Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm sau khi tăng vọt lên mức cao gần bốn năm trong phiên trước đó. Diễn biến này xảy ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng xung đột tại Trung Đông có thể sớm kết thúc, qua đó làm dịu bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn kéo dài đối với nguồn cung dầu toàn cầu.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá dầu đã tăng vọt lên hơn 119 USD/thùng, mức cao nhất kể từ giữa năm 2022. Đà tăng mạnh này xuất phát từ việc Ả rập Xê-út cùng một số nhà sản xuất lớn cắt giảm nguồn cung, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng hạ nhiệt sau khi Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm, trong đó hai bên trao đổi các đề xuất nhằm thúc đẩy một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm. (Ảnh minh hoạ).

Ông Suvro Sarkar, trưởng nhóm phân tích lĩnh vực năng lượng tại DBS Bank, nhận định những phát biểu của ông Trump về khả năng xung đột kết thúc trong thời gian ngắn đã góp phần trấn an thị trường. Theo ông, phiên tăng mạnh trước đó có thể là phản ứng quá mức theo chiều tăng, trong khi mức giảm sâu hiện nay cũng có dấu hiệu phản ứng quá mức theo chiều ngược lại.

Ông Simon Flowers, Chủ tịch kiêm trưởng bộ phận phân tích của Wood Mackenzie, cho rằng việc khôi phục chuỗi cung ứng dầu mỏ sau xung đột sẽ cần thêm thời gian. ”Dù vậy, ngay cả khi xung đột chấm dứt, nguồn cung dầu khó có thể phục hồi ngay lập tức”.

Theo ông Flowers, các sản phẩm dầu đang lưu trữ tại nhà máy lọc dầu hoặc tại các cảng có thể được đưa ra thị trường khá nhanh. Tuy nhiên, nếu các giếng dầu đã bị đóng trong thời gian dài, quá trình khởi động lại sản xuất và đưa công suất trở lại mức tối đa có thể mất nhiều tuần, thậm chí lâu hơn.

Bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích của Phillip Nova, cho rằng các cuộc thảo luận về việc nới lỏng trừng phạt đối với dầu Nga, cùng với những tín hiệu cho thấy xung đột có thể hạ nhiệt và khả năng các nước G7 sử dụng dự trữ dầu chiến lược, đều phát đi thông điệp rằng nguồn cung dầu vẫn sẽ tiếp tục được duy trì trên thị trường.

Theo nhận định của JPMorgan, các biện pháp chính sách có thể chỉ mang lại tác động hạn chế đối với giá dầu nếu việc lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz không được bảo đảm, trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu có nguy cơ sụt giảm tới 12 triệu thùng/ngày trong vòng hai tuần tới.

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị vẫn diễn biến khó lường, ngân hàng Goldman Sachs cho biết chưa điều chỉnh dự báo giá dầu. Ngân hàng này tiếp tục giữ dự báo giá dầu Brent ở mức 66 USD/thùng và dầu WTI ở mức 62 USD/thùng trong quý IV năm nay.

Giá xăng dầu trong nước

Đêm qua 10/3, giá xăng dầu được điều hành bất thường theo Nghị quyết 36 của Chính phủ ban hành ngày 6/3. Cụ thể, nếu giá thế giới biến động mạnh khiến giá cơ sở tăng từ 7%, giá bán lẻ sẽ được điều chỉnh ngay sau ngày phát sinh mức tăng này.

Theo đó, giá xăng kỳ điều chỉnh này đồng loạt tăng lần thứ ba liên tiếp, giá dầu tăng giảm tuỳ loại. Việc điều chỉnh được áp dụng từ 23h45 ngày 10/3/2026.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.344 đồng/lít, không cao hơn 26.570 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 2.073 đồng/lít, không cao hơn 29.120 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 478 đồng/lít, không cao hơn 30.717 đồng/lít. Dầu mazut tăng 3.380 đồng/kg, không cao hơn 24.707 đồng/kg. Riêng giá dầu hỏa giảm 2.706 đồng/lít, không cao hơn 32.385 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, lần đầu sau hơn 3 năm, cơ quan điều hành chi sử dụng quỹ bình ổn giá. Cụ thể, mức chi với xăng sinh học là 4.000 đồng/lít; xăng không chì 4.000 đồng/lít; dầu diesel 5.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít; dầu mazut 4.000 đồng/kg.