Cuối ngày 27-8, giá vàng miếng SJC bất ngờ lao dốc trên thị trường tự do

Cuối ngày 27-8, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI, Eximbank, ACB, Sacombank giao dịch ở mức 126 triệu đồng/lượng mua vào và 128 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, một số cửa hàng vàng nhỏ tiếp tục hạ giá vàng miếng SJC xuống còn 127 triệu đồng/lượng mua vào, 128 triệu đồng/lượng bán ra, bằng với giá của các doanh nghiệp lớn. Nếu so với hôm qua, mỗi lượng vàng miếng đã giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến đáng chú ý xảy ra trên thị trường tự do, khi các tiệm vàng đồng loạt giảm mạnh giá mua - bán vàng miếng SJC - sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, chính thức xóa bỏ cơ chế nhà nước độc quyền trong sản xuất vàng miếng; độc quyền xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Thị trường sẽ có thêm nhiều ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện được nhập khẩu vàng và sản xuất vàng miếng.

Giá vàng miếng SJC rớt 2 triệu đồng/lượng trên thị trường tự do vào cuối ngày hôm nay

Dù giá vàng tại các công ty vàng chưa điều chỉnh giảm, thậm chí còn tăng so với hôm qua, nhưng nhiều chuyên gia dự báo giá có thể giảm trong trường hợp thị trường có thêm nguồn cung sau khi Nghị định 232 được triển khai. Hiện tại, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới mốc đỉnh kỷ lục 20 triệu đồng/lượng. Nếu cơ quan quản lý triển khai biện pháp can thiệp để thu hẹp chênh lệch, giá vàng miếng SJC sẽ lao dốc.

Dự báo mới nhất về giá vàng

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng nguyên tắc thị trường là khi có thông tin về chính sách mới, giá vàng sẽ giảm nhưng chưa giảm sốc. Không thể có chuyện đang chênh lệch từ 19 - 20 triệu đồng/lượng giảm ngay xuống còn chênh 5 - 10 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng giảm ngay 5 - 6 triệu đồng/lượng là khả thi, đưa mức chênh lệch giá xuống khoảng 13 - 14 triệu đồng/lượng.

"Khi đó, giá vàng miếng SJC có thể giảm về quanh mốc 120 triệu đồng/lượng hoặc thấp hơn. Đến khi Ngân hàng Nhà nước có những giải pháp cụ thể hơn để tăng nguồn cung vàng miếng SJC, giá sẽ giảm dần cho tới khi thị trường không còn nóng, sốt về vàng" - ông Phương nói.

Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu cũng nhận định giá vàng hiện tại có thể đảo chiều giảm sâu và người mua sẽ gặp rủi ro lớn – khi giá vàng miếng SJC thu hẹp cách biệt với giá thế giới. Dù vậy, một yếu tố khó đoán là giá vàng trong nước còn phụ thuộc vào giá thế giới, bởi trong trường hợp giá thế giới tăng cao, giá vàng trong nước cũng sẽ tăng theo.

Theo các chuyên gia, mức chênh lệch hợp lý giữa giá vàng SJC và thế giới là khoảng 5 - 7 triệu đồng/lượng, thay vì mức chênh lệch cao bất thường 20 triệu đồng/lượng hiện tại.

Cách biệt giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC giãn rộng lên 2 triệu đồng/lượng