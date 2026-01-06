Hai cựu thiếu tướng ra tòa trong vụ Hậu 'Pháo' thâu tóm đất vàng Nha Trang

Ngày 6/1, hai cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng, bị Tòa án Quân sự Quân khu 5 xét xử về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trừ hai cựu thiếu tướng, 7 bị cáo của vụ án đều có tiền án.

HĐXX triệu tập 656 khách mua đất dự án và nộp tiền cho tập đoàn Phúc Sơn - bị hại trong vụ án, 106 bị hại có mặt, 257 có đơn xin xét xử vắng mặt, còn lại vắng không lý do; 29 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và 82 người làm chứng, nhiều cựu lãnh đạo các cơ quan, sở thuộc tỉnh Khánh Hòa, song chỉ 14 người có mặt, 31 người có đơn xin xét xử vắng mặt, còn lại không có lý do.

Ngoài ra, HĐXX hôm nay triệu tập bổ sung so với quyết định xét xử trước đó UBND tỉnh Khánh Hòa và Ngân hàng MB, chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Trong 9 bị cáo, 3 người vắng mặt gồm: cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh, cựu phó Chủ tịch Đào Công Thiên và cựu giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường do phiên tòa dài ngày, sức khỏe không tốt, di chuyển khó khăn.

Sau hội ý, HĐXX xét thấy những người vắng mặt đã có lời khai tại hồ sơ, trong đơn xin xét xử vắng mặt đã cam đoan những lời khai trước đó và chịu trách nhiệm về lời khai này. Tại tòa, ba bị cáo vắng mặt cũng đã có các luật sư bảo vệ quyền lợi.

Tòa do đó nhất trí với ý kiến của VKS, các bị cáo và luật sư, tiếp tục xét xử.

Các bị cáo trước giờ khai mạc phiên tòa. Từ phải qua: Hậu, Nguyễn Thị Hằng, cựu chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng và Trần Hữu Định.

Trong các bị cáo, 4 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa gồm hai cựu Chủ tịch UBND Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh; cựu Phó chủ tịch Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái đều đang chấp hành 3-4 bản án với tổng thời gian từ 13 năm đến 22 năm 6 tháng tù, đều trong các vụ sai phạm đất đai tại địa phương

Hai người còn lại là ông Nguyễn Văn Hậu (44 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn), Nguyễn Thị Hằng, chị gái Hậu, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn và bạn thân của Hậu, Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á.

5 tháng trước, 3 người này lần lượt lãnh 30 năm tù, 4 năm 6 tháng tù và 3 năm tù do các sai phạm đấu thầu tại nhiều tỉnh thành khiến loạt cán bộ vướng lao lý, trong đó có cựu Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.

Phiên tòa mở tại Tòa án Quân sự Quân khu 5.

VKS Quân sự Trung ương xác định, vụ án liên quan việc quản lý, sử dụng sân bay Nha Trang cũ có diện tích hơn 238 ha - khu đất giáp đường biển Trần Phú đẹp nhất tỉnh, thuộc quyền quản lý của Trường Sĩ quan Không quân. Trong đó, khu hiệu bộ chiếm hơn 52 ha, gần 186 ha còn lại do Trung đoàn 920 quản lý, được xếp vào danh mục tài sản đặc biệt phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa, ngày 11/9/2009, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa ký tờ trình gửi Thủ tướng, xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất và được đồng ý.

Đến năm 2014, Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo giao Bộ chủ trì phối hợp với tỉnh và các cơ quan liên quan thống nhất phương án khai thác đất để hoàn vốn cho dự án BT (xây dựng – chuyển giao) sân bay Phan Thiết và cơ sở hạ tầng cho Trung đoàn 920 tại Cam Ranh. Toàn bộ quá trình chuyển nhượng, giao đất phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2015, Chính phủ cho phép chuyển giao khoảng 186 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa. Tháng 4/2015, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch Dự án Khu đô thị - Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, chủ đầu tư là Công ty Phúc Sơn, không qua đấu thầu.

VKS xác định, từ năm 2015 đến 2024, hai cựu chủ tịch tỉnh Thắng, Vinh cùng cấp phó Thiên và 2 thiếu tướng Quang, Cường đã vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Thời điểm này, Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã có chủ trương đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại sân bay Nha Trang từ đất quốc phòng sang phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhưng Thủ tướng chưa phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất.

Trong quá trình chuyển giao khoảng 186 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa, các bị cáo làm trái trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và quan điểm thống nhất giữa Bộ Quốc phòng với UBND tỉnh.

Gần 63 ha đất quốc phòng đã được bàn giao trái phép cho Công ty Phúc Sơn thực hiện dự án trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Cựu chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu tại tòa, tháng 6/2025. Ảnh: Danh Lam

Cáo trạng xác định, Hậu biết đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng sắp xếp cơ sở nhà đất, chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất; dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang chưa được tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và chưa cấp phép xây dựng, nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu dự án đã đủ thủ tục pháp lý.

Sau đó, doanh nghiệp này phân phối bán hàng; ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng.

Định và Hằng giúp Hậu hợp thức các chứng từ kế toán trong quá trình Công ty Phúc Sơn ký 211 hợp đồng, đứng tên nộp 10% giá trị hợp đồng, để ngoài sổ sách kế toán 1.000 tỷ đồng, chuyển cho Hậu và chị gái để mua vàng, gửi tiết kiệm.

Ông chủ Phúc Sơn bán 501 cây vàng khắc phục hậu quả

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã kê biên, tạm giữ tài sản của Hậu, Định, Hằng cùng các cá nhân, công ty liên quan.

VKS Quân sự Trung ương đã ra quyết định tạm giữ 1.422 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên các tổ chức, cá nhân; một ôtô Mercedes S600 đăng ký tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; 501 miếng vàng của Nguyễn Văn Hậu; 33 miếng vàng của Nguyễn Thị Hằng; cùng toàn bộ số tiền ông Hậu còn lại sau bản án hồi tháng 7 để bảo đảm thi hành án.

Ghi nhận việc Hậu đề nghị bán 501 miếng vàng để nộp 60 tỷ đồng khắc phục hậu quả, VKS Quân sự Trung ương đã ra quyết định trả lại số vàng này. Hiện Hậu đã nộp số tiền trên vào tài khoản của cơ quan thi hành án.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông chủ Phúc Sơn khai sau khi công ty được giao đất và chuyển nhượng đất thành công, vào các dịp lễ, tết, có đưa quà cho tướng Quang để cảm ơn.

Ông Quang thừa nhận có được Hậu đưa quà, 3-4 tỷ đồng song cụ thể việc đưa quà thế nào không nhớ. Ông nhận thức việc này sai, do đó tự nguyện nộp lại 4 tỷ đồng trong quá trình điều tra.