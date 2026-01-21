5 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc sở hữu gần 300 tỷ USD, gấp hơn 2 lần tài sản của top 5 giàu nhất Đông Nam Á

5 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc năm 2025: Những cái tên định hình nền kinh tế tỷ dân

Theo Báo cáo Danh sách Tỷ phú Trung Quốc 2025 do Viện Nghiên cứu Hurun công bố, Trung Quốc hiện ghi nhận 1.434 cá nhân sở hữu tài sản từ 5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 702 triệu USD) trở lên. Đây là con số cao nhất kể từ khi bảng xếp hạng này ra đời vào năm 1999.

Tổng tài sản đạt gần 30 nghìn tỷ NDT (khoảng 115,8 triệu tỷ đồng), tăng 42%, trong đó số doanh nhân sở hữu tài sản nghìn tỷ NDT tăng lên 41 người, và số doanh nhân tỷ USD tăng lên 1.021 người, phản ánh sức mạnh mới của nền kinh tế số, công nghệ cao và các ngành tiêu dùng sáng tạo.

So với năm trước, danh sách tăng thêm 340 tỷ phú, tương đương mức tăng 31%, đồng nghĩa trung bình mỗi ngày Trung Quốc lại xuất hiện thêm một tỷ phú mới. Sự gia tăng mạnh mẽ này phản ánh quá trình tái cấu trúc nền kinh tế Trung Quốc, trong đó các lĩnh vực như đồ uống tiêu dùng, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, xe điện và năng lượng mới đang trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo.

Dưới đây là 5 người giàu nhất Trung Quốc năm 2025, những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng không chỉ trong nước mà còn trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

1. Chung Thiểm Thiểm (Zhong Shanshan) – Ông trùm nước đóng chai

Ở tuổi 71, Chung Thiểm Thiểm, nhà sáng lập Tập đoàn Nongfu Spring (Nông Phu Sơn Tuyền), lần thứ tư bước lên ngôi vị người giàu nhất Trung Quốc, với tổng tài sản ước tính 72,8 tỷ USD. Thành tích này ngang bằng kỷ lục của Jack Ma (Mã Vân) – người cũng từng bốn lần dẫn đầu danh sách.

Điều đáng chú ý là chỉ mới gia nhập “câu lạc bộ tỷ phú” của Forbes vào năm 2019, khi tài sản mới ở mức 1,8 tỷ USD, nhưng nhờ việc Nongfu Spring niêm yết tại Hồng Kông và nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng mạnh, khối tài sản của ông Zhong đã tăng trưởng với tốc độ ngoạn mục.

Trong giai đoạn thị trường chứng khoán đạt đỉnh, ông từng vượt qua cả Jack Ma (Alibaba) và Ma Huateng (Tencent) để trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Khác với nhiều tỷ phú công nghệ, Zhong Shanshan nổi tiếng kín tiếng, tránh xa truyền thông, song lại đại diện cho sức mạnh của ngành hàng tiêu dùng thiết yếu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

2. Trương Nhất Minh (Zhang Yiming) – Đế chế ByteDance và AI

Xếp thứ hai là Trương Nhất Minh, nhà sáng lập ByteDance, với tài sản khoảng 69,3 tỷ USD, hiện đứng thứ 26 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Dù đã rút khỏi các vị trí điều hành cao nhất từ năm 2021, Zhang Yiming vẫn là cổ đông lớn nhất của ByteDance và hưởng lợi trực tiếp từ sự mở rộng dài hạn của tập đoàn. Đà tăng tài sản của ông trong năm qua chủ yếu đến từ trí tuệ nhân tạo, khi trợ lý AI Doubao đạt tới 1,57 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, dẫn đầu thị trường nội địa Trung Quốc.

ByteDance – công ty đứng sau TikTok, nền tảng video ngắn có hơn 1 tỷ người dùng toàn cầu – được xem là một trong số ít doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đạt được tầm ảnh hưởng quốc tế sâu rộng. Ngoài TikTok, tập đoàn này còn hiện diện mạnh mẽ trong các lĩnh vực thương mại điện tử, game, truyền thông số, giáo dục trực tuyến và AI, giúp củng cố vị thế của Zhang Yiming trong giới siêu giàu.

3. Mã Hóa Đằng (Ma Huateng) – “Kiến trúc sư” hạ tầng số Trung Quốc

Vị trí thứ ba tiếp tục thuộc về Mã Hóa Đằng, nhà sáng lập và CEO của Tencent, với khối tài sản ước đạt 63,3 tỷ USD, xếp thứ 28 thế giới.

Sự tăng trưởng của Tencent trong năm qua đến từ ba trụ cột chính: trò chơi điện tử, quảng cáo kỹ thuật số và công nghệ tài chính. Đáng chú ý, Tencent đã chi 1,3 tỷ USD để sở hữu 25% cổ phần trong một đơn vị nắm các thương hiệu game đình đám của Ubisoft, như Assassin’s Creed, qua đó mở rộng ảnh hưởng trong ngành công nghiệp giải trí toàn cầu.

Tencent hiện sở hữu WeChat, siêu ứng dụng với hơn 1,4 tỷ người dùng mỗi tháng, đóng vai trò như hạ tầng số thiết yếu của đời sống Trung Quốc – từ nhắn tin, thanh toán, thương mại điện tử đến các dịch vụ công.

4. Robin Zeng – Ông vua pin xe điện

Đứng thứ tư là Robin Zeng, nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO của Contemporary Amperex Technology (CATL), với tài sản khoảng 53,9 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới.

CATL hiện là nhà cung cấp pin xe điện lớn nhất toàn cầu, đối tác chiến lược của hàng loạt hãng xe lớn như Tesla, BMW, Geely và đang hợp tác với Ford để xây dựng nhà máy pin tại Michigan (Mỹ) từ năm 2023.

Sự trỗi dậy của Robin Zeng phản ánh xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của Trung Quốc sang năng lượng sạch và xe điện, lĩnh vực được Bắc Kinh coi là trụ cột cạnh tranh chiến lược trong tương lai. Trụ sở CATL đặt tại Ninh Đức (Phúc Kiến) – quê hương của ông – hiện đã trở thành một trung tâm công nghiệp pin hàng đầu thế giới.

5. Lei Jun – Từ smartphone đến xe điện

Khép lại top 5 là Lei Jun, Chủ tịch kiêm CEO của Xiaomi, với khối tài sản 29,9 tỷ USD, xếp thứ 74 thế giới theo Forbes.

Xiaomi là một trong những thương hiệu smartphone phổ biến nhất toàn cầu, nổi bật với chiến lược giá cạnh tranh, hệ sinh thái thiết bị thông minh và cộng đồng người dùng trung thành. Trong những năm gần đây, Lei Jun gây chú ý khi đặt cược lớn vào xe điện, với hai mẫu SU7 sedan và YU7 SUV, đánh dấu bước chuyển chiến lược của Xiaomi từ điện tử tiêu dùng sang công nghiệp công nghệ cao.

Ngoài Xiaomi, Lei Jun còn là Chủ tịch Kingsoft và nhà đầu tư sớm vào nhiều nền tảng internet, cho thấy vai trò lâu dài của ông trong hệ sinh thái công nghệ Trung Quốc.

Danh sách 5 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc năm 2025 cho thấy một bức tranh rõ nét: tài sản không còn tập trung duy nhất vào công nghệ internet, mà đang phân bổ sang tiêu dùng thiết yếu, AI, xe điện và năng lượng mới. Đây cũng chính là những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ dẫn dắt tăng trưởng của Trung Quốc trong thập kỷ tới.