” cùng những hành vi phạm tội liên quan.

Các công tố viên Mỹ cũng cáo buộc rằng Tập đoàn Prince đã dựa vào các mạng lưới tội phạm trên khắp thế giới để rút tiền mặt, bao gồm một mạng lưới ở Brooklyn, New York, đã rửa hơn 18 triệu USD bị đánh cắp từ các nạn nhân người Mỹ.

Trần Chí bị cáo buộc chỉ đạo các cộng sự của mình sử dụng “các kỹ thuật rửa tiền mã hóa tinh vi”, chẳng hạn như tách tiền thành nhiều ví điện tử khác nhau trước khi hợp nhất lại, che giấu nguồn gốc của chúng. Các cộng sự của Trần cũng bị cáo buộc hối lộ các quan chức nhà nước ở nhiều quốc gia để tránh các hành động thực thi pháp luật.

Hoạt động lừa đảo của Tập đoàn Prince bị bại lộ như thế nào?

Những vết nứt ban đầu trong hình ảnh của Tập đoàn Prince bắt đầu xuất hiện vào năm 2020, khi các tòa án ở Trung Quốc bắt đầu truy tố và kết án những kẻ chuyển tiền bất hợp pháp có liên hệ với nhóm này, cũng như các cộng sự bị cáo buộc tạo điều kiện cho cờ bạc trực tuyến, vốn là bất hợp pháp ở Trung Quốc đại lục.

Giới chức Bắc Kinh thậm chí còn thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra Tập đoàn Prince, tổ chức này bị một tòa án Trung Quốc gọi là “tổ chức cờ bạc trực tuyến khổng lồ”. Tập đoàn Prince trước đây tuyên bố rằng các bản án xuất phát từ những cá nhân không được ủy quyền “mạo danh” công ty.

Việc điều tra càng trở nên gắt gao hơn từ năm 2024 trở đi, sau khi một số phương tiện truyền thông đưa tin chi tiết về các hoạt động lừa đảo bị cáo buộc của nhóm này. Tập đoàn Prince kịch liệt phủ nhận các cáo buộc và đã thuê một công ty luật của Singapore để phản bác. Công ty đó, Duane Morris & Selvam, đã nói với Bloomberg vào tháng 11/2025 rằng họ không còn đại diện cho Prince Group nữa, và những lời phủ nhận trước đó mà họ đưa ra đã bị xóa khỏi trang web của Prince.

Giới chức vùng lãnh thổ Đài Loan và của Singapore cũng cho biết họ đã bắt đầu điều tra mạng lưới của Trần Chí trước khi các lệnh trừng phạt đối với ông ta và các công ty liên quan được công bố vào giữa tháng 10/2025 - điều này đã đẩy vụ việc lên đến đỉnh điểm.

Trần Chí và Tập đoàn Prince đối mặt những lệnh trừng phạt nào?

Vào tháng 10/2025, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính sâu rộng đối với Trần Chí và mạng lưới Tập đoàn Prince, coi tập đoàn này là “một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”.

Các biện pháp này cấm các cá nhân và công ty tại Mỹ giao dịch với hệ thống Prince Group và bao phủ lên tổng cộng 146 cá nhân và thực thể kinh doanh. Chúng cũng cắt đứt Tập đoàn Prince khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, vì hầu hết các ngân hàng quốc tế đều tránh các giao dịch liên quan đến các bên bị Mỹ trừng phạt.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết hành động này sẽ phá vỡ phạm vi hoạt động toàn cầu của Prince, trải rộng đến tận quốc đảo Palau ở Thái Bình Dương, nơi tập đoàn này bị cáo buộc đang hợp tác với các đối tượng hỗ trợ tội phạm có tổ chức để thuê một hòn đảo và phát triển các khu nghỉ dưỡng.

Bản thân Trần Chí phải đối mặt với những hậu quả bổ sung. Ông này bị buộc tội hình sự tại Mỹ về âm mưu gian lận qua mạng và âm mưu rửa tiền, liên quan đến cáo buộc rằng ông đã chỉ đạo các hoạt động lừa đảo lao động cưỡng bức của Tập đoàn Prince trên khắp Campuchia.

Vương quốc Anh đã áp đặt các lệnh trừng phạt tương tự, mặc dù nhắm mục tiêu vào một nhóm nhỏ hơn các cộng sự và công ty trong tầm ảnh hưởng của Trần Chí, và đóng băng các tài sản liên kết với Vương quốc Anh, bao gồm cả các bất động sản của ông ta ở London. Hàn Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt riêng vào cuối tháng 11/2025, đánh dấu hành động đầu tiên của nước này chống lại một mạng lưới lừa đảo nước ngoài.

Các nhà chức trách ở Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan và Singapore cũng đã đóng băng hoặc tịch thu tài sản, bao gồm cả một chiếc du thuyền, thuộc sở hữu của Prince Group, Trần Chí và các cộng sự của ông ta. Ngoài ra, họ còn thực hiện một số vụ bắt giữ liên quan đến vụ án.

Trần Chí đã tích lũy được bao nhiêu tài sản?

Theo một bài báo trên tờ The Times, trích dẫn lời một trong những nhân viên cũ của Trần Chí, ông này từng khoe mình sở hữu khối tài sản trị giá tới 60 tỷ USD. Mặc dù chưa có sự xác minh độc lập nào về con số đó, nhưng nhiều bằng chứng cho thấy ông ta sở hữu khối tài sản đáng kể.

Một phần quan trọng là tiền mã hóa. Giới chức Mỹ mô tả đây là một vụ tịch thu “kỷ lục” khi họ thông báo vào tháng 10/2025 rằng họ đã tịch thu 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD vào thời điểm đó, từ các tài khoản do Trần Chí kiểm soát. Điều này chưa kể đến cổ phần trong các công ty niêm yết và danh mục đầu tư tài sản toàn cầu tại Anh, Hong Kong, Đài Loan và Nhật Bản. Những tài sản đó bao gồm một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh (173 triệu đô la Singapore) ở khu tài chính cũ của London và các căn hộ cao cấp ở Singapore. Tại Singapore, hai văn phòng quản lý tài sản gia đình có liên quan đến Trần Chí đã mất quyền miễn thuế sau khi các lệnh trừng phạt được công bố.

Sự giàu có đó đi kèm với một lối sống xa hoa. Trần Chí di chuyển bằng những chiếc xe sang trọng, bao gồm một chiếc Mercedes-Maybach màu đen với biển số xe tứ quý "5555". Tập đoàn Prince cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện xa hoa, bao gồm cả trên NONNI II - một siêu du thuyền hạng sang dài 53m.

Chuyện gì đã xảy ra với Trần Chí và Prince Group?

Khi ông Trần bị buộc tội vào tháng 10/2025, chính quyền Mỹ cho biết ông ta “đang lẩn trốn”. Mặc dù biến mất khỏi tầm mắt công chúng, ông ta đã chỉ định một công ty luật hàng đầu của Mỹ, Boies Schiller Flexner, để thách thức tính hợp pháp của việc tịch thu số bitcoin bị cáo buộc thuộc sở hữu của mình.

Ban đầu, Prince Group im lặng sau khi các lệnh trừng phạt của Mỹ được công bố, nhưng sau đó đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 11/11, nói rằng họ “hoàn toàn bác bỏ quan điểm” cho rằng họ hoặc Trần Chí đã tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Họ gọi các cáo buộc là “vô căn cứ” và cho rằng chúng dường như “nhằm mục đích biện minh cho việc tịch thu bất hợp pháp các tài sản trị giá hàng tỷ USD”.

Các cộng sự của Trần Chí đã tiến hành một nỗ lực pháp lý tại Singapore để giải phóng tiền mặt bị đóng băng trong các tài khoản ngân hàng liên kết với các công ty khác nhau của ông ta, nhưng nỗ lực này đã bị một thẩm phán bác bỏ gần đây.

Ban đầu, sau khi các lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh được áp đặt, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia, Touch Sokhak, nói với hãng thông tấn AP rằng Prince đã đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và chính phủ không cáo buộc Trần Chí hoặc tập đoàn này làm điều sai trái.

Lập trường này sau đó đã thay đổi. Giới chức Campuchia cho biết ông Trần đã bị bắt giữ vào ngày 6/1 cùng với hai công dân Trung Quốc khác và bị dẫn độ về Trung Quốc để điều tra, sau nhiều tháng hợp tác giữa hai nước. Các quan chức cho biết việc bắt giữ được thực hiện theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc “trong phạm vi hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia”.

Bộ Nội vụ Campuchia cũng cho biết đã thu hồi quốc tịch Campuchia của Trần Chí vào tháng 12. Ngân hàng Trung ương Campuchia cũng thông báo sẽ thanh lý Ngân hàng Prince, cấm ngân hàng này nhận tiền gửi mới.

Mặc dù đã truy tố các cộng sự cấp thấp của Ngân hàng Prince, nhưng cho đến tháng 1/2026, chính quyền Trung Quốc vẫn chưa trực tiếp giải quyết các cáo buộc của Mỹ và Anh đối với ông Trần Chí. Trước đó, cơ quan an ninh mạng Trung Quốc cáo buộc Mỹ đã dàn dựng các cáo buộc tấn công mạng liên quan đến Bitcoin, mà phía Washington cho rằng có liên quan tới các khoản lợi nhuận bất hợp pháp của Trần Chí. Tuy nhiên, ngày 8/1, sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc phát sóng đoạn video gây chú ý, cho thấy Trần Chí bị bắt giữ và áp giải về nước, Bộ Công an Trung Quốc xác nhận đã bắt giữ đối tượng này. Theo thông báo, Trần Chí bị mô tả là cầm đầu một "tổ chức cờ bạc và lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn".

Bộ này cho biết đã tiến hành điều tra đối với nhóm của Trần Chí và nghi ngờ nhóm này phạm nhiều tội danh, bao gồm tổ chức sòng bạc trái phép, thực hiện các hành vi lừa đảo, tiến hành hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, cũng như che giấu và hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ hoạt động phạm tội. Cơ quan chức năng Trung Quốc đồng thời cho biết sẽ phát lệnh truy nã đối với một số nhân vật chủ chốt được xác định là những đối tượng nòng cốt ban đầu trong mạng lưới của Trần Chí.